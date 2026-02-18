Рейтинг@Mail.ru
В России построили и отремонтировали 2,5 тысячи больниц и поликлиник - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В России построили и отремонтировали 2,5 тысячи больниц и поликлиник
В России построили и отремонтировали 2,5 тысячи больниц и поликлиник - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В России построили и отремонтировали 2,5 тысячи больниц и поликлиник
В 2025 году в России было построено и отремонтировано порядка 2,5 тысяч медицинских объектов. А в новых регионах восстановлено и введено в эксплуатацию более... РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В 2025 году в России было построено и отремонтировано порядка 2,5 тысяч медицинских объектов. А в новых регионах восстановлено и введено в эксплуатацию более 440 объектов. Об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.При этом в новых регионах России восстановили и построили более 440 медицинских объектов, добавил министр.Президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия объектов здравоохранения в субъектах в режиме видеоконференции поручил усовершенствовать оплату труда медицинских работников и обеспечить россиянам своевременную помощь, независимо от того, где они живут и работают.
19:36 18.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В 2025 году в России было построено и отремонтировано порядка 2,5 тысяч медицинских объектов. А в новых регионах восстановлено и введено в эксплуатацию более 440 объектов. Об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"В системе здравоохранения в 2025 году динамично шла работа с развитием инфраструктуры. Всего построено и отремонтировано в 2025 году 2,5 тысячи объектов медицинских организаций. Это включая и поликлиники, и стационары", - сказал Мурашко.
При этом в новых регионах России восстановили и построили более 440 медицинских объектов, добавил министр.

"В новых субъектах Российской Федерации... уже сегодня восстановили и построили свыше 440 медицинских объектов. И эта работа продолжается", - отметил он.

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия объектов здравоохранения в субъектах в режиме видеоконференции поручил усовершенствовать оплату труда медицинских работников и обеспечить россиянам своевременную помощь, независимо от того, где они живут и работают.
