В Узбекистане и Турции проявляют большой интерес к культуре России - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В Узбекистане и Турции проявляют большой интерес к культуре России
В Узбекистане и Турции проявляют большой интерес к культуре России - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В Узбекистане и Турции проявляют большой интерес к культуре России
Жители зарубежных стран проявляют большой интерес к культуре народов России и, в частности, Крымского полуострова. Об этом сообщил в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T22:16
2026-02-18T22:16
руслан якубов
народы крыма
россия
турция
узбекистан
общество
мнения
культура
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Жители зарубежных стран проявляют большой интерес к культуре народов России и, в частности, Крымского полуострова. Об этом сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов.Он пояснил, что ежегодно Госкомнац проводит круглые столы по укреплению связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. В 2025 году такие мероприятия прошли в Узбекистане и Белоруссии.По его словам, площадка Республики Крым, представленная на Международной книжной ярмарке 2025 года в Анкаре, также вызвала неподдельный интерес к культуре народов Крыма.По информации Якубова, по итогам переписи 2021 года количество народностей в Крыму составило 165 этносов. Наиболее многочисленными являются русские, крымские татары, украинцы, белорусы, армяне, азербайджанцы и узбеки.В октябре 2021 года в Крыму, как и во всех регионах страны, прошла Всероссийская перепись населения. Граждане отвечали на 23 вопроса. В их числе – пол, возраст, образование, семейное положение, национальность, владение языками, наличие детей. Отдельный блок вопросов касается жилья и условий проживания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Народное единство в Крыму – история белорусов на полуостровеКакие совместные проекты реализуют Крым и Белоруссия"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с Россией
россия
турция
узбекистан
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Жители зарубежных стран проявляют большой интерес к культуре народов России и, в частности, Крымского полуострова. Об этом сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов.
Он пояснил, что ежегодно Госкомнац проводит круглые столы по укреплению связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. В 2025 году такие мероприятия прошли в Узбекистане и Белоруссии.
"В самом большом зале Ташкента неожиданно для себя я столкнулся с огромным интересом жителей Узбекистана к культуре России. Дни Крыма в Белоруссии также вызвали интерес к российским традициям и Крыму, в частности", – рассказал председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым.
По его словам, площадка Республики Крым, представленная на Международной книжной ярмарке 2025 года в Анкаре, также вызвала неподдельный интерес к культуре народов Крыма.
По информации Якубова, по итогам переписи 2021 года количество народностей в Крыму составило 165 этносов. Наиболее многочисленными являются русские, крымские татары, украинцы, белорусы, армяне, азербайджанцы и узбеки.
В октябре 2021 года в Крыму, как и во всех регионах страны, прошла Всероссийская перепись населения. Граждане отвечали на 23 вопроса. В их числе – пол, возраст, образование, семейное положение, национальность, владение языками, наличие детей. Отдельный блок вопросов касается жилья и условий проживания.
