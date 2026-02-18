Рейтинг@Mail.ru
Замедление Телеграм в России – Роскомнадзор объяснил свое решение - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260218/zamedlenie-telegram-v-rossii--roskomnadzor-obyasnil-svoe-reshenie-1153304549.html
Замедление Телеграм в России – Роскомнадзор объяснил свое решение
Замедление Телеграм в России – Роскомнадзор объяснил свое решение - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Замедление Телеграм в России – Роскомнадзор объяснил свое решение
Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T11:32
2026-02-18T12:04
telegram
новости
роскомнадзор
максут шадаев
мессенджеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111090/86/1110908601_0:471:2804:2048_1920x0_80_0_0_8bdc2e9a46df66dfa190660fc0d23ec7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от РФ на удаление материалов с запрещенной информацией, подчеркнул руководитель ведомства. И заявил, что есть много фактов, что доступ к перепискам в мессенджере имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные против российской армии. Также Шадаев сообщил, что минцифры России не находится в контакте с мессенджером Telegram.По его словам, раньше это носило эпизодичный характер, сейчас – систематический. После блокировки голосовых вызовов в Telegram мошеннические звонки в РФ пошли на спад, отметил Шадаев. И подчеркнул, что в ситуации с Telegram в России "никто не рубит с плеча", все понимают значимость сервиса.Сейчас есть замедление в загрузке больших файлов в мессенджере, но основной функционал доступен, сказал Шадаев.Также он сообщил, что число преступлений с использованием мессенджеров в России с 2022 года выросло втрое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260215/telegram-ostalos-sdelat-neskolko-shagov-dlya-snyatiya-pretenzii-1153230688.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111090/86/1110908601_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f99def55f2209aa898d51e69f4ee6b55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
telegram, новости, роскомнадзор, максут шадаев, мессенджеры
Замедление Телеграм в России – Роскомнадзор объяснил свое решение

Замедление Телеграм в России – Роскомнадзор ввел ограничения из-за нарушения закона

11:32 18.02.2026 (обновлено: 12:04 18.02.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основанием для этом решения является систематическое постоянное нарушение мессенджером требований ФЗ (федерального законодательства – (ред.)", – сообщил глава Минцифры.

Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от РФ на удаление материалов с запрещенной информацией, подчеркнул руководитель ведомства. И заявил, что есть много фактов, что доступ к перепискам в мессенджере имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные против российской армии. Также Шадаев сообщил, что минцифры России не находится в контакте с мессенджером Telegram.

"У нас есть прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов, что, к сожалению, если в начале СВО Telegram рассматривался как анонимный сервис и им пользовались наши военные, то сейчас много фактов о том, что доступ к переписке в Telegram имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные в рамках ведения боевых действий против наших вооруженных сил", – сказал Шадаев.

По его словам, раньше это носило эпизодичный характер, сейчас – систематический. После блокировки голосовых вызовов в Telegram мошеннические звонки в РФ пошли на спад, отметил Шадаев. И подчеркнул, что в ситуации с Telegram в России "никто не рубит с плеча", все понимают значимость сервиса.
Сейчас есть замедление в загрузке больших файлов в мессенджере, но основной функционал доступен, сказал Шадаев.

"Есть замедление на загрузке тяжелых файлов, которое, безусловно, сказалось на клиентском опыте в негативную сторону. Но при этом все-таки основной функционал доступен", – отметил глава Минцифры.

Также он сообщил, что число преступлений с использованием мессенджеров в России с 2022 года выросло втрое.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Логотип социальной сети Телеграм на фоне российского флага - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
15 февраля, 18:10
Есть шанс: Telegram осталось сделать несколько шагов для снятия претензии
 
TelegramНовостиРоскомнадзорМаксут ШадаевМессенджеры
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04ВТБ: спрос на онлайн-регистрацию бизнеса вырос в 1,5 раза
12:54Переговоры России и Украины были тяжелыми – заявление Мединского
12:49Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и технике
12:38Спрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026 года
12:27Задержка крымских поездов – время опоздания и номера составов
12:17Сожгли вертолет: два подростка получили сроки за теракт в Омске
12:14Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях
12:09ФАС нашла завышение коммунальных тарифов в регионах России
12:01Число отелей на курорте "Золотые пески России" в Крыму увеличат
11:55В 2026 году ЕГЭ будут сдавать 750 тысяч выпускников
11:45В Херсонской области из-за атак ВСУ погибли двое человек
11:32Замедление Телеграм в России – Роскомнадзор объяснил свое решение
11:18Дорогу к курорту "Золотые пески России" построят к 2029 году – Аксенов
11:05Украина ввела санкции против Александра Лукашенко
10:59Автобус въехал в грузовик на трассе в Крым – пострадали четверо
10:52В Азовском море шестой день ищут пропавших рыбаков
10:36В России сертифицирован первый веганский алкоголь
10:27На Кубани ликвидирован пожар на НПЗ после вражеской атаки
10:12В Крыму приступили к севу яровых
10:11В яблочко: зеленое счастье Льва Симиренко
Лента новостейМолния