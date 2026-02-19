Рейтинг@Mail.ru
29 беспилотников сбиты над Крымом, Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260219/28-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-chernym-i-azovskim-moryami-1153361340.html
29 беспилотников сбиты над Крымом, Черным и Азовским морями
29 беспилотников сбиты над Крымом, Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 19.02.2026
29 беспилотников сбиты над Крымом, Черным и Азовским морями
Силы ПВО отразили новый воздушный удар ВСУ по Крыму. За три часа над полуостровом, Черным и Азовскими морями уничтожено 29 беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T23:42
2026-02-19T23:48
атаки всу
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633380_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_aedb66dfe814e5c47229f7c9c8130698.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Силы ПВО отразили новый воздушный удар ВСУ по Крыму. За три часа над полуостровом, Черным и Азовскими морями уничтожено 29 беспилотников, сообщили в Минобороны.Отмечается, что атаки отражены в период с 20:00 до 23:00.Кроме того, еще 16 БПЛА сбили над Краснодарским краем, два - над Белгородской областью и один - над территорией Республики Адыгея, добавили в оборонном ведомстве.Поздно вечером в пятницу в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают воздушную атаку на город. На данный момент в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем уничтожено пять воздушных целей. По информации Спасательной службы, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Ранее в Минобороны сообщили, что в период с 16:00 до 20:00 над Крымом, Серным и Азовским морями сбили 21 вражеский БПЛА.В ночь на 17 февраля в Севастополе силы ПВО сбили более 24 беспилотников. Это была одна из самых продолжительных атак на город за последнее время. В результате падения обломков дрона ранения получил 9-летний ребенок, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Мальчика госпитализировали с осколочным ранением ног. По словам градоначальника, сдетонировавший беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими шариками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633380_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a0e1ed0393074eade168e1d13be40c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу, атаки всу на крым
29 беспилотников сбиты над Крымом, Черным и Азовским морями

Над Крымом, Черным и Азовским морями уничтожили 29 беспилотников за три часа

23:42 19.02.2026 (обновлено: 23:48 19.02.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Силы ПВО отразили новый воздушный удар ВСУ по Крыму. За три часа над полуостровом, Черным и Азовскими морями уничтожено 29 беспилотников, сообщили в Минобороны.
Отмечается, что атаки отражены в период с 20:00 до 23:00.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 16 - над территорией Республики Крым, семь - над акваторией Азовского моря и шесть - над акваторией Черного моря", - сказано в сообщении.
Кроме того, еще 16 БПЛА сбили над Краснодарским краем, два - над Белгородской областью и один - над территорией Республики Адыгея, добавили в оборонном ведомстве.
Поздно вечером в пятницу в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают воздушную атаку на город. На данный момент в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем уничтожено пять воздушных целей. По информации Спасательной службы, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Ранее в Минобороны сообщили, что в период с 16:00 до 20:00 над Крымом, Серным и Азовским морями сбили 21 вражеский БПЛА.
В ночь на 17 февраля в Севастополе силы ПВО сбили более 24 беспилотников. Это была одна из самых продолжительных атак на город за последнее время. В результате падения обломков дрона ранения получил 9-летний ребенок, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Мальчика госпитализировали с осколочным ранением ног. По словам градоначальника, сдетонировавший беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими шариками.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Атаки ВСУАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:27Армия России взяла под контроль 42 населенных пункта с начала года
00:17ВСУ потеряли 1,5 миллиона человек за время спецоперации
00:12Армия России находится в 12 километрах от Запорожья
00:01Погодные качели в Крыму: снова оттепель
00:00Какой сегодня праздник: 20 февраля
23:58Обстановка на Запорожской атомной станции: в МАГАТЭ сделали заявление
23:4229 беспилотников сбиты над Крымом, Черным и Азовским морями
23:30Атака на Севастополь: сбито пять воздушных целей
23:12В Севастополе работает ПВО – военные отражают атаку
23:07В Севастополе объявлена воздушная тревога
23:04Новый удар ВСУ по трассе в Крым из Запорожской области: повреждены опоры
22:52Нападение на школу в Пермском крае и выговоры мэрам в Крыму: главное
22:23Отмыли более $200 млн: новые эпизоды громкого дела о коррупции на Украине
22:11В России стали меньше готовить дома – СанПиНы для готовой еды ужесточат
21:49Прорыв канализации под Вашингтоном распалил инфраструктурный кризис в США
21:22Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" станет национальным проектом
21:11На Кубани объявили угрозу атаки беспилотников
21:03Крым инвестирует в молочное животноводство и увеличивает запасы зерна
20:58США не дали визы делегации Белоруссии для участия в заседании Совета мира
20:45Раскрыты новые подробности условий сделки по недрам между Украиной и США
Лента новостейМолния