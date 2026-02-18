https://crimea.ria.ru/20260218/v-rossii-postroili-i-otremontirovali-25-tysyachi-bolnits-i-poliklinik-1153321142.html
В России построили и отремонтировали 2,5 тысячи больниц и поликлиник
В России построили и отремонтировали 2,5 тысячи больниц и поликлиник - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В России построили и отремонтировали 2,5 тысячи больниц и поликлиник
В 2025 году в России было построено и отремонтировано порядка 2,5 тысяч медицинских объектов. А в новых регионах восстановлено и введено в эксплуатацию более... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T19:36
2026-02-18T19:36
2026-02-18T19:36
россия
михаил мурашко
минздрав рф
здравоохранение в россии
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152076198_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7bf69e15cf91a8c019f339673593dc96.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В 2025 году в России было построено и отремонтировано порядка 2,5 тысяч медицинских объектов. А в новых регионах восстановлено и введено в эксплуатацию более 440 объектов. Об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.При этом в новых регионах России восстановили и построили более 440 медицинских объектов, добавил министр.Президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия объектов здравоохранения в субъектах в режиме видеоконференции поручил усовершенствовать оплату труда медицинских работников и обеспечить россиянам своевременную помощь, независимо от того, где они живут и работают.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму провели первую криоаблацию – в чем уникальность методаЗемские врачи в Крыму – почему едут в глубинку и на что тратят миллионВ Крыму стала доступная костная пластика на новейших аппаратах
https://crimea.ria.ru/20251229/v-simferopole-na-pnevmatike-otkryli-novuyu-polikliniku--1152082972.html
россия
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152076198_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_133c485564c58d9d44d4a1ea6e12a8b6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мурашко, минздрав рф, здравоохранение в россии, новые регионы россии, новости
В России построили и отремонтировали 2,5 тысячи больниц и поликлиник
В России за год построили и отремонтировали 2,5 тысячи больниц и поликлиник – Мурашко