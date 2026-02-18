https://crimea.ria.ru/20260218/v-rossii-sertifitsirovan-pervyy-veganskiy-alkogol-1153301372.html

В России сертифицирован первый веганский алкоголь

В России сертифицирован первый веганский алкоголь

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Орган по сертификации "Роскачество — Веган" выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Ее получило предприятие из республики Башкортостан. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.В пресс-службе отметили, что таким образом исключаются примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне.Теперь производитель может маркировать продукцию специальным утвержденным знаком, выбранным по итогам всероссийского голосования.В настоящее время в России сертифицировано более 100 продуктов на растительной основе, добавили в Роскачестве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

