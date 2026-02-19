Рейтинг@Mail.ru
11 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 19.02.2026
11 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
11 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 19.02.2026
11 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
Новая атака на Крым и юг России отражена вечером в четверг. Средства ПВО сбили 34 вражеских беспилотника над регионами России, в том числе 21 – над Крымом и...
2026-02-19T20:32
2026-02-19T20:38
крым
черное море
азовское море
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Новая атака на Крым и юг России отражена вечером в четверг. Средства ПВО сбили 34 вражеских беспилотника над регионами России, в том числе 21 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 12 БПЛА сбиты над Краснодарским краем, один – а над Белгородской областью.В ночь на четверг средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников над регионами России. 50 вражеских дронов ликвидировали над Брянской областью, 35 – над Смоленской, 12 – над Тверской, 10 – над Новгородской, четыре – над Ленинградской и два – над Калужской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
азовское море
1920
1920
true
крым, черное море, азовское море, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность
11 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем силы ПВО уничтожили 11украинских беспилотников

20:32 19.02.2026 (обновлено: 20:38 19.02.2026)
 
ПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Новая атака на Крым и юг России отражена вечером в четверг. Средства ПВО сбили 34 вражеских беспилотника над регионами России, в том числе 21 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В период с 16.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 10 – над акваторией Азовского моря, 7 – над акваторией Черного моря, 4 – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

Кроме того, 12 БПЛА сбиты над Краснодарским краем, один – а над Белгородской областью.
В ночь на четверг средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников над регионами России. 50 вражеских дронов ликвидировали над Брянской областью, 35 – над Смоленской, 12 – над Тверской, 10 – над Новгородской, четыре – над Ленинградской и два – над Калужской, перечислили в российском военном ведомстве.
