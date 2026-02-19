Рейтинг@Mail.ru
113 украинских беспилотников атаковали шесть регионов России - РИА Новости Крым, 19.02.2026
113 украинских беспилотников атаковали шесть регионов России
113 украинских беспилотников атаковали шесть регионов России - РИА Новости Крым, 19.02.2026
113 украинских беспилотников атаковали шесть регионов России
Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf85cbf16474ea24b6c0157bfb01321c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.50 вражеских дронов ликвидировали над Брянской областью, 35 – над Смоленской, 12 – над Тверской, 10 – над Новгородской, четыре – над Ленинградской и два – над Калужской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
113 украинских беспилотников атаковали шесть регионов России

113 украинских беспилотников перехватили и уничтожили над регионами РФ в ночь на четверг

07:27 19.02.2026 (обновлено: 07:36 19.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
50 вражеских дронов ликвидировали над Брянской областью, 35 – над Смоленской, 12 – над Тверской, 10 – над Новгородской, четыре – над Ленинградской и два – над Калужской, перечислили в российском военном ведомстве.
МЧС - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
06:07
Нефтебаза горит в Псковской области после атаки БПЛА
 
