Задержка поездов крымского направления – актуальные данные - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Задержка поездов крымского направления – актуальные данные
2026-02-18T08:24
2026-02-18T08:48
Задержка поездов крымского направления – актуальные данные

Шесть поездов из Крыма и один в Крым задерживаются в пути на срок до 5,5 часов

08:24 18.02.2026 (обновлено: 08:48 18.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Шесть пассажирских поездов "Таврия" задерживаются в пути следования в Крым и в обратном направлении на срок до 5,5 часов. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".
По данным перевозчика, на 08:00 в Крым задерживается на 1,5 часа поезд №315/316 Адлер – Симферополь отправлением 17 февраля.
Из Крыма:
№007/008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 16 февраля задерживается на 5,5 часов;
№067/068 Симферополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 4,5 часа;
№077/078 Симферополь -–Санкт-Петербург отправлением 16 февраля задерживается на 3,5 часа;
№195/196 Симферополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 2,5 часа;
№091/092 Севастополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 2 часа.
Поезда, которые следовали с опозданием из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 17 февраля, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения.
Кроме того, перевозчик обратил внимание на то, что поезд №028/027 Москва – Симферополь сегодня будет отправлен из Москвы не ранее 11:00.
Отмечается, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.
