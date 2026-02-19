https://crimea.ria.ru/20260219/11-bespilotnikov-vsu-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1153357584.html

11 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем

11 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 19.02.2026

11 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем

Новая атака на Крым и юг России отражена вечером в четверг. Средства ПВО сбили 34 вражеских беспилотника над регионами России, в том числе 21 – над Крымом и...

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Новая атака на Крым и юг России отражена вечером в четверг. Средства ПВО сбили 34 вражеских беспилотника над регионами России, в том числе 21 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 12 БПЛА сбиты над Краснодарским краем, один – а над Белгородской областью.В ночь на четверг средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников над регионами России. 50 вражеских дронов ликвидировали над Брянской областью, 35 – над Смоленской, 12 – над Тверской, 10 – над Новгородской, четыре – над Ленинградской и два – над Калужской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

