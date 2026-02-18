https://crimea.ria.ru/20260218/v-sudake-posle-shtorma-rukhnul-uchastok-naberezhnoy-1153309527.html
В Судаке после шторма рухнул участок набережной
2026-02-18T13:52
2026-02-18T13:52
2026-02-18T14:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Судаке после шторма рухнул участок набережной. Как сообщил РИА Новости Крым глава администрации курорта Кирилл Чебышев, восстановительные работы будут произведены до начала курортного сезона.Он напомнил, что в 2023 году этот участок был благоустроен. Сейчас с подрядчиком идут переговоры о проведении восстановительных работ."Сейчас проговариваем этот вопрос. Скорее всего инвестор берет на себя обязательства по восстановлению данного участка. Эта часть будет приведена в порядок до начала курортного сезона. Кроме того, там планируется вторая очередь благоустройства по федеральной программе", – заявил мэр города.Часть набережной Судака сейчас перекрыта в связи с работами по благоустройству, сообщили ранее в пресс-службе администрации города. Демонтажные работы на части приморского променада на участке от апарт-отеля "Атлас" до ресторана "Ривьера" начались в январе и должны завершиться 1 июля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму отремонтируют берегоукрепительных сооружений в 2026 годуСколько пляжей будет работать в Крыму предстоящим летомРеконструкция набережной Коктебеля отстает от графика – когда завершат
13:52 18.02.2026 (обновлено: 14:12 18.02.2026)