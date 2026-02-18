Рейтинг@Mail.ru
В Судаке после шторма рухнул участок набережной
В Судаке после шторма рухнул участок набережной
В Судаке после шторма рухнул участок набережной - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В Судаке после шторма рухнул участок набережной
В Судаке после шторма рухнул участок набережной. Как сообщил РИА Новости Крым глава администрации курорта Кирилл Чебышев, восстановительные работы будут... РИА Новости Крым, 18.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153309364_0:166:1280:886_1920x0_80_0_0_345aa4c5bb295d48d41f8a44149fe0ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Судаке после шторма рухнул участок набережной. Как сообщил РИА Новости Крым глава администрации курорта Кирилл Чебышев, восстановительные работы будут произведены до начала курортного сезона.

"Участок обрушился в районе апартаментов "Атлас", где инвестор благоустраивал данную территорию. Это произошло в результате сильного шторма", – сообщил глава администрации.

Он напомнил, что в 2023 году этот участок был благоустроен. Сейчас с подрядчиком идут переговоры о проведении восстановительных работ.

"Сейчас проговариваем этот вопрос. Скорее всего инвестор берет на себя обязательства по восстановлению данного участка. Эта часть будет приведена в порядок до начала курортного сезона. Кроме того, там планируется вторая очередь благоустройства по федеральной программе", – заявил мэр города.

Часть набережной Судака сейчас перекрыта в связи с работами по благоустройству, сообщили ранее в пресс-службе администрации города. Демонтажные работы на части приморского променада на участке от апарт-отеля "Атлас" до ресторана "Ривьера" начались в январе и должны завершиться 1 июля.
судак, новости крыма, кирилл чебышев, набережные крыма, происшествия, благоустройство, шторм
В Судаке после шторма рухнул участок набережной

В Судаке после шторма рухнул участок набережной – его восстановят к лету

13:52 18.02.2026 (обновлено: 14:12 18.02.2026)
 
© РИА Новости КрымПоврежденная штормом набережная Судака
Поврежденная штормом набережная Судака - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Судаке после шторма рухнул участок набережной. Как сообщил РИА Новости Крым глава администрации курорта Кирилл Чебышев, восстановительные работы будут произведены до начала курортного сезона.

"Участок обрушился в районе апартаментов "Атлас", где инвестор благоустраивал данную территорию. Это произошло в результате сильного шторма", – сообщил глава администрации.

Он напомнил, что в 2023 году этот участок был благоустроен. Сейчас с подрядчиком идут переговоры о проведении восстановительных работ.
"Сейчас проговариваем этот вопрос. Скорее всего инвестор берет на себя обязательства по восстановлению данного участка. Эта часть будет приведена в порядок до начала курортного сезона. Кроме того, там планируется вторая очередь благоустройства по федеральной программе", – заявил мэр города.
Часть набережной Судака сейчас перекрыта в связи с работами по благоустройству, сообщили ранее в пресс-службе администрации города. Демонтажные работы на части приморского променада на участке от апарт-отеля "Атлас" до ресторана "Ривьера" начались в январе и должны завершиться 1 июля.
