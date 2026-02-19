Рейтинг@Mail.ru
Из-под завалов на автозаводе в Липецкой области достали пятерых - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Из-под завалов на автозаводе в Липецкой области достали пятерых
Из-под завалов на автозаводе в Липецкой области достали пятерых - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Из-под завалов на автозаводе в Липецкой области достали пятерых
Пять человек извлекли из-под завалов к этому часу после обрушения кровли в одном и цехов автозавода "Моторинвест" в Липецкой области. Об этом проинформировал... РИА Новости Крым, 19.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Пять человек извлекли из-под завалов к этому часу после обрушения кровли в одном и цехов автозавода "Моторинвест" в Липецкой области. Об этом проинформировал губернатор региона Игорь Артамонов.В Краснинском округе Липецкой области из-за обрушения кровли на предприятии "Моторинвест" объявлен режим ЧС, сообщал ранее Артамонов. Он уточнял, что под завалами могут находится люди.Сейчас группировка сил и средств наращивается, аварийно-спасательные работы продолжаются, добавил он."Моторинвест" —российское автосборочное предприятие в Липецкой области, импортер и дилер автомобилей китайской корпорации Dongfeng, в частности, гибридов Voyah.
липецкая область, происшествия, игорь артамонов, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Пять человек извлекли из-под завалов к этому часу после обрушения кровли в одном и цехов автозавода "Моторинвест" в Липецкой области. Об этом проинформировал губернатор региона Игорь Артамонов.
В Краснинском округе Липецкой области из-за обрушения кровли на предприятии "Моторинвест" объявлен режим ЧС, сообщал ранее Артамонов. Он уточнял, что под завалами могут находится люди.
"Спасатели извлекли из-под завалов пятерых человек. Их осматривают медики, информация о состоянии уточняется", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Сейчас группировка сил и средств наращивается, аварийно-спасательные работы продолжаются, добавил он.
"Моторинвест" —российское автосборочное предприятие в Липецкой области, импортер и дилер автомобилей китайской корпорации Dongfeng, в частности, гибридов Voyah.
