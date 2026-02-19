https://crimea.ria.ru/20260219/chp-v-permskom-krae--ranennyy-pri-napadenii-na-shkolu-v-tyazhelom-sostoyanii-1153349945.html

ЧП в Пермском крае – раненный при нападении на школу в тяжелом состоянии

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Состояние раненного в Пермском крае школьника остается стабильно тяжелым, ребенок доставлен в Пермскую краевую клиническую больницу. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.В четверг в школе города Александровска в Пермском крае семиклассник ранил ножом сверстника. По версии следствия, утром 13-летний школьник поссорился с одноклассником на лестничном марше и нанес ему удары ножом в область тела и шеи. Пострадавшего эвакуировали в город Березники, где прооперировали. Уголовное дело открыто по статьям о покушении на убийство, халатности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.По его данным, состояние ребенка остается стабильно тяжелым. Врачи делают все возможное для улучшения его состояния.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за нападения на ребенка в школах Александровска остановили занятияПочему подростки нападают на одноклассников и учителей - мнениеВ России предотвращено 47 терактов с участием подростков

