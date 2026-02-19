https://crimea.ria.ru/20260219/chast-sakskogo-rayona-kryma-ostalas-bez-sveta-iz-za-avarii-1153329983.html
Часть Сакского района Крыма осталась без света из-за аварии
Часть Сакского района Крыма осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Часть Сакского района Крыма осталась без света из-за аварии
Три населенных пункта Сакского района Крыма частично обесточены из-за аварии на сетях энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T09:53
2026-02-19T09:53
2026-02-19T09:53
крым
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
сакский район
энергосистема крыма
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143291316_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_afb380fcba446474d26635a96c8cfdee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Три населенных пункта Сакского района Крыма частично обесточены из-за аварии на сетях энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".По данным предприятия, для восстановления энергоснабжения аварийным бригадам потребуется ориентировочно три часа.Утром в четверг сообщалось об аварийных отключениях в 22 населенных пунктах в Джанкойском и Симферопольском районах, а также в Алуштинском городском округе.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минэнерго РФ заявили о запуске первых блоков двух крымских ТЭСРостех построит в Крыму новую газотурбинную электростанциюТаврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму
крым
сакский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143291316_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_40b88303370b3b1d056b1c31c018e243.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, сакский район, энергосистема крыма, электричество
Часть Сакского района Крыма осталась без света из-за аварии
Сакский район Крыма частично обесточен из-за аварии