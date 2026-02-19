https://crimea.ria.ru/20260219/113-ukrainskikh-atakovali-shest-regionov-rossii-1153327395.html
113 украинских беспилотников атаковали шесть регионов России
Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.50 вражеских дронов ликвидировали над Брянской областью, 35 – над Смоленской, 12 – над Тверской, 10 – над Новгородской, четыре – над Ленинградской и два – над Калужской, перечислили в российском военном ведомстве.
07:27 19.02.2026 (обновлено: 07:36 19.02.2026)