https://crimea.ria.ru/20260219/21-sluchay-napadeniya-shkolnikov-predotvratili-v-rossii-za-dva-mesyatsa-1153335130.html

21 случай нападения школьников предотвратили в России за два месяца

21 случай нападения школьников предотвратили в России за два месяца - РИА Новости Крым, 19.02.2026

21 случай нападения школьников предотвратили в России за два месяца

Всего за два неполных месяца 2026 года в 15 регионах России предотвратили 21 случай нападения школьников на учителей и других учащихся. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 19.02.2026

2026-02-19T11:41

2026-02-19T11:41

2026-02-19T11:41

владимир колокольцев

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

происшествия

школа

дети

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110593/74/1105937415_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7947564b52538654b924c9d5b175cd37.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Всего за два неполных месяца 2026 года в 15 регионах России предотвратили 21 случай нападения школьников на учителей и других учащихся. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.Происшествия с оружием в учебных заведенияхВ последнее время в образовательных учреждениях участились инциденты с оружием. В четверг инцидент произошел в Пермском крае, где семиклассник ранил ножом сверстника. Сейчас ребенка оперируют. 13 февраля ученик пришел с топором в школу в Ханты-Мансийском округе. 11 февраля в Анапе студент открыл стрельбу в одном из колледжей, в результате один человек погиб и двое получили ранения. 10 февраля в Югре подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор. Арсенал он спрятал в рюкзаке. Ранее он высказывал намерение совершить преступление в отношении нескольких учащихся. Один из преподавателей вовремя забрал у подростка рюкзак и вызвал на место правоохранительные органы.7 февраля уголовное дело возбуждено по факту нападения на студентов и полицейских в одном из общежитий вуза в Уфе. Нападавшим оказался 15-летний подросток. Ранены четверо студентов и один полицейский. В этот же день суд отправил под стражу 25-летнего мужчину, который проник на территорию детского сада с ножом в Бугуруслане, он причинил телесные повреждения сотруднику учреждения, но был задержан.6 февраля в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Как сообщала генпрокуратура Азербайджана, педагог госпитализирован.4 февраля стало известно, что в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП госпитализированы пять учащихся.Днем ранее в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшая в больнице. Также 3 февраля в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за нападения на ребенка в школах Александровска остановили занятияВ СК рассказали подробности нападения на школьника в Пермском краеШкольник в Пермском крае ранил ножом сверстника – он в тяжелом состоянии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир колокольцев, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, школа, дети, новости