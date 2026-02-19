29 беспилотников сбиты над Крымом, Черным и Азовским морями
Над Крымом, Черным и Азовским морями уничтожили 29 беспилотников за три часа
23:42 19.02.2026 (обновлено: 23:48 19.02.2026)
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Силы ПВО отразили новый воздушный удар ВСУ по Крыму. За три часа над полуостровом, Черным и Азовскими морями уничтожено 29 беспилотников, сообщили в Минобороны.
Отмечается, что атаки отражены в период с 20:00 до 23:00.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 16 - над территорией Республики Крым, семь - над акваторией Азовского моря и шесть - над акваторией Черного моря", - сказано в сообщении.
Кроме того, еще 16 БПЛА сбили над Краснодарским краем, два - над Белгородской областью и один - над территорией Республики Адыгея, добавили в оборонном ведомстве.
Поздно вечером в пятницу в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают воздушную атаку на город. На данный момент в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем уничтожено пять воздушных целей. По информации Спасательной службы, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Ранее в Минобороны сообщили, что в период с 16:00 до 20:00 над Крымом, Серным и Азовским морями сбили 21 вражеский БПЛА.
В ночь на 17 февраля в Севастополе силы ПВО сбили более 24 беспилотников. Это была одна из самых продолжительных атак на город за последнее время. В результате падения обломков дрона ранения получил 9-летний ребенок, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Мальчика госпитализировали с осколочным ранением ног. По словам градоначальника, сдетонировавший беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими шариками.