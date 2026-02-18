Рейтинг@Mail.ru
Задержка крымских поездов – время опоздания и номера составов - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260218/zaderzhka-krymskikh-poezdov--vremya-opozdaniya-i-nomera-sostavov-1153306225.html
Задержка крымских поездов – время опоздания и номера составов
Задержка крымских поездов – время опоздания и номера составов - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Задержка крымских поездов – время опоздания и номера составов
Четыре поезда, следующих по направлению из Крыма и два в Крым задерживаются в пути на срок до 6 часов к полудню среды. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T12:27
2026-02-18T12:31
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
новости крыма
крым
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153306397_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_da23320d6285aaa880448e3d3529fe7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Четыре поезда, следующих по направлению из Крыма и два в Крым задерживаются в пути на срок до 6 часов к полудню среды. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".В Крым:№067/068 Москва – Симферополь отправлением 17 февраля задерживается на 1 час;027/028 Москва – Симферополь отправлением 18 февраля задерживается на 4 часа.Из Крыма:№007/008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 16 февраля задерживается на 6 часов;№077/078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 16 февраля задерживается на 4 часа;№195/196 Симферополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 2 часа;091/092 Севастополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 2,5 часа.Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 17 февраля, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения.Время задержки в пути может измениться, подчеркивают в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве в среду задержится поезд в Крым – причинаНа 5 поездов в Крым из Москвы и Петербурга приостановили продажу билетовБез пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153306397_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_24c9fab0802a9caa8eb9aa923978223b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гранд сервис экспресс, поезд "таврия", новости крыма, крым, железная дорога
Задержка крымских поездов – время опоздания и номера составов

Шесть поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути на срок до шести часов – перевозчик

12:27 18.02.2026 (обновлено: 12:31 18.02.2026)
 
© Южная транспортная прокуратураПоезд
Поезд
© Южная транспортная прокуратура
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Четыре поезда, следующих по направлению из Крыма и два в Крым задерживаются в пути на срок до 6 часов к полудню среды. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".
"По состоянию на 12 часов по московскому времени следуют с задержкой поезда "Таврия", – констатировали в пресс-службе.
В Крым:
№067/068 Москва – Симферополь отправлением 17 февраля задерживается на 1 час;
027/028 Москва – Симферополь отправлением 18 февраля задерживается на 4 часа.
Из Крыма:
№007/008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 16 февраля задерживается на 6 часов;
№077/078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 16 февраля задерживается на 4 часа;
№195/196 Симферополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 2 часа;
091/092 Севастополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 2,5 часа.
Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 17 февраля, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения.
Время задержки в пути может измениться, подчеркивают в компании.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Москве в среду задержится поезд в Крым – причина
На 5 поездов в Крым из Москвы и Петербурга приостановили продажу билетов
Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь
 
Гранд Сервис ЭкспрессПоезд "Таврия"Новости КрымаКрымЖелезная дорога
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04ВТБ: спрос на онлайн-регистрацию бизнеса вырос в 1,5 раза
12:54Переговоры России и Украины были тяжелыми – заявление Мединского
12:49Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и технике
12:38Спрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026 года
12:27Задержка крымских поездов – время опоздания и номера составов
12:17Сожгли вертолет: два подростка получили сроки за теракт в Омске
12:14Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях
12:09ФАС нашла завышение коммунальных тарифов в регионах России
12:01Число отелей на курорте "Золотые пески России" в Крыму увеличат
11:55В 2026 году ЕГЭ будут сдавать 750 тысяч выпускников
11:45В Херсонской области из-за атак ВСУ погибли двое человек
11:32Замедление Телеграм в России – Роскомнадзор объяснил свое решение
11:18Дорогу к курорту "Золотые пески России" построят к 2029 году – Аксенов
11:05Украина ввела санкции против Александра Лукашенко
10:59Автобус въехал в грузовик на трассе в Крым – пострадали четверо
10:52В Азовском море шестой день ищут пропавших рыбаков
10:36В России сертифицирован первый веганский алкоголь
10:27На Кубани ликвидирован пожар на НПЗ после вражеской атаки
10:12В Крыму приступили к севу яровых
10:11В яблочко: зеленое счастье Льва Симиренко
Лента новостейМолния