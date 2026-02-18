https://crimea.ria.ru/20260218/zamedlenie-telegram-v-rossii--roskomnadzor-obyasnil-svoe-reshenie-1153304549.html
Замедление Телеграм в России – Роскомнадзор объяснил свое решение
Замедление Телеграм в России – Роскомнадзор объяснил свое решение - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Замедление Телеграм в России – Роскомнадзор объяснил свое решение
Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T11:32
2026-02-18T11:32
2026-02-18T12:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от РФ на удаление материалов с запрещенной информацией, подчеркнул руководитель ведомства. И заявил, что есть много фактов, что доступ к перепискам в мессенджере имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные против российской армии. Также Шадаев сообщил, что минцифры России не находится в контакте с мессенджером Telegram.По его словам, раньше это носило эпизодичный характер, сейчас – систематический. После блокировки голосовых вызовов в Telegram мошеннические звонки в РФ пошли на спад, отметил Шадаев. И подчеркнул, что в ситуации с Telegram в России "никто не рубит с плеча", все понимают значимость сервиса.Сейчас есть замедление в загрузке больших файлов в мессенджере, но основной функционал доступен, сказал Шадаев.Также он сообщил, что число преступлений с использованием мессенджеров в России с 2022 года выросло втрое.
Замедление Телеграм в России – Роскомнадзор ввел ограничения из-за нарушения закона
11:32 18.02.2026 (обновлено: 12:04 18.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основанием для этом решения является систематическое постоянное нарушение мессенджером требований ФЗ (федерального законодательства – (ред.)", – сообщил глава Минцифры.
Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от РФ на удаление материалов с запрещенной информацией, подчеркнул руководитель ведомства. И заявил, что есть много фактов, что доступ к перепискам в мессенджере имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные против российской армии. Также Шадаев сообщил, что минцифры России не находится в контакте с мессенджером Telegram.
"У нас есть прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов, что, к сожалению, если в начале СВО Telegram рассматривался как анонимный сервис и им пользовались наши военные, то сейчас много фактов о том, что доступ к переписке в Telegram имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные в рамках ведения боевых действий против наших вооруженных сил", – сказал Шадаев.
По его словам, раньше это носило эпизодичный характер, сейчас – систематический. После блокировки голосовых вызовов в Telegram мошеннические звонки в РФ пошли на спад, отметил Шадаев. И подчеркнул, что в ситуации с Telegram в России "никто не рубит с плеча", все понимают значимость сервиса.
Сейчас есть замедление в загрузке больших файлов в мессенджере, но основной функционал доступен, сказал Шадаев.
"Есть замедление на загрузке тяжелых файлов, которое, безусловно, сказалось на клиентском опыте в негативную сторону. Но при этом все-таки основной функционал доступен", – отметил глава Минцифры.
Также он сообщил, что число преступлений с использованием мессенджеров в России с 2022 года выросло втрое.
