Аксенов пригрозил выговорами главам четырех муниципалитетов Крыма
2026-02-19T13:49
2026-02-19T13:49
2026-02-19T13:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил объявить выговоры главам администраций Евпатории, Керчи, Феодосии и районного совета Сакского района за неудовлетворительный уровень исполнительской дисциплины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Глава республики напомнил, что до 15 февраля требовалось завершить процесс контрактации по всем федеральным, республиканским и муниципальным объектам, запланированным к реализации в 2026 году. Аксенов отметил, что руководителями указанных администраций контракты на благоустройство дворовых и общественных территорий не заключены, хотя необходимые финансовые средства были доведены.
Аксенов пригрозил выговорами главам четырех муниципалитетов Крыма
13:49 19.02.2026 (обновлено: 13:54 19.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил объявить выговоры главам администраций Евпатории, Керчи, Феодосии и районного совета Сакского района за неудовлетворительный уровень исполнительской дисциплины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Принято решение обратиться к депутатам городских советов Евпатории, Керчи, Феодосии и районного совета Сакского района с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности и объявлении выговоров главам администраций данных муниципальных образований республики за неудовлетворительный уровень исполнительской дисциплины", – говорится в сообщении.
Глава республики напомнил, что до 15 февраля требовалось завершить процесс контрактации по всем федеральным, республиканским и муниципальным объектам, запланированным к реализации в 2026 году. Аксенов отметил, что руководителями указанных администраций контракты на благоустройство дворовых и общественных территорий не заключены, хотя необходимые финансовые средства были доведены.
"Считаю, что причина невыполнения взятых на себя обязательств исключительно субъективная – неэффективная работа каждого отдельно взятого руководителя. Это неприемлемо. Подводить крымчан нельзя, и никаких послаблений здесь быть не может", – подчеркнул руководитель региона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.