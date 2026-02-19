https://crimea.ria.ru/20260219/aksenov-prigrozil-vygovorami-glavam-chetyrekh-munitsipalitetov-kryma-1153342126.html

Аксенов пригрозил выговорами главам четырех муниципалитетов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил объявить выговоры главам администраций Евпатории, Керчи, Феодосии и районного совета Сакского района за неудовлетворительный уровень исполнительской дисциплины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Глава республики напомнил, что до 15 февраля требовалось завершить процесс контрактации по всем федеральным, республиканским и муниципальным объектам, запланированным к реализации в 2026 году. Аксенов отметил, что руководителями указанных администраций контракты на благоустройство дворовых и общественных территорий не заключены, хотя необходимые финансовые средства были доведены.

