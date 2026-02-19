Рейтинг@Mail.ru
21 случай нападения школьников предотвратили в России за два месяца
21 случай нападения школьников предотвратили в России за два месяца
21 случай нападения школьников предотвратили в России за два месяца - РИА Новости Крым, 19.02.2026
21 случай нападения школьников предотвратили в России за два месяца
Всего за два неполных месяца 2026 года в 15 регионах России предотвратили 21 случай нападения школьников на учителей и других учащихся. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T11:41
2026-02-19T11:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Всего за два неполных месяца 2026 года в 15 регионах России предотвратили 21 случай нападения школьников на учителей и других учащихся. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.Происшествия с оружием в учебных заведенияхВ последнее время в образовательных учреждениях участились инциденты с оружием. В четверг инцидент произошел в Пермском крае, где семиклассник ранил ножом сверстника. Сейчас ребенка оперируют. 13 февраля ученик пришел с топором в школу в Ханты-Мансийском округе. 11 февраля в Анапе студент открыл стрельбу в одном из колледжей, в результате один человек погиб и двое получили ранения. 10 февраля в Югре подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор. Арсенал он спрятал в рюкзаке. Ранее он высказывал намерение совершить преступление в отношении нескольких учащихся. Один из преподавателей вовремя забрал у подростка рюкзак и вызвал на место правоохранительные органы.7 февраля уголовное дело возбуждено по факту нападения на студентов и полицейских в одном из общежитий вуза в Уфе. Нападавшим оказался 15-летний подросток. Ранены четверо студентов и один полицейский. В этот же день суд отправил под стражу 25-летнего мужчину, который проник на территорию детского сада с ножом в Бугуруслане, он причинил телесные повреждения сотруднику учреждения, но был задержан.6 февраля в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Как сообщала генпрокуратура Азербайджана, педагог госпитализирован.4 февраля стало известно, что в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП госпитализированы пять учащихся.Днем ранее в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшая в больнице. Также 3 февраля в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.
21 случай нападения школьников предотвратили в России за два месяца

В России с начала года предотвратили 21 случай нападения школьников - МВД

11:41 19.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Всего за два неполных месяца 2026 года в 15 регионах России предотвратили 21 случай нападения школьников на учителей и других учащихся. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
"Продолжаем превентивные мероприятия в отношении лиц, которые проявляют интерес к идеологии массовых убийств в образовательных организаций. Уже с начала этого года в 15 регионах страны предупреждено 21 нападение на учащихся и преподавателей", – цитирует Колокольцева РИА Новости.

Происшествия с оружием в учебных заведениях

В последнее время в образовательных учреждениях участились инциденты с оружием. В четверг инцидент произошел в Пермском крае, где семиклассник ранил ножом сверстника. Сейчас ребенка оперируют. 13 февраля ученик пришел с топором в школу в Ханты-Мансийском округе. 11 февраля в Анапе студент открыл стрельбу в одном из колледжей, в результате один человек погиб и двое получили ранения. 10 февраля в Югре подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор. Арсенал он спрятал в рюкзаке. Ранее он высказывал намерение совершить преступление в отношении нескольких учащихся. Один из преподавателей вовремя забрал у подростка рюкзак и вызвал на место правоохранительные органы.
7 февраля уголовное дело возбуждено по факту нападения на студентов и полицейских в одном из общежитий вуза в Уфе. Нападавшим оказался 15-летний подросток. Ранены четверо студентов и один полицейский. В этот же день суд отправил под стражу 25-летнего мужчину, который проник на территорию детского сада с ножом в Бугуруслане, он причинил телесные повреждения сотруднику учреждения, но был задержан.
6 февраля в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Как сообщала генпрокуратура Азербайджана, педагог госпитализирован.
4 февраля стало известно, что в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП госпитализированы пять учащихся.
Днем ранее в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшая в больнице. Также 3 февраля в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.
Лента новостейМолния