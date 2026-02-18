https://crimea.ria.ru/20260218/zaderzhka-poezdov-krymskogo-napravleniya--aktualnye-dannye-1153298059.html

Задержка поездов крымского направления – актуальные данные

Задержка поездов крымского направления – актуальные данные - РИА Новости Крым, 18.02.2026

Задержка поездов крымского направления – актуальные данные

Шесть пассажирских поездов "Таврия" задерживаются в пути следования в Крым и в обратном направлении на срок до 5,5 часов. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд РИА Новости Крым, 18.02.2026

2026-02-18T08:24

2026-02-18T08:24

2026-02-18T08:48

новости крыма

поезд "таврия"

гранд сервис экспресс

железная дорога

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151905648_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_903fe2c18e354e9567cb59437274a50d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Шесть пассажирских поездов "Таврия" задерживаются в пути следования в Крым и в обратном направлении на срок до 5,5 часов. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".По данным перевозчика, на 08:00 в Крым задерживается на 1,5 часа поезд №315/316 Адлер – Симферополь отправлением 17 февраля.Из Крыма:№007/008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 16 февраля задерживается на 5,5 часов;№067/068 Симферополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 4,5 часа;№077/078 Симферополь -–Санкт-Петербург отправлением 16 февраля задерживается на 3,5 часа;№195/196 Симферополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 2,5 часа;№091/092 Севастополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 2 часа.Поезда, которые следовали с опозданием из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 17 февраля, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения.Кроме того, перевозчик обратил внимание на то, что поезд №028/027 Москва – Симферополь сегодня будет отправлен из Москвы не ранее 11:00.Отмечается, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, железная дорога, крым