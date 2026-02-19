https://crimea.ria.ru/20260219/elektriki-na-nogakh-s-2-chasov-nochi--kogda-dadut-svet-v-bolshoy-alushte-1153355665.html

Электрики на ногах с 2 часов ночи – когда дадут свет в Большой Алуште

Электрики на ногах с 2 часов ночи – когда дадут свет в Большой Алуште - РИА Новости Крым, 19.02.2026

Электрики на ногах с 2 часов ночи – когда дадут свет в Большой Алуште

В Алуште и пригородных южнобережных населенных пунктах с ночи частично отсутствует электричество. Свет в дома крымчан обещают вернуть к вечеру четверга. Об этом РИА Новости Крым, 19.02.2026

2026-02-19T18:59

2026-02-19T18:59

2026-02-19T18:59

крым

алушта

гуп рк "крымэнерго"

энергосистема крыма

электроэнергия

электросети крыма

отключение электроэнергии в крыму

новости крыма

жкх

жкх крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535479_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a268de8d46c1e32bdcd3c044ef9ac6ae.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Алуште и пригородных южнобережных населенных пунктах с ночи частично отсутствует электричество. Свет в дома крымчан обещают вернуть к вечеру четверга. Об этом сообщил начальник Алуштинского РЭС "Крымэнерго" Константин Герасимов.По данным предприятия, из-за сильного ветра ночью 19 февраля без света остались жители Солнечногорского, Семидворья, Лучистого, а также Алушты. К вечеру новая авария произошла в Алуште, обесточив абонентов по улицам 60 лет СССР, Юбилейная, Виноградная, Симферопольская, Партизанская и прилегающих к ним улиц и переулков.Он добавил, что на помощь к алуштинским энергетикам прибыли дополнительные бригады из Симферополя.Три населенных пункта Сакского района Крыма также частично обесточены из-за аварии, кроме того, утром в четверг без света оставались 22 населенных пунктах в Джанкойском и Симферопольском районах, а также в Алуштинском городском округе.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. В Черном и Азовском морях возможны пятиметровые волны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, электроэнергия, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя