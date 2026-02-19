Рейтинг@Mail.ru
Еще двух человек спали из-под завалов на автозаводе в Липецкой области - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Еще двух человек спали из-под завалов на автозаводе в Липецкой области
Еще двух человек спали из-под завалов на автозаводе в Липецкой области - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Еще двух человек спали из-под завалов на автозаводе в Липецкой области
В Липецкой области из-под завалов на автозаводе "Моторинвест" извлекли еще двух человек, ранее вышедших на связь со спасателями, сообщает губернатор региона... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T16:47
2026-02-19T16:47
липецкая область
происшествия
новости
россия
юрий артамонов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Липецкой области из-под завалов на автозаводе "Моторинвест" извлекли еще двух человек, ранее вышедших на связь со спасателями, сообщает губернатор региона Игорь Артамонов.В Краснинском округе Липецкой области из-за обрушения кровли на предприятии "Моторинвест" объявлен режим ЧС, сообщал ранее Артамонов. Он уточнял, что под завалами могут находится люди. Позже стало известно, что пятерых пострадавших удалось извлечь – их осматривают медики.Он добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются. Специалисты применяют тепловизор для обнаружения пострадавших под конструкциями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавина сошла на кемпинги в Карачаево-ЧеркесииВ Судаке после шторма рухнул участок набережнойЗдание военной полиции рухнуло в Ленобласти: людей спасают из-под завалов
липецкая область
россия
липецкая область, происшествия, новости, россия, юрий артамонов
Еще двух человек спали из-под завалов на автозаводе в Липецкой области

Еще двух вышедших на связь со спасателями человек спасли из-под завала в Липецкой области

16:47 19.02.2026
 
© МЧС РоссииОбвал крыши автозаводе в Липецкой области
Обвал крыши автозаводе в Липецкой области
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Липецкой области из-под завалов на автозаводе "Моторинвест" извлекли еще двух человек, ранее вышедших на связь со спасателями, сообщает губернатор региона Игорь Артамонов.
В Краснинском округе Липецкой области из-за обрушения кровли на предприятии "Моторинвест" объявлен режим ЧС, сообщал ранее Артамонов. Он уточнял, что под завалами могут находится люди. Позже стало известно, что пятерых пострадавших удалось извлечь – их осматривают медики.
"Двух человек, которые ранее вышли на связь со спасателями, извлекли из-под завалов", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются. Специалисты применяют тепловизор для обнаружения пострадавших под конструкциями.
Липецкая областьПроисшествияНовостиРоссияЮрий Артамонов
 
