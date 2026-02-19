https://crimea.ria.ru/20260219/igry-kuklovodov-dlya-chego-zaluzhnyy-poshel-v-ataku-na-zelenskogo-1153354390.html

Игры кукловодов: для чего Залужный пошел в атаку на Зеленского

Игры кукловодов: для чего Залужный пошел в атаку на Зеленского - РИА Новости Крым, 19.02.2026

Игры кукловодов: для чего Залужный пошел в атаку на Зеленского

19.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Информационная атака украинского посла в Лондоне Валерия Залужного на Владимира Зеленского может быть связана со стремлением западных кукловодов, в первую очередь британских, сместить нынешнего главу киевского режима и заменить его бывшим главкомом ВСУ в высшем политическом руководстве Украины. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Ранее Залужный в интервью Associated Press заявил, что контрнаступление украинской армии летом 2023 года провалилось из-за того, что Зеленский не выделил для этого необходимые ресурсы. Также бывший главком ВСУ признал наличие трений и разногласий с главой киевского режима. На следующий день в немецких СМИ вышла статья о том, что Залужный в 2022 году якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", не проинформировав о ней Зеленского и его офис.Эксперт отметил, что бывший главнокомандующий ВСУ никак не относится к "партии мира", скорее наоборот, выступает за продолжение военных действий любыми средствами. Об этом он не раз заявлял в своих интервью, напомнил аналитик.По словам политолога, сложно сказать, чьими именно агентами влияния являются Зеленский и Залужный, но оба они не имеют хороших взаимоотношений с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией. Поэтому конфликт между главой киевского режима и экс-главкомом ВСУ можно оценивать как этап политической борьбы внутри западного мира, когда различные группы влияния в борьбе друг с другом будут подставлять под удар политических марионеток, в том числе украинских, полагает эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решить вопрос о землях не получится: Зеленский о переговорах в Женеве Лавров: Европа в истерике требует участия в переговорах по Украине Зеленский не хочет мира - Лавров

