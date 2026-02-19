https://crimea.ria.ru/20260219/12-mashin-stolknulis-na-trasse-m-4-don---dvizhenie-ogranicheno-1153331853.html

12 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" - движение ограничено

12 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" - движение ограничено - РИА Новости Крым, 19.02.2026

12 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" - движение ограничено

Сразу пять аварий с участием 12 автомобилей произошло на трассе М-4 "Дон", движение в сторону Москвы ограничено. Об этом информирует пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 19.02.2026

2026-02-19T10:36

2026-02-19T10:36

2026-02-19T10:36

дтп

трасса м-4 "дон"

происшествия

новости

ограничение движения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153331115_0:150:800:600_1920x0_80_0_0_485dc064536ddcab9dad300e5ae4ada9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Сразу пять аварий с участием 12 автомобилей произошло на трассе М-4 "Дон", движение в сторону Москвы ограничено. Об этом информирует пресс-служба полиции Подмосковья.По данным правоохранителей, массовая авария произошла в четверг, около 08:10 на 85 километре автодороги. Пострадавших нет.Сложные погодные условия сохранятся в Подмосковье до конца дня. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к предельной осторожности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус въехал в грузовик на трассе в Крым – пострадали четвероВ Крыму из-за надвигающегося шторма закроют дорогу на плато Ай-ПетриВ Крыму в ДТП пострадали 18 человек

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, трасса м-4 "дон", происшествия, новости, ограничение движения