Второй день переговоров в Женеве и штормовое в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Второй день переговоров в Женеве и штормовое в Крыму – главное за день
Второй день переговоров в Женеве и штормовое в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Второй день переговоров в Женеве и штормовое в Крыму – главное за день
Второй день переговоров между Россией и Украиной прошел в Женеве. В Крыму отдали дань памяти бойцам спецподразделения "Беркут" и внутренних войск, погибших на киевском майдане от рук украинских радикалов 18 февраля 2014 года.
главное за день
крым
новости
в мире
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Второй день переговоров между Россией и Украиной прошел в Женеве. В Крыму отдали дань памяти бойцам спецподразделения "Беркут" и внутренних войск, погибших на киевском майдане от рук украинских радикалов 18 февраля 2014 года. Украина объявила о частичном бойкоте Паралимпийских игр-2026 в Италии. Участок набережной рухнул после шторма в Судаке. Год единства народов России стартует в Крыму. Продолжается реализация проекта "Золотые пески России" в Республике Крым.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымВторой день переговоров в ЖеневеВ Женеве продолжаются переговоры по украинскому урегулированию. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Украинскую делегацию - глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.Заявления ЗеленскогоСтороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский."Касаемо политической составляющей – это все политические нюансы, вы знаете, восток (Донбасс – ред.), станция (ЗАЭС – ред.), все чувствительные вопросы. Мы видим, что есть наработки. Пока позиции разные, переговоры были непростые", – цитирует РИА Новости заявление Зеленского, сделанное украинским СМИ по итогам переговоров.Мединский провел закрытые переговоры с украинской сторонойГлава российской делегации Владимир Мединский провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной перед вылетом из Женевы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в переговорной группе."Мединский в закрытом режиме провел переговоры в гостинице InterContinental перед отлетом", – сказал собеседник агентства.Бойцов "Беркута" вспомнили в КрымуСегодня в Крыму отдают дань памяти бойцам спецподразделения "Беркут" и внутренних войск, которые погибли на киевском майдане от рук украинских радикалов 18 февраля 2014 года.Украина объявила бойкот ПаралимпиадыКиев объявил о частичном бойкоте Паралимпийских игр-2026 в Италии из-за допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под национальными флагами. Об этом заявил министр спорта Украины Матвей Бедный.Участок набережной рухнул в Судаке после штормаВ Судаке после шторма рухнул участок набережной. Как сообщил РИА Новости Крым глава администрации курорта Кирилл Чебышев, восстановительные работы будут произведены до начала курортного сезона.Мощный шторм идет в КрымДорога к плато Ай-Петри в Крыму будет перекрыта с вечера 18 февраля из-за неблагоприятной погоды, сообщил замминистра транспорта республики Александр Овдиенко.Волны до пяти метров и обледенение судов ожидаются в среду в Азовском и Черном морях у берегов Крыма. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине ночи 18-19 февраля, днем 19 февраля по Керченскому проливу, району Феодосия-Анапа, району Черного моря, западной половине Азовского моря ожидается дальнейшее усиление юго-западного, утром и днем – западного ветра 20-25 м/с, по западной половине Азовского моря – порывы до 28 м/с", - говорится в сообщении.В Крыму стартует Год единства народов России20 февраля мероприятие "Герои отчизны – связь поколений" даст старт в Крыму Году единства народов России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Руслан Якубов.Президент РФ Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами. Торжественная церемония открытия Года состоялась 5 февраля в Национальном центре "Россия" в рамках марафона "Россия – семья семей".Отелей на курорте "Золотые пески России" будет большеКоличество отелей и гостиниц, которые будут возведены в рамках строительства в Евпатории круглогодичного морского курорта "Золотые пески России", увеличили с ранее запланированных 18-ти до 21-го. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.Также в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" включен проект строительства и реконструкции автомобильной дороги для туристического комплекса "Золотые пески России". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Работы разделены на два этапа.Первый этап включает строительство и реконструкцию автомобильной дороги в границах улицы Симферопольской протяженностью более 10 тысяч метров.* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Второй день переговоров в Женеве и штормовое в Крыму – главное за день

Продолжение переговоров в Женеве и экстренное предупреждение в Крыму – главное за день

22:53 18.02.2026
 
Главное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Второй день переговоров между Россией и Украиной прошел в Женеве. В Крыму отдали дань памяти бойцам спецподразделения "Беркут" и внутренних войск, погибших на киевском майдане от рук украинских радикалов 18 февраля 2014 года. Украина объявила о частичном бойкоте Паралимпийских игр-2026 в Италии. Участок набережной рухнул после шторма в Судаке. Год единства народов России стартует в Крыму. Продолжается реализация проекта "Золотые пески России" в Республике Крым.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Второй день переговоров в Женеве

В Женеве продолжаются переговоры по украинскому урегулированию. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Украинскую делегацию - глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
Заявления Зеленского
Стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Касаемо политической составляющей – это все политические нюансы, вы знаете, восток (Донбасс – ред.), станция (ЗАЭС – ред.), все чувствительные вопросы. Мы видим, что есть наработки. Пока позиции разные, переговоры были непростые", – цитирует РИА Новости заявление Зеленского, сделанное украинским СМИ по итогам переговоров.
Мединский провел закрытые переговоры с украинской стороной
Глава российской делегации Владимир Мединский провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной перед вылетом из Женевы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в переговорной группе.
"Мединский в закрытом режиме провел переговоры в гостинице InterContinental перед отлетом", – сказал собеседник агентства.
Бойцов "Беркута" вспомнили в Крыму

Сегодня в Крыму отдают дань памяти бойцам спецподразделения "Беркут" и внутренних войск, которые погибли на киевском майдане от рук украинских радикалов 18 февраля 2014 года.

"Андрей Федюкин, Дмитрий Власенко, Виталий Гончаров. Эти имена навсегда вписаны в историю Крыма. Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения нашим землякам – бойцам "Беркута" и внутренних войск, погибшим на киевском майдане в феврале 2014 года", - написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Украина объявила бойкот Паралимпиады

Киев объявил о частичном бойкоте Паралимпийских игр-2026 в Италии из-за допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под национальными флагами. Об этом заявил министр спорта Украины Матвей Бедный.
Участок набережной рухнул в Судаке после шторма

В Судаке после шторма рухнул участок набережной. Как сообщил РИА Новости Крым глава администрации курорта Кирилл Чебышев, восстановительные работы будут произведены до начала курортного сезона.
"Участок обрушился в районе апартаментов "Атлас", где инвестор благоустраивал данную территорию. Это произошло в результате сильного шторма", – сообщил глава администрации.
Мощный шторм идет в Крым

Дорога к плато Ай-Петри в Крыму будет перекрыта с вечера 18 февраля из-за неблагоприятной погоды, сообщил замминистра транспорта республики Александр Овдиенко.
"С 17:00 18 февраля и до прохождения циклона, с целью обеспечения безопасности граждан, дорога на плато Ай-Петри будет перекрыта с обеих сторон", - написал он в своем Telegram-канале.
Волны до пяти метров и обледенение судов ожидаются в среду в Азовском и Черном морях у берегов Крыма. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине ночи 18-19 февраля, днем 19 февраля по Керченскому проливу, району Феодосия-Анапа, району Черного моря, западной половине Азовского моря ожидается дальнейшее усиление юго-западного, утром и днем – западного ветра 20-25 м/с, по западной половине Азовского моря – порывы до 28 м/с", - говорится в сообщении.
В Крыму стартует Год единства народов России

20 февраля мероприятие "Герои отчизны – связь поколений" даст старт в Крыму Году единства народов России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Руслан Якубов.
Президент РФ Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами. Торжественная церемония открытия Года состоялась 5 февраля в Национальном центре "Россия" в рамках марафона "Россия семья семей".
Отелей на курорте "Золотые пески России" будет больше

Количество отелей и гостиниц, которые будут возведены в рамках строительства в Евпатории круглогодичного морского курорта "Золотые пески России", увеличили с ранее запланированных 18-ти до 21-го. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
Также в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" включен проект строительства и реконструкции автомобильной дороги для туристического комплекса "Золотые пески России". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Работы разделены на два этапа.
Первый этап включает строительство и реконструкцию автомобильной дороги в границах улицы Симферопольской протяженностью более 10 тысяч метров.
* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
 
Главное за деньКрымНовостиВ миреОбщество
 
