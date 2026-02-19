https://crimea.ria.ru/20260219/diplomaticheskiy-skandal-v-izraile-zaderzhali-zhurnalista-takera-karlsona-1153335330.html

Дипломатический скандал: в Израиле задержали журналиста Такера Карлсона

Дипломатический скандал: в Израиле задержали журналиста Такера Карлсона

2026-02-19T11:54

2026-02-19T11:54

2026-02-19T12:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Консервативный американский журналист Такер Карлсон заявил о задержании и допросе в аэропорту Израиля, куда он с командой прибыл для интервью с послом США Майком Хакаби. Эту информацию поспешили опровергнуть израильские власти и американском посольстве. Так или иначе – это знаковый дипломатический скандал, отмечают эксперты.На минувшей неделе в своем шоу Такер Карлсон раскритиковал посла США Майка Хакаби за то, что в Израиле христианам не предоставляется должной защиты. В ответ посол, который давно знаком с журналистом, пригласил его в Израиль, чтобы прояснить некоторые моменты.Карлсон вылетел в Тель-Авив на частном самолете, а накануне сообщил, что после записи интервью его и команду задержали в аэропорту Бен-Гурион перед вылетом обратно в США, что выглядело "очень странно" и "дико".По словам Карлсона, у него конфисковали паспорт, а его продюсера отвели в комнату для допроса.Издание сообщало при этом, что правительство Израиля с самого начала не хотело допускать журналиста в страну и согласилось на это лишь после того, как об этом попросил Госдепартамент США.Daily Mail отмечало, что встреча Карлсона и Хакаби являлась попыткой команды президента Дональда Трампа предотвратить раскол консервативной коалиции Республиканской партии из-за отношения к Израилю, незадолго до промежуточных выборов в Конгресс.Вскоре после инцидента израильское Управление аэропортов опровергло информацию о задержании Карлсона, заявив также, что его и сопровождавших журналиста коллег не подвергали допросу. По данным ведомства, Такеру Карлсону задали несколько стандартных вопросов в рамках процедур безопасности, а вели беседу в отдельной комнате для обеспечения конфиденциальности.В посольстве США в Израиле заявления Карлсона также опровергли, назвав произошедшее в аэропорту прохождением паспортного контроля, который обязателен для всех, в том числе дипломатов в рамках обычного въезда и выезда из страны.На своей личной странице посол Майка Хакаби в соцсети X это подтвердил. Также в посольстве опровергли сообщения о том, что Госдепартаменту США якобы пришлось просить для Карлсона визу из-за того, что Израиль якобы не хотел его пускать в страну.Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет также присоединился к комментариям по теме, заявив, что Карлсон даже не ступал на землю страны, а затем выдумал историю о том, что его якобы преследует... служба безопасности, сел обратно в частный самолет и улетел, о чем также написал в X.По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, израильские лоббисты интересов еврейского государства сегодня проигрывают, пытаясь влиять на выборы в США – эффекта от этого все меньше. И поводом для раздражения и задержания Карлсона и произошедшего дипломатического скандала после его встречи с одним из таких лоббистов наверняка стала его общая повестка критики Израиля, считает Дудаков.При этом Карлсон, как известно, стал активно сотрудничать с монархиями Залива и даже задумывается приобрести недвижимость в Катаре, а там очень жестко схлестнулись с израильскими лоббистами в американской политике, отметил эксперт.По словам эксперта, большинству американцев ближе точка зрения Такера Карлсона, который призывает прекратить участие США в бесконечных ближневосточных войнах в угоду иностранным лоббистам, и это "является одним из факторов того, почему так тяжело дается ястребам в Вашингтоне оправдывать операцию против Ирана".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Слишком безрассудно": Такер Карлсон высказался о КрымеПуть к ядерной войне: Володин о словах Карлсона про покушение на ПутинаКарлсон: США утратили право критиковать Россию после операции в Венесуэле

Новости

