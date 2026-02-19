Рейтинг@Mail.ru
Биометрический контроль на границе РФ выявил почти 50 тысяч нарушителей - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Биометрический контроль на границе РФ выявил почти 50 тысяч нарушителей
Биометрический контроль на границе РФ выявил почти 50 тысяч нарушителей - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Биометрический контроль на границе РФ выявил почти 50 тысяч нарушителей
В ходе эксперимента по внедрению биометрической идентификации на ряде пунктов пропуска через границу России выявлено свыше 48 тысяч человек, находившихся в... РИА Новости Крым, 19.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В ходе эксперимента по внедрению биометрической идентификации на ряде пунктов пропуска через границу России выявлено свыше 48 тысяч человек, находившихся в розыске или имеющих запрет на въезд в страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД РФ Владимира Колокольцева.Кроме того, глава ведомства озвучил данные о работе в оборонно-промышленной сфере. По его информации, сотрудники полиции зафиксировали около тысячи правонарушений и преступлений в организациях ОПК."Задокументирована почти 1 тысяча противоправных деяний в сфере оборонно-промышленного комплекса, ущерб от которых превысил 8 миллиардов рублей, это доказанный ущерб", – уточнил он.Ранее сообщалось, что всего за два неполных месяца 2026 года в 15 регионах России предотвратили 21 случай нападения школьников на учителей и других учащихся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержан стрелявший в генерала Минобороны в Москве В Уфе мужчина напал на студентов и полицейского в общежитии вузаВ России стало меньше уличных краж и преступлений "под градусом"
Новости
владимир колокольцев, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), биометрические данные, закон и право, граница, новости
Биометрический контроль на границе РФ выявил почти 50 тысяч нарушителей

На пунктах пропуска через границу России биометрия выявила почти 50 тысяч нарушителей

12:47 19.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроцедура снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга
Процедура снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В ходе эксперимента по внедрению биометрической идентификации на ряде пунктов пропуска через границу России выявлено свыше 48 тысяч человек, находившихся в розыске или имеющих запрет на въезд в страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД РФ Владимира Колокольцева.
"Принятые меры в рамках эксперимента по биометрической идентификации на ограниченных пунктах позволили выявить более 48 тысяч лиц, находившихся в розыске или имеющих ограничения на въезд", – сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Кроме того, глава ведомства озвучил данные о работе в оборонно-промышленной сфере. По его информации, сотрудники полиции зафиксировали около тысячи правонарушений и преступлений в организациях ОПК.
"Задокументирована почти 1 тысяча противоправных деяний в сфере оборонно-промышленного комплекса, ущерб от которых превысил 8 миллиардов рублей, это доказанный ущерб", – уточнил он.
Ранее сообщалось, что всего за два неполных месяца 2026 года в 15 регионах России предотвратили 21 случай нападения школьников на учителей и других учащихся.
