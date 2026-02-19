https://crimea.ria.ru/20260219/fas-ustanovila-nadbavku-v-1-k-gruzovym-tarifam-1153356456.html
ФАС установила надбавку в 1% к грузовым тарифам
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установила временную надбавку к грузовым железнодорожным тарифам в размере 1%, она вступит в силу 1 марта и будет действовать на протяжении года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Соответствующий приказ ФАС разработала и утвердила по поручению правительства России.ОАО "РЖД" направит полученные целевые средства на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности более чем на 1 000 объектов транспортной инфраструктуры в полном объеме, указали в ведомстве."Принятое решение позволит снизить риски нарушений в процессе перевозки грузов и повысить защиту железнодорожных перевозок", - подчеркнули в ФАС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установила временную надбавку к грузовым железнодорожным тарифам в размере 1%, она вступит в силу 1 марта и будет действовать на протяжении года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Для финансирования мероприятий по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте правительство РФ приняло решение об установлении дополнительного коэффициента в размере 1,01 к тарифам на перевозки грузов - с 1 марта 2026 года по 28 февраля 2027 года", - говорится в сообщении.
Соответствующий приказ ФАС разработала и утвердила по поручению правительства России.
ОАО "РЖД" направит полученные целевые средства на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности более чем на 1 000 объектов транспортной инфраструктуры в полном объеме, указали в ведомстве.
"Принятое решение позволит снизить риски нарушений в процессе перевозки грузов и повысить защиту железнодорожных перевозок", - подчеркнули в ФАС.
