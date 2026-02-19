https://crimea.ria.ru/20260219/chast-sakskogo-rayona-kryma-ostalas-bez-sveta-iz-za-avarii-1153329983.html

Часть Сакского района Крыма осталась без света из-за аварии

Три населенных пункта Сакского района Крыма частично обесточены из-за аварии на сетях энергоснабжения.

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Три населенных пункта Сакского района Крыма частично обесточены из-за аварии на сетях энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".По данным предприятия, для восстановления энергоснабжения аварийным бригадам потребуется ориентировочно три часа.Утром в четверг сообщалось об аварийных отключениях в 22 населенных пунктах в Джанкойском и Симферопольском районах, а также в Алуштинском городском округе.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минэнерго РФ заявили о запуске первых блоков двух крымских ТЭСРостех построит в Крыму новую газотурбинную электростанциюТаврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму

