ЧП в Пермском крае – раненный при нападении на школу в тяжелом состоянии
ЧП в Пермском крае – раненный при нападении на школу в тяжелом состоянии
ЧП в Пермском крае – раненный при нападении на школу в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 19.02.2026
ЧП в Пермском крае – раненный при нападении на школу в тяжелом состоянии
Состояние раненного в Пермском крае школьника остается стабильно тяжелым, ребенок доставлен в Пермскую краевую клиническую больницу. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T16:03
2026-02-19T16:06
пермский край
пермь
происшествия
школа
дмитрий махонин
новости
здравоохранение в россии
медицина
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Состояние раненного в Пермском крае школьника остается стабильно тяжелым, ребенок доставлен в Пермскую краевую клиническую больницу. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.В четверг в школе города Александровска в Пермском крае семиклассник ранил ножом сверстника. По версии следствия, утром 13-летний школьник поссорился с одноклассником на лестничном марше и нанес ему удары ножом в область тела и шеи. Пострадавшего эвакуировали в город Березники, где прооперировали. Уголовное дело открыто по статьям о покушении на убийство, халатности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.По его данным, состояние ребенка остается стабильно тяжелым. Врачи делают все возможное для улучшения его состояния.
https://crimea.ria.ru/20260219/napadenie-na-shkolnika-v-permskom-krae--vse-o-chp-k-etom-chasu-1153331277.html
пермский край, пермь, происшествия, школа, дмитрий махонин, новости, здравоохранение в россии, медицина
ЧП в Пермском крае – раненный при нападении на школу в тяжелом состоянии

Раненный ребенок при ЧП в школе Александровска доставлен в Пермь в тяжелом состоянии

16:03 19.02.2026 (обновлено: 16:06 19.02.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВертолет санавиации Ми-8 АМТ. Архивное фото
Вертолет санавиации Ми-8 АМТ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Состояние раненного в Пермском крае школьника остается стабильно тяжелым, ребенок доставлен в Пермскую краевую клиническую больницу. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
В четверг в школе города Александровска в Пермском крае семиклассник ранил ножом сверстника. По версии следствия, утром 13-летний школьник поссорился с одноклассником на лестничном марше и нанес ему удары ножом в область тела и шеи. Пострадавшего эвакуировали в город Березники, где прооперировали. Уголовное дело открыто по статьям о покушении на убийство, халатности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Бортом санавиации пострадавший мальчик доставлен в Пермь для лечения в Краевой клинической больнице", - проинформировал Махонин в своем Telegram-канале.
По его данным, состояние ребенка остается стабильно тяжелым. Врачи делают все возможное для улучшения его состояния.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Из-за нападения на ребенка в школах Александровска остановили занятия
Почему подростки нападают на одноклассников и учителей - мнение
В России предотвращено 47 терактов с участием подростков
ЧП в школе в Пермском крае
10:20
Нападение в школе Пермского края – все о ЧП к этом часу
 
