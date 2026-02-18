https://crimea.ria.ru/20260218/vozvrat-predoplaty-i-zaselenie-po-pravam-novye-pravila-dlya-oteley-v-rf-1153283863.html

Возврат предоплаты и заселение по правам: новые правила для отелей в РФ

Возврат предоплаты и заселение по правам: новые правила для отелей в РФ - РИА Новости Крым, 18.02.2026

Возврат предоплаты и заселение по правам: новые правила для отелей в РФ

В России с 1 марта начнут действовать новые правила бронирования и проживания в гостиницах. С началом весны туристы смогут получить полную сумму предоплаты при... РИА Новости Крым, 18.02.2026

2026-02-18T08:37

радио "спутник в крыму"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В России с 1 марта начнут действовать новые правила бронирования и проживания в гостиницах. С началом весны туристы смогут получить полную сумму предоплаты при отмене бронирования до дня заезда. Об этом и других нововведениях в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.Она отметила, что новшество о возврате полной предоплаты при отмене бронирования направлено в большей мере для защиты гостей, приезжающих на отдых.Светлана Возная при этом предположила, что стопроцентный возврат предоплаты не отразится на ценах."Думаю, что будем работать в таком же формате независимо от новых правил. Я бы осторожно говорила о повышении цен, учитывая конкуренцию", - пояснила она.Специалист также рассказала о нововведениях, которые касаются правил оказания гостиничных услуг."Если раньше помимо того, что мы должны гостю в случае необходимости предоставить аптечку, разбудить его, обеспечить кипятком, то теперь кипяток убрали - добавили тонометр в номере. Но отели, которые ратуют за гостеприимство, точно будут предоставлять кипяток, потому что эта мелочь для гостей важна", - поделилась она.Спикер также отметила, что с 1 марта 2026 года станет возможно заселение в гостиницу по водительским правам.Глава ассоциации добавила, что правила оказания гостиничных услуг коснутся кемпингов и глэмпингов, но не повлияют на гостевые дома.Важным пунктом среди изменений, по словам гостьи студии, является и более полное информирование гостей о размерах номера и о скидках, которые предоставляет отель."Эта информация должна обязательно быть размещена в свободном доступе, допустим, в зоне ресепшен, чтобы и все гости могли с этим ознакомиться", - подчеркнула она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ-10 турнаправлений с резким ростом весенних бронированийРоссияне едут в Ялту и Алушту за здоровьем – стоимость размещенияКодекс туриста для гостей Крыма создадут в республике

