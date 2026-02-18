https://crimea.ria.ru/20260218/zelenskiy-ne-khochet-mira---lavrov-1153323986.html

Зеленский не хочет мира - Лавров

Зеленский не хочет мира - Лавров - РИА Новости Крым, 18.02.2026

Зеленский не хочет мира - Лавров

Последние заявления Владимира Зеленского в ходе Мюнхенской конференции по безопасности говорят о том, что он не хочет мира, сказал министр иностранных дел РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Последние заявления Владимира Зеленского в ходе Мюнхенской конференции по безопасности говорят о том, что он не хочет мира, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил о ранних заявлениях Зеленского, который называл людей, проживающих на Донбассе, "существами". Также в одном из своих интервью глава киевского режима призывал граждан, которые ощущают себя причастными к русской культуре, "проваливать в Россию", подчеркнул Лавров."Сейчас он еще более грубым образом в интервью после Мюнхена сказал, что Европа и Соединенные Штаты поступают неправильно, потому что не выгнали всех людей с российским происхождением со своей территории. И употребил слово из четырех букв, не постеснялся в эфире. Наверное, в большом напряжении был с утра. На этом фоне тут же в зале мюнхенской гостиницы европейцы стоя приветствуют эти его тирады", - отметил министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

