12 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" - движение ограничено - РИА Новости Крым, 19.02.2026
12 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" - движение ограничено
12 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" - движение ограничено - РИА Новости Крым, 19.02.2026
12 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" - движение ограничено
Сразу пять аварий с участием 12 автомобилей произошло на трассе М-4 "Дон", движение в сторону Москвы ограничено. Об этом информирует пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T10:36
2026-02-19T10:36
дтп
трасса м-4 "дон"
происшествия
новости
ограничение движения
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Сразу пять аварий с участием 12 автомобилей произошло на трассе М-4 "Дон", движение в сторону Москвы ограничено. Об этом информирует пресс-служба полиции Подмосковья.По данным правоохранителей, массовая авария произошла в четверг, около 08:10 на 85 километре автодороги. Пострадавших нет.Сложные погодные условия сохранятся в Подмосковье до конца дня. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к предельной осторожности.
12 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" - движение ограничено

На трассе М-4 "Дон" столкнулись 12 машин - движение в сторону Москвы ограничено

10:36 19.02.2026
 
© ГУ МВД России по Московской областиДТП на трассе М-4 "Дон"
ДТП на трассе М-4 Дон
© ГУ МВД России по Московской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Сразу пять аварий с участием 12 автомобилей произошло на трассе М-4 "Дон", движение в сторону Москвы ограничено. Об этом информирует пресс-служба полиции Подмосковья.
По данным правоохранителей, массовая авария произошла в четверг, около 08:10 на 85 километре автодороги. Пострадавших нет.
"Движение транспортных средств в сторону Москвы ограничено. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда", – сказано в сообщении.
Сложные погодные условия сохранятся в Подмосковье до конца дня. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к предельной осторожности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Автобус въехал в грузовик на трассе в Крым – пострадали четверо
В Крыму из-за надвигающегося шторма закроют дорогу на плато Ай-Петри
В Крыму в ДТП пострадали 18 человек
 
ДТПТрасса М-4 "Дон"ПроисшествияНовостиОграничение движения
 
Лента новостейМолния