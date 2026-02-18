Рейтинг@Mail.ru
Возврат предоплаты и заселение по правам: новые правила для отелей в РФ - РИА Новости Крым, 18.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260218/vozvrat-predoplaty-i-zaselenie-po-pravam-novye-pravila-dlya-oteley-v-rf-1153283863.html
В России с 1 марта начнут действовать новые правила бронирования и проживания в гостиницах. С началом весны туристы смогут получить полную сумму предоплаты при... РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В России с 1 марта начнут действовать новые правила бронирования и проживания в гостиницах. С началом весны туристы смогут получить полную сумму предоплаты при отмене бронирования до дня заезда. Об этом и других нововведениях в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.Она отметила, что новшество о возврате полной предоплаты при отмене бронирования направлено в большей мере для защиты гостей, приезжающих на отдых.Светлана Возная при этом предположила, что стопроцентный возврат предоплаты не отразится на ценах."Думаю, что будем работать в таком же формате независимо от новых правил. Я бы осторожно говорила о повышении цен, учитывая конкуренцию", - пояснила она.Специалист также рассказала о нововведениях, которые касаются правил оказания гостиничных услуг."Если раньше помимо того, что мы должны гостю в случае необходимости предоставить аптечку, разбудить его, обеспечить кипятком, то теперь кипяток убрали - добавили тонометр в номере. Но отели, которые ратуют за гостеприимство, точно будут предоставлять кипяток, потому что эта мелочь для гостей важна", - поделилась она.Спикер также отметила, что с 1 марта 2026 года станет возможно заселение в гостиницу по водительским правам.Глава ассоциации добавила, что правила оказания гостиничных услуг коснутся кемпингов и глэмпингов, но не повлияют на гостевые дома.Важным пунктом среди изменений, по словам гостьи студии, является и более полное информирование гостей о размерах номера и о скидках, которые предоставляет отель."Эта информация должна обязательно быть размещена в свободном доступе, допустим, в зоне ресепшен, чтобы и все гости могли с этим ознакомиться", - подчеркнула она.
В России с 1 марта начнут действовать новые правила бронирования и проживания в отелях

08:37 18.02.2026
 
© РИА Новости КрымСудак
Судак - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В России с 1 марта начнут действовать новые правила бронирования и проживания в гостиницах. С началом весны туристы смогут получить полную сумму предоплаты при отмене бронирования до дня заезда. Об этом и других нововведениях в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.
Она отметила, что новшество о возврате полной предоплаты при отмене бронирования направлено в большей мере для защиты гостей, приезжающих на отдых.

"Для отельеров это не совсем корректно, потому что за последнее время все больше людей злоупотребляют гостеприимством, и не только в Крыму. Поэтому защита у отельеров тоже должна быть… Когда этот закон был на рассмотрении, в том числе и наша ассоциация отправляла предложение по невозвратному тарифу. Но, к сожалению, еще на стадии согласования эти пункты были исключены… Посмотрим, что будет дальше", - сказала гостья студии.

Светлана Возная при этом предположила, что стопроцентный возврат предоплаты не отразится на ценах.
"Думаю, что будем работать в таком же формате независимо от новых правил. Я бы осторожно говорила о повышении цен, учитывая конкуренцию", - пояснила она.
Специалист также рассказала о нововведениях, которые касаются правил оказания гостиничных услуг.
"Если раньше помимо того, что мы должны гостю в случае необходимости предоставить аптечку, разбудить его, обеспечить кипятком, то теперь кипяток убрали - добавили тонометр в номере. Но отели, которые ратуют за гостеприимство, точно будут предоставлять кипяток, потому что эта мелочь для гостей важна", - поделилась она.
Спикер также отметила, что с 1 марта 2026 года станет возможно заселение в гостиницу по водительским правам.
"А с 1 апреля этого года появится заселение по биометрии, либо через Max (мессенджер – ред.) на госуслугах. Тут стоит отметить, что к этому гостиницы должны подойти, подготовиться технически. Мы предполагаем, что сначала такие возможности будут у больших объектов, а все остальные адаптируются", - отметила Возная.
Глава ассоциации добавила, что правила оказания гостиничных услуг коснутся кемпингов и глэмпингов, но не повлияют на гостевые дома.
Важным пунктом среди изменений, по словам гостьи студии, является и более полное информирование гостей о размерах номера и о скидках, которые предоставляет отель.
"Эта информация должна обязательно быть размещена в свободном доступе, допустим, в зоне ресепшен, чтобы и все гости могли с этим ознакомиться", - подчеркнула она.
