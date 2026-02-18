https://crimea.ria.ru/20260218/v-rossii-podnyali-na-smekh-novye-pretenzii-polshi-1153316280.html
В России подняли на смех новые претензии Польши
В России подняли на смех новые претензии Польши - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В России подняли на смех новые претензии Польши
России не за что каяться: в ответ на девиантное поведение Варшавы и ее претензии Москве стоит самой потребовать от Польши репараций. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T19:17
2026-02-18T19:17
2026-02-18T19:17
радио "спутник в крыму"
армен гаспарян
мнения
польша
россия
политика
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153317591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_4a155f551982a817abb58e2c3056b88a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. России не за что каяться: в ответ на девиантное поведение Варшавы и ее претензии Москве стоит самой потребовать от Польши репараций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил историк, первый зампредседателя комиссии по просвещению Общественной палаты РФ, ведущий радио Sputnik Армен Гаспарян, комментируя подготовку очередного иска Польши к Российской Федерации.Газета Financial Times сообщила, что Польша готовит иск к России за ущерб, якобы нанесенный ей в период Польской Народной Республики. Польский премьер Дональд Туск уже поручил создать группу историков, которые оценят события Второй мировой войны и последующих десятилетий холодной войны и негативных последствий, "к которым привело влияние СССР", отметило издание."Это девиация мозга... Именно наши деды, советские солдаты и офицеры, потеряв сотни тысяч бесценных советских жизней, спасли поляков от участи, которая им была уготовлена. Аушвиц-Биркенау и прилегающие территории – вот там мог бы закончиться их земной путь. Нормальные люди были бы по гроб жизни благодарны за это. Только не поляки", – прокомментировал очередную польскую инициативу Гаспарян.По мнению историка, смотреть на вещи трезво Польше сквозь века мешает "комплекс несостоявшейся империи", тем более после ее трех разделов как государства."Конечно, после этого вы будете таить обиду на весь белый свет. Особенно, если он в вашем представлении замыкается на одной России", – заметил Гаспарян.В итоге к сегодняшнему дню требовать денег с русских, неважно за что, уже стало своего рода народной забавой, считает историк.Политический идиотизм – на Украине "запретили" СусанинаНо если серьезно, то России абсолютно не за что каяться, потому что она никому не должна – ей должны, и уже "надо переходить в наступление", сказал эксперт.По его мнению, возглавить такой "поход" с успехом мог бы помощник президента России Владимир Мединский, у которого "отлично получаются исторические лекции"."Надо, чтобы... он вышел и сказал: "Панове, мы с удовольствием заплатим за все. Только вы прежде восстановите самый крупный православный храм на территории Европы – собор Александра Невского, который вы взорвали 100 лет назад. Верните на законное место церковную утварь из собора – она бесследно исчезла, а там были произведения искусства... А сразу после этого выплатите положенные компенсации Русской православной церкви за ее уничтожение", - предложил Гаспарян. При этом он добавил, что это только один из множества пример разорения церквей, который мог бы привести Мединский."А ведь я упомянул только про один собор, а их было немало. И вспомним, как насильно переводили в папскую юрисдикцию и под конвоем вели прихожан в костелы", – сказал Гаспарян.И это далеко не весь перечень, если вспомнить, как помогал Советский Союз Польше, подчеркнул историк. Достаточно вспомнить, почему старые жители Варшавы называли центр города, столицы Польши, Ленинградским, заметил он.Но и тогда, все это получив, "панове остались недовольны, искренне полагая, что им дали мало", заметил историк.А потому, даже если гипотетически представить, что кто-то выплачивает Польше репарации, например, Германия, к которой не так давно Варшава предъявляла похожие претензии, то первым же тезисом в ответ можно ждать, что "дали денег сильно меньше, чем США давали по плану Маршалла", и это будет абсолютной ложью, добавил Гаспарян."Потому что ненасытные получили гораздо больше, чем ряд европейских государств, но удовлетворить все время возрастающие потребности шляхты еще пока никому не удавалось", – заметил он.Учитывая перманентную неадекватность польских запросов и число по-настоящему серьезных задач, стоящих перед Россией сегодня, вариантом ответа может стать и отсутствие реакции на польскую интерпретацию истории, считает Гаспарян.ОУН-УПА* – * запрещенная в России экстремистская организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Польше уничтожили почти все советские памятники "Любимая жена Вашингтона": кто заблокирует Украине вступление в НАТО и ЕС В Польше ужаснулись предстоящему новому притоку мигрантов с Украины
польша
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153317591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_c7959b56efaba6a9693ec39fa71ad20a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армен гаспарян, мнения, польша, россия, политика, история
В России подняли на смех новые претензии Польши
России стоит требовать репараций от Польши в ответ на ее неадекватные претензии – Гаспарян
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым
. России не за что каяться: в ответ на девиантное поведение Варшавы и ее претензии Москве стоит самой потребовать от Польши репараций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил историк, первый зампредседателя комиссии по просвещению Общественной палаты РФ, ведущий радио Sputnik Армен Гаспарян, комментируя подготовку очередного иска Польши к Российской Федерации.
Газета Financial Times сообщила, что Польша готовит иск к России за ущерб, якобы нанесенный ей в период Польской Народной Республики. Польский премьер Дональд Туск уже поручил создать группу историков, которые оценят события Второй мировой войны и последующих десятилетий холодной войны и негативных последствий, "к которым привело влияние СССР", отметило издание.
"Это девиация мозга... Именно наши деды, советские солдаты и офицеры, потеряв сотни тысяч бесценных советских жизней, спасли поляков от участи, которая им была уготовлена. Аушвиц-Биркенау и прилегающие территории – вот там мог бы закончиться их земной путь. Нормальные люди были бы по гроб жизни благодарны за это. Только не поляки", – прокомментировал очередную польскую инициативу Гаспарян.
По мнению историка, смотреть на вещи трезво Польше сквозь века мешает "комплекс несостоявшейся империи", тем более после ее трех разделов как государства.
"Конечно, после этого вы будете таить обиду на весь белый свет. Особенно, если он в вашем представлении замыкается на одной России", – заметил Гаспарян.
В итоге к сегодняшнему дню требовать денег с русских, неважно за что, уже стало своего рода народной забавой, считает историк.
"Теперь будут требовать за существование Польской Народной Республики... Следующая итерация – надо будет компенсировать "нечеловеческую подлость" Ивана Сусанина, который заманил поляков на погибель. После надо будет покаяться и выплатить компенсацию потомкам тех, кого Минин и Пожарский вышвырнули пинком из Кремля. И далее по списку, то есть вы в любом случае будете должны", – сыронизировал Гаспарян.
Но если серьезно, то России абсолютно не за что каяться, потому что она никому не должна – ей должны, и уже "надо переходить в наступление", сказал эксперт.
По его мнению, возглавить такой "поход" с успехом мог бы помощник президента России Владимир Мединский, у которого "отлично получаются исторические лекции".
"Надо, чтобы... он вышел и сказал: "Панове, мы с удовольствием заплатим за все. Только вы прежде восстановите самый крупный православный храм на территории Европы – собор Александра Невского, который вы взорвали 100 лет назад. Верните на законное место церковную утварь из собора – она бесследно исчезла, а там были произведения искусства... А сразу после этого выплатите положенные компенсации Русской православной церкви за ее уничтожение", - предложил Гаспарян.
При этом он добавил, что это только один из множества пример разорения церквей, который мог бы привести Мединский.
"А ведь я упомянул только про один собор, а их было немало. И вспомним, как насильно переводили в папскую юрисдикцию и под конвоем вели прихожан в костелы", – сказал Гаспарян.
И это далеко не весь перечень, если вспомнить, как помогал Советский Союз Польше, подчеркнул историк. Достаточно вспомнить, почему старые жители Варшавы называли центр города, столицы Польши, Ленинградским, заметил он.
"Да потому, что ленинградский там бетон, ленинградский цемент, ленинградский кирпич. То есть, 1946 год. Крым – в руинах после окончания Великой Отечественной войны. Идет восстановление Севастополя, Симферополя, Ялты. Нам самим не хватает. А мы отрываем от себя и эшелонами гоним в Польшу, чтобы потомки "гордой шляхты", "храбрых польских гусар" поменьше говорили о том, что они самые обделенные", – саркастично прокомментировал Гаспарян.
Но и тогда, все это получив, "панове остались недовольны, искренне полагая, что им дали мало", заметил историк.
А потому, даже если гипотетически представить, что кто-то выплачивает Польше репарации, например, Германия, к которой не так давно Варшава предъявляла похожие претензии, то первым же тезисом в ответ можно ждать, что "дали денег сильно меньше, чем США давали по плану Маршалла", и это будет абсолютной ложью, добавил Гаспарян.
"Потому что ненасытные получили гораздо больше, чем ряд европейских государств, но удовлетворить все время возрастающие потребности шляхты еще пока никому не удавалось", – заметил он.
Учитывая перманентную неадекватность польских запросов и число по-настоящему серьезных задач, стоящих перед Россией сегодня, вариантом ответа может стать и отсутствие реакции на польскую интерпретацию истории, считает Гаспарян.
"Мы ведь уже давно не обсуждаем, кто и как копал Черное море, как и поход боевой группы ОУН* из трех человек в Крым, из которых один дошел и был казнен. Нас же это уже давно не интересует, правда? Так и здесь: больного надо оставить в покое. Реагировать бессмысленно", – резюмировал эксперт.
ОУН-УПА* – * запрещенная в России экстремистская организация Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: