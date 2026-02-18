В Узбекистане и Турции проявляют большой интерес к культуре России
Жители Турции и Узбекистана интересуются традициями народов России и Крыма
© РИА Новости КрымМальчик во время празднования Дня народного единства в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Жители зарубежных стран проявляют большой интерес к культуре народов России и, в частности, Крымского полуострова. Об этом сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов.
Он пояснил, что ежегодно Госкомнац проводит круглые столы по укреплению связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. В 2025 году такие мероприятия прошли в Узбекистане и Белоруссии.
"В самом большом зале Ташкента неожиданно для себя я столкнулся с огромным интересом жителей Узбекистана к культуре России. Дни Крыма в Белоруссии также вызвали интерес к российским традициям и Крыму, в частности", – рассказал председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым.
По его словам, площадка Республики Крым, представленная на Международной книжной ярмарке 2025 года в Анкаре, также вызвала неподдельный интерес к культуре народов Крыма.
По информации Якубова, по итогам переписи 2021 года количество народностей в Крыму составило 165 этносов. Наиболее многочисленными являются русские, крымские татары, украинцы, белорусы, армяне, азербайджанцы и узбеки.
В октябре 2021 года в Крыму, как и во всех регионах страны, прошла Всероссийская перепись населения. Граждане отвечали на 23 вопроса. В их числе – пол, возраст, образование, семейное положение, национальность, владение языками, наличие детей. Отдельный блок вопросов касается жилья и условий проживания.
Читайте также на РИА Новости Крым: