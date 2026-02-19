https://crimea.ria.ru/20260219/12-mashin-stolknulis-na-trasse-m-4-don---dvizhenie-ogranicheno-1153331853.html
12 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" - движение ограничено
12 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" - движение ограничено - РИА Новости Крым, 19.02.2026
12 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" - движение ограничено
Сразу пять аварий с участием 12 автомобилей произошло на трассе М-4 "Дон", движение в сторону Москвы ограничено. Об этом информирует пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T10:36
2026-02-19T10:36
2026-02-19T10:36
дтп
трасса м-4 "дон"
происшествия
новости
ограничение движения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153331115_0:150:800:600_1920x0_80_0_0_485dc064536ddcab9dad300e5ae4ada9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Сразу пять аварий с участием 12 автомобилей произошло на трассе М-4 "Дон", движение в сторону Москвы ограничено. Об этом информирует пресс-служба полиции Подмосковья.По данным правоохранителей, массовая авария произошла в четверг, около 08:10 на 85 километре автодороги. Пострадавших нет.Сложные погодные условия сохранятся в Подмосковье до конца дня. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к предельной осторожности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус въехал в грузовик на трассе в Крым – пострадали четвероВ Крыму из-за надвигающегося шторма закроют дорогу на плато Ай-ПетриВ Крыму в ДТП пострадали 18 человек
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153331115_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_bed4e4fdd86dfa537b6d93c0dbbe82be.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, трасса м-4 "дон", происшествия, новости, ограничение движения
12 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" - движение ограничено
На трассе М-4 "Дон" столкнулись 12 машин - движение в сторону Москвы ограничено