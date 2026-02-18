В России подняли на смех новые претензии Польши

https://crimea.ria.ru/20260218/v-rossii-podnyali-na-smekh-novye-pretenzii-polshi-1153316280.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. России не за что каяться: в ответ на девиантное поведение Варшавы и ее претензии Москве стоит самой потребовать от Польши репараций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил историк, первый зампредседателя комиссии по просвещению Общественной палаты РФ, ведущий радио Sputnik Армен Гаспарян, комментируя подготовку очередного иска Польши к Российской Федерации.Газета Financial Times сообщила, что Польша готовит иск к России за ущерб, якобы нанесенный ей в период Польской Народной Республики. Польский премьер Дональд Туск уже поручил создать группу историков, которые оценят события Второй мировой войны и последующих десятилетий холодной войны и негативных последствий, "к которым привело влияние СССР", отметило издание."Это девиация мозга... Именно наши деды, советские солдаты и офицеры, потеряв сотни тысяч бесценных советских жизней, спасли поляков от участи, которая им была уготовлена. Аушвиц-Биркенау и прилегающие территории – вот там мог бы закончиться их земной путь. Нормальные люди были бы по гроб жизни благодарны за это. Только не поляки", – прокомментировал очередную польскую инициативу Гаспарян.По мнению историка, смотреть на вещи трезво Польше сквозь века мешает "комплекс несостоявшейся империи", тем более после ее трех разделов как государства."Конечно, после этого вы будете таить обиду на весь белый свет. Особенно, если он в вашем представлении замыкается на одной России", – заметил Гаспарян.В итоге к сегодняшнему дню требовать денег с русских, неважно за что, уже стало своего рода народной забавой, считает историк.Политический идиотизм – на Украине "запретили" СусанинаНо если серьезно, то России абсолютно не за что каяться, потому что она никому не должна – ей должны, и уже "надо переходить в наступление", сказал эксперт.По его мнению, возглавить такой "поход" с успехом мог бы помощник президента России Владимир Мединский, у которого "отлично получаются исторические лекции"."Надо, чтобы... он вышел и сказал: "Панове, мы с удовольствием заплатим за все. Только вы прежде восстановите самый крупный православный храм на территории Европы – собор Александра Невского, который вы взорвали 100 лет назад. Верните на законное место церковную утварь из собора – она бесследно исчезла, а там были произведения искусства... А сразу после этого выплатите положенные компенсации Русской православной церкви за ее уничтожение", - предложил Гаспарян. При этом он добавил, что это только один из множества пример разорения церквей, который мог бы привести Мединский."А ведь я упомянул только про один собор, а их было немало. И вспомним, как насильно переводили в папскую юрисдикцию и под конвоем вели прихожан в костелы", – сказал Гаспарян.И это далеко не весь перечень, если вспомнить, как помогал Советский Союз Польше, подчеркнул историк. Достаточно вспомнить, почему старые жители Варшавы называли центр города, столицы Польши, Ленинградским, заметил он.Но и тогда, все это получив, "панове остались недовольны, искренне полагая, что им дали мало", заметил историк.А потому, даже если гипотетически представить, что кто-то выплачивает Польше репарации, например, Германия, к которой не так давно Варшава предъявляла похожие претензии, то первым же тезисом в ответ можно ждать, что "дали денег сильно меньше, чем США давали по плану Маршалла", и это будет абсолютной ложью, добавил Гаспарян."Потому что ненасытные получили гораздо больше, чем ряд европейских государств, но удовлетворить все время возрастающие потребности шляхты еще пока никому не удавалось", – заметил он.Учитывая перманентную неадекватность польских запросов и число по-настоящему серьезных задач, стоящих перед Россией сегодня, вариантом ответа может стать и отсутствие реакции на польскую интерпретацию истории, считает Гаспарян.ОУН-УПА* – * запрещенная в России экстремистская организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Польше уничтожили почти все советские памятники "Любимая жена Вашингтона": кто заблокирует Украине вступление в НАТО и ЕС В Польше ужаснулись предстоящему новому притоку мигрантов с Украины

армен гаспарян, мнения, польша, россия, политика, история