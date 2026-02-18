Рейтинг@Mail.ru
Врачи в России впервые провели операции по коррекции ожирения подросткам - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Врачи в России впервые провели операции по коррекции ожирения подросткам
Врачи в России впервые провели операции по коррекции ожирения подросткам - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Врачи в России впервые провели операции по коррекции ожирения подросткам
Специалисты Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России начали проводить бариатрические операции для хирургического лечения ожирения,... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T09:21
2026-02-18T09:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Специалисты Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России начали проводить бариатрические операции для хирургического лечения ожирения, сообщает официальный Telegram-канал меджучреждения.15-летняя девочка из Курска впервые поступила в РДКБ два года назад с тяжелой формой ожирения – ее вес составлял 153 килограмма. Избыточный набор веса отмечался с первого года жизни. Ребенок прошел длительный путь консервативного лечения, включая диетотерапию, курсы лечебной физкультуры и лекарственной терапии, однако это дало лишь временный эффект с последующим возвратом веса, рассказали врачи.Как объяснила заведующая детским эндокринологическим отделением РДКБ Елена Демина, хирургическое вмешательство рассматривается только при диагнозе "морбидное ожирение", когда исчерпаны все консервативные методы. Перед планированием операции пациентке провели расширенное обследование, исключили генетические синдромы и подтвердили закрытие зон роста.Еще одна бариатрическая операция была выполнена 16-летней пациентке из Москвы с весом 113 килограммов. Благодаря операции через три недели ее вес уменьшился на 13 килограммов, а темп снижения достиг 1 килограмма в неделю.Специалисты ожидают, что при строгом соблюдении рекомендаций по питанию и регулярном наблюдении в течение года после операции пациенты потеряют до 70% избыточной массы тела. Врачи продолжат наблюдение за пациентами с контрольными осмотрами каждые три месяца.Как отметила директор РДКБ Елена Петряйкина, для подготовки пациентов к бариатрическим операциям, послеоперационного наблюдения и реабилитации в РДКБ сформирована мультидисциплинарная команда хирургов, эндокринологов, диетологов, психологов, анестезиологов, реабилитологов.Это позволяет реализовать принцип замкнутого цикла: специалисты сопровождают пациента на всех этапах оказания медицинской помощи. Для подтверждения показаний к операции по каждому случаю проводится федеральный консилиум.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Врачи в России впервые провели операции по коррекции ожирения подросткам

Операции для коррекции ожирения подросткам впервые провели российские врачи

09:21 18.02.2026
 
Врачи РДКБ впервые выполнили подросткам бариатрические операции для коррекции ожирения
Врачи РДКБ впервые выполнили подросткам бариатрические операции для коррекции ожирения
© Официальный канал Российской детской клинической больницы (филиал Пироговского университета) Минздрава России
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Специалисты Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России начали проводить бариатрические операции для хирургического лечения ожирения, сообщает официальный Telegram-канал меджучреждения.

"Такие вмешательства показаны пациентам с тяжелыми – морбидными – формами ожирения, у которых длительная медикаментозная терапия и коррекция образа жизни не позволяют достичь положительного эффекта. Первые две операции в РДКБ были выполнены девочкам 15 и 16 лет", – сообщили медики.

15-летняя девочка из Курска впервые поступила в РДКБ два года назад с тяжелой формой ожирения – ее вес составлял 153 килограмма. Избыточный набор веса отмечался с первого года жизни. Ребенок прошел длительный путь консервативного лечения, включая диетотерапию, курсы лечебной физкультуры и лекарственной терапии, однако это дало лишь временный эффект с последующим возвратом веса, рассказали врачи.
Как объяснила заведующая детским эндокринологическим отделением РДКБ Елена Демина, хирургическое вмешательство рассматривается только при диагнозе "морбидное ожирение", когда исчерпаны все консервативные методы. Перед планированием операции пациентке провели расширенное обследование, исключили генетические синдромы и подтвердили закрытие зон роста.
"Мы выполнили лапароскопическую продольную резекцию желудка. В ходе этой малоинвазивной операции удаляется часть желудка, которая вырабатывает гормон грелин, отвечающий за чувство голода. Оставшаяся часть желудка формируется в виде узкой трубки. Это не только ограничивает количество потребляемой пищи, но и позволяет пациенту быстрее достигать насыщения, снижая тягу к еде на физиологическом уровне", – пояснил Дионисий Петров, заведующий детским хирургическим отделением РДКБ.
Еще одна бариатрическая операция была выполнена 16-летней пациентке из Москвы с весом 113 килограммов. Благодаря операции через три недели ее вес уменьшился на 13 килограммов, а темп снижения достиг 1 килограмма в неделю.
Специалисты ожидают, что при строгом соблюдении рекомендаций по питанию и регулярном наблюдении в течение года после операции пациенты потеряют до 70% избыточной массы тела. Врачи продолжат наблюдение за пациентами с контрольными осмотрами каждые три месяца.

Как отметила директор РДКБ Елена Петряйкина, для подготовки пациентов к бариатрическим операциям, послеоперационного наблюдения и реабилитации в РДКБ сформирована мультидисциплинарная команда хирургов, эндокринологов, диетологов, психологов, анестезиологов, реабилитологов.
Это позволяет реализовать принцип замкнутого цикла: специалисты сопровождают пациента на всех этапах оказания медицинской помощи. Для подтверждения показаний к операции по каждому случаю проводится федеральный консилиум.
Лента новостейМолния