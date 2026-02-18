https://crimea.ria.ru/20260218/v-rossii-postroili-i-otremontirovali-25-tysyachi-bolnits-i-poliklinik-1153321142.html

В России построили и отремонтировали 2,5 тысячи больниц и поликлиник

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В 2025 году в России было построено и отремонтировано порядка 2,5 тысяч медицинских объектов. А в новых регионах восстановлено и введено в эксплуатацию более 440 объектов. Об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.При этом в новых регионах России восстановили и построили более 440 медицинских объектов, добавил министр.Президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия объектов здравоохранения в субъектах в режиме видеоконференции поручил усовершенствовать оплату труда медицинских работников и обеспечить россиянам своевременную помощь, независимо от того, где они живут и работают.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму провели первую криоаблацию – в чем уникальность методаЗемские врачи в Крыму – почему едут в глубинку и на что тратят миллионВ Крыму стала доступная костная пластика на новейших аппаратах

