https://crimea.ria.ru/20260219/biometricheskiy-kontrol-na-granitse-rf-vyyavil-pochti-50-tysyach-narushiteley-1153339153.html

Биометрический контроль на границе РФ выявил почти 50 тысяч нарушителей

Биометрический контроль на границе РФ выявил почти 50 тысяч нарушителей - РИА Новости Крым, 19.02.2026

Биометрический контроль на границе РФ выявил почти 50 тысяч нарушителей

В ходе эксперимента по внедрению биометрической идентификации на ряде пунктов пропуска через границу России выявлено свыше 48 тысяч человек, находившихся в... РИА Новости Крым, 19.02.2026

2026-02-19T12:47

2026-02-19T12:47

2026-02-19T12:47

владимир колокольцев

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

биометрические данные

закон и право

граница

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153339313_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_a0df4c11668bb8018ddee36b179b852f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В ходе эксперимента по внедрению биометрической идентификации на ряде пунктов пропуска через границу России выявлено свыше 48 тысяч человек, находившихся в розыске или имеющих запрет на въезд в страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД РФ Владимира Колокольцева.Кроме того, глава ведомства озвучил данные о работе в оборонно-промышленной сфере. По его информации, сотрудники полиции зафиксировали около тысячи правонарушений и преступлений в организациях ОПК."Задокументирована почти 1 тысяча противоправных деяний в сфере оборонно-промышленного комплекса, ущерб от которых превысил 8 миллиардов рублей, это доказанный ущерб", – уточнил он.Ранее сообщалось, что всего за два неполных месяца 2026 года в 15 регионах России предотвратили 21 случай нападения школьников на учителей и других учащихся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержан стрелявший в генерала Минобороны в Москве В Уфе мужчина напал на студентов и полицейского в общежитии вузаВ России стало меньше уличных краж и преступлений "под градусом"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир колокольцев, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), биометрические данные, закон и право, граница, новости