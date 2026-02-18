https://crimea.ria.ru/20260218/vrachi-v-rossii-vpervye-proveli-operatsii-po-korrektsii-ozhireniya-podrostkam-1153298186.html

Врачи в России впервые провели операции по коррекции ожирения подросткам

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Специалисты Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России начали проводить бариатрические операции для хирургического лечения ожирения, сообщает официальный Telegram-канал меджучреждения.15-летняя девочка из Курска впервые поступила в РДКБ два года назад с тяжелой формой ожирения – ее вес составлял 153 килограмма. Избыточный набор веса отмечался с первого года жизни. Ребенок прошел длительный путь консервативного лечения, включая диетотерапию, курсы лечебной физкультуры и лекарственной терапии, однако это дало лишь временный эффект с последующим возвратом веса, рассказали врачи.Как объяснила заведующая детским эндокринологическим отделением РДКБ Елена Демина, хирургическое вмешательство рассматривается только при диагнозе "морбидное ожирение", когда исчерпаны все консервативные методы. Перед планированием операции пациентке провели расширенное обследование, исключили генетические синдромы и подтвердили закрытие зон роста.Еще одна бариатрическая операция была выполнена 16-летней пациентке из Москвы с весом 113 килограммов. Благодаря операции через три недели ее вес уменьшился на 13 килограммов, а темп снижения достиг 1 килограмма в неделю.Специалисты ожидают, что при строгом соблюдении рекомендаций по питанию и регулярном наблюдении в течение года после операции пациенты потеряют до 70% избыточной массы тела. Врачи продолжат наблюдение за пациентами с контрольными осмотрами каждые три месяца.Как отметила директор РДКБ Елена Петряйкина, для подготовки пациентов к бариатрическим операциям, послеоперационного наблюдения и реабилитации в РДКБ сформирована мультидисциплинарная команда хирургов, эндокринологов, диетологов, психологов, анестезиологов, реабилитологов.Это позволяет реализовать принцип замкнутого цикла: специалисты сопровождают пациента на всех этапах оказания медицинской помощи. Для подтверждения показаний к операции по каждому случаю проводится федеральный консилиум.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

