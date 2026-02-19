https://crimea.ria.ru/20260219/11-bespilotnikov-vsu-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1153357584.html
11 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
11 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 19.02.2026
11 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
Новая атака на Крым и юг России отражена вечером в четверг. Средства ПВО сбили 34 вражеских беспилотника над регионами России, в том числе 21 – над Крымом и... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T20:32
2026-02-19T20:32
2026-02-19T20:38
крым
черное море
азовское море
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_95:110:591:389_1920x0_80_0_0_a42ac8ee141d9a7b244933d73070b1bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Новая атака на Крым и юг России отражена вечером в четверг. Средства ПВО сбили 34 вражеских беспилотника над регионами России, в том числе 21 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 12 БПЛА сбиты над Краснодарским краем, один – а над Белгородской областью.В ночь на четверг средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников над регионами России. 50 вражеских дронов ликвидировали над Брянской областью, 35 – над Смоленской, 12 – над Тверской, 10 – над Новгородской, четыре – над Ленинградской и два – над Калужской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260219/vsu-stanovyatsya-vse-bolee-izoschrennymi-v-atakakh-na-sevastopol--razvozhaev-1153356832.html
крым
черное море
азовское море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_195:90:594:389_1920x0_80_0_0_99c9c95c17c5100766be722adbe443fd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, черное море, азовское море, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность
11 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
Над Крымом и Черным морем силы ПВО уничтожили 11украинских беспилотников
20:32 19.02.2026 (обновлено: 20:38 19.02.2026)