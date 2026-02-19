https://crimea.ria.ru/20260219/esche-dvukh-chelovek-spali-iz-pod-zavalov-na-avtozavode-v-lipetskoy-oblasti-1153351983.html
Еще двух человек спали из-под завалов на автозаводе в Липецкой области
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Липецкой области из-под завалов на автозаводе "Моторинвест" извлекли еще двух человек, ранее вышедших на связь со спасателями, сообщает губернатор региона Игорь Артамонов.В Краснинском округе Липецкой области из-за обрушения кровли на предприятии "Моторинвест" объявлен режим ЧС, сообщал ранее Артамонов. Он уточнял, что под завалами могут находится люди. Позже стало известно, что пятерых пострадавших удалось извлечь – их осматривают медики.Он добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются. Специалисты применяют тепловизор для обнаружения пострадавших под конструкциями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавина сошла на кемпинги в Карачаево-ЧеркесииВ Судаке после шторма рухнул участок набережнойЗдание военной полиции рухнуло в Ленобласти: людей спасают из-под завалов
