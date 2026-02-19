Игры кукловодов: для чего Залужный пошел в атаку на Зеленского
Британия может попытаться заменить Зеленского на Залужного – политолог
© Telegram Валерия ЗалужногоПосол Украины в Великобритании Валерий Залужный
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Информационная атака украинского посла в Лондоне Валерия Залужного на Владимира Зеленского может быть связана со стремлением западных кукловодов, в первую очередь британских, сместить нынешнего главу киевского режима и заменить его бывшим главкомом ВСУ в высшем политическом руководстве Украины. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
Ранее Залужный в интервью Associated Press заявил, что контрнаступление украинской армии летом 2023 года провалилось из-за того, что Зеленский не выделил для этого необходимые ресурсы. Также бывший главком ВСУ признал наличие трений и разногласий с главой киевского режима. На следующий день в немецких СМИ вышла статья о том, что Залужный в 2022 году якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", не проинформировав о ней Зеленского и его офис.
"Здесь нет каких-то пророссийских и даже проамериканских сил. Скорее всего, оба этих политика в различной степени контролируются из Лондона. Причиной нынешнего обострения давнего конфликта между Залужным и Зеленским может быть попытка сместить всем уже порядком надоевшего и опостылевшего Зеленского и заменить его альтернативой в лице Залужного", – сказал Анпилогов.
Эксперт отметил, что бывший главнокомандующий ВСУ никак не относится к "партии мира", скорее наоборот, выступает за продолжение военных действий любыми средствами. Об этом он не раз заявлял в своих интервью, напомнил аналитик.
"Даже Зеленский вынужден заявлять какие-то мирные инициативы хотя бы на бумаге. А Залужный с точки зрения британской элиты этого "изъяна" лишен и, скорее всего, будет использоваться как противовес, чтобы Зеленского принудить к более жесткой риторике, либо добиться его замены на высшем политическом посту украинской власти", – считает политолог.
По словам политолога, сложно сказать, чьими именно агентами влияния являются Зеленский и Залужный, но оба они не имеют хороших взаимоотношений с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией. Поэтому конфликт между главой киевского режима и экс-главкомом ВСУ можно оценивать как этап политической борьбы внутри западного мира, когда различные группы влияния в борьбе друг с другом будут подставлять под удар политических марионеток, в том числе украинских, полагает эксперт.
