Электрики на ногах с 2 часов ночи – когда дадут свет в Большой Алуште

В Большой Алуште ветер обесточил села – восстановить электроснабжение обещают к вечеру
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Алуште и пригородных южнобережных населенных пунктах с ночи частично отсутствует электричество. Свет в дома крымчан обещают вернуть к вечеру четверга. Об этом сообщил начальник Алуштинского РЭС "Крымэнерго" Константин Герасимов.
По данным предприятия, из-за сильного ветра ночью 19 февраля без света остались жители Солнечногорского, Семидворья, Лучистого, а также Алушты. К вечеру новая авария произошла в Алуште, обесточив абонентов по улицам 60 лет СССР, Юбилейная, Виноградная, Симферопольская, Партизанская и прилегающих к ним улиц и переулков.
"В результате непогоды, ураганного ветра у нас остаются еще некоторые населенные пункты без электроснабжения. Мы работаем над этим. У нас все бригады на ногах с двух часов ночи. Но ветер в данный момент продолжается, поэтому аварии продолжаются – одни устраняем, новые появляются", - сказал Герасимов в видео, опубликованном в Telegram-канале главы администрации Алушты Галины Огневой.
Он добавил, что на помощь к алуштинским энергетикам прибыли дополнительные бригады из Симферополя.
"Надеюсь, к вечеру мы все восстановим, погода утихнет и все будем со светом", - добавил начальник Алуштинского РЭС.
Три населенных пункта Сакского района Крыма также частично обесточены из-за аварии, кроме того, утром в четверг без света оставались 22 населенных пунктах в Джанкойском и Симферопольском районах, а также в Алуштинском городском округе.
В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. В Черном и Азовском морях возможны пятиметровые волны.