Часть Сакского района Крыма осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Часть Сакского района Крыма осталась без света из-за аварии
Часть Сакского района Крыма осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Часть Сакского района Крыма осталась без света из-за аварии
Три населенных пункта Сакского района Крыма частично обесточены из-за аварии на сетях энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T09:53
2026-02-19T09:53
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143291316_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_afb380fcba446474d26635a96c8cfdee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Три населенных пункта Сакского района Крыма частично обесточены из-за аварии на сетях энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".По данным предприятия, для восстановления энергоснабжения аварийным бригадам потребуется ориентировочно три часа.Утром в четверг сообщалось об аварийных отключениях в 22 населенных пунктах в Джанкойском и Симферопольском районах, а также в Алуштинском городском округе.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков.
крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, сакский район, энергосистема крыма, электричество
Часть Сакского района Крыма осталась без света из-за аварии

Сакский район Крыма частично обесточен из-за аварии

09:53 19.02.2026
 
© КрымэнергоинформРемонт электросетей
Ремонт электросетей
© Крымэнергоинформ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Три населенных пункта Сакского района Крыма частично обесточены из-за аварии на сетях энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".

"Аварийное отключение! Сакский район, населенные пункты частично Ветровка, Виноградово, Наумовка", – перечислили в компании.

По данным предприятия, для восстановления энергоснабжения аварийным бригадам потребуется ориентировочно три часа.
Утром в четверг сообщалось об аварийных отключениях в 22 населенных пунктах в Джанкойском и Симферопольском районах, а также в Алуштинском городском округе.
В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков.
