https://crimea.ria.ru/20260218/v-rossii-sertifitsirovan-pervyy-veganskiy-alkogol-1153301372.html
В России сертифицирован первый веганский алкоголь
В России сертифицирован первый веганский алкоголь - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В России сертифицирован первый веганский алкоголь
Орган по сертификации "Роскачество — Веган" выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Ее получило предприятие из республики... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T10:36
2026-02-18T10:36
2026-02-18T10:36
роскачество
алкоголь
новости
продукты
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124823629_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_da0a854859d626c74901ef36d1b62830.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Орган по сертификации "Роскачество — Веган" выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Ее получило предприятие из республики Башкортостан. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.В пресс-службе отметили, что таким образом исключаются примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне.Теперь производитель может маркировать продукцию специальным утвержденным знаком, выбранным по итогам всероссийского голосования.В настоящее время в России сертифицировано более 100 продуктов на растительной основе, добавили в Роскачестве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124823629_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_3c0182bf14cc869e276b132cb606b220.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскачество, алкоголь, новости, продукты, россия
В России сертифицирован первый веганский алкоголь
Роскачество впервые выдало веганский сертификат на алкоголь
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Орган по сертификации "Роскачество — Веган" выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Ее получило предприятие из республики Башкортостан. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.
"Это первый производитель в регионе, подтвердивший соответствие его продукции ГОСТ. Стандарт устанавливает строгие критерии к процессам производства пищевых продуктов, аналогичные критериям GMP на медицинские изделия", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что таким образом исключаются примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне.
Теперь производитель может маркировать продукцию специальным утвержденным знаком, выбранным по итогам всероссийского голосования.
В настоящее время в России сертифицировано более 100 продуктов на растительной основе, добавили в Роскачестве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.