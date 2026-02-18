https://crimea.ria.ru/20260218/v-uzbekistane-i-turtsii-proyavlyayut-bolshoy-interes-k-kulture-rossii-1153311050.html

В Узбекистане и Турции проявляют большой интерес к культуре России

В Узбекистане и Турции проявляют большой интерес к культуре России - РИА Новости Крым, 18.02.2026

В Узбекистане и Турции проявляют большой интерес к культуре России

Жители зарубежных стран проявляют большой интерес к культуре народов России и, в частности, Крымского полуострова. Об этом сообщил в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 18.02.2026

2026-02-18T22:16

2026-02-18T22:16

2026-02-18T22:16

руслан якубов

народы крыма

россия

турция

узбекистан

общество

мнения

культура

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111567/73/1115677393_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_f25ad432075f1ac4fce4b99e0c59cea0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Жители зарубежных стран проявляют большой интерес к культуре народов России и, в частности, Крымского полуострова. Об этом сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов.Он пояснил, что ежегодно Госкомнац проводит круглые столы по укреплению связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. В 2025 году такие мероприятия прошли в Узбекистане и Белоруссии.По его словам, площадка Республики Крым, представленная на Международной книжной ярмарке 2025 года в Анкаре, также вызвала неподдельный интерес к культуре народов Крыма.По информации Якубова, по итогам переписи 2021 года количество народностей в Крыму составило 165 этносов. Наиболее многочисленными являются русские, крымские татары, украинцы, белорусы, армяне, азербайджанцы и узбеки.В октябре 2021 года в Крыму, как и во всех регионах страны, прошла Всероссийская перепись населения. Граждане отвечали на 23 вопроса. В их числе – пол, возраст, образование, семейное положение, национальность, владение языками, наличие детей. Отдельный блок вопросов касается жилья и условий проживания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Народное единство в Крыму – история белорусов на полуостровеКакие совместные проекты реализуют Крым и Белоруссия"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с Россией

россия

турция

узбекистан

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан якубов, народы крыма, россия, турция, узбекистан, общество, мнения, культура, крым, новости крыма