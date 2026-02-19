https://crimea.ria.ru/20260219/iz-pod-zavalov-na-avtozavode-v-lipetskoy-oblasti-dostali-pyaterykh-1153345149.html
Из-под завалов на автозаводе в Липецкой области достали пятерых
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Пять человек извлекли из-под завалов к этому часу после обрушения кровли в одном и цехов автозавода "Моторинвест" в Липецкой области. Об этом проинформировал губернатор региона Игорь Артамонов.В Краснинском округе Липецкой области из-за обрушения кровли на предприятии "Моторинвест" объявлен режим ЧС, сообщал ранее Артамонов. Он уточнял, что под завалами могут находится люди.Сейчас группировка сил и средств наращивается, аварийно-спасательные работы продолжаются, добавил он."Моторинвест" —российское автосборочное предприятие в Липецкой области, импортер и дилер автомобилей китайской корпорации Dongfeng, в частности, гибридов Voyah.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В школе в Новосибирской области обрушилась крышаЛавина сошла на кемпинги в Карачаево-ЧеркесииКровля горящего госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара
