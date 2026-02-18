https://crimea.ria.ru/20260218/zaderzhka-krymskikh-poezdov--vremya-opozdaniya-i-nomera-sostavov-1153306225.html
Задержка крымских поездов – время опоздания и номера составов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Четыре поезда, следующих по направлению из Крыма и два в Крым задерживаются в пути на срок до 6 часов к полудню среды. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".В Крым:№067/068 Москва – Симферополь отправлением 17 февраля задерживается на 1 час;027/028 Москва – Симферополь отправлением 18 февраля задерживается на 4 часа.Из Крыма:№007/008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 16 февраля задерживается на 6 часов;№077/078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 16 февраля задерживается на 4 часа;№195/196 Симферополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 2 часа;091/092 Севастополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 2,5 часа.Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 17 февраля, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения.Время задержки в пути может измениться, подчеркивают в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве в среду задержится поезд в Крым – причинаНа 5 поездов в Крым из Москвы и Петербурга приостановили продажу билетовБез пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь
12:27 18.02.2026 (обновлено: 12:31 18.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Четыре поезда, следующих по направлению из Крыма и два в Крым задерживаются в пути на срок до 6 часов к полудню среды. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".
"По состоянию на 12 часов по московскому времени следуют с задержкой поезда "Таврия", – констатировали в пресс-службе.
В Крым:
№067/068 Москва – Симферополь отправлением 17 февраля задерживается на 1 час;
027/028 Москва – Симферополь отправлением 18 февраля задерживается на 4 часа.
Из Крыма:
№007/008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 16 февраля задерживается на 6 часов;
№077/078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 16 февраля задерживается на 4 часа;
№195/196 Симферополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 2 часа;
091/092 Севастополь – Москва отправлением 16 февраля задерживается на 2,5 часа.
Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 17 февраля, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения.
Время задержки в пути может измениться, подчеркивают в компании.
