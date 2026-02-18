https://crimea.ria.ru/20260218/v-rossii-11-tysyach-semey-poluchili-subsidii-dlya-gazifikatsii-1153321548.html

В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификации

В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификации - РИА Новости Крым, 18.02.2026

В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификации

Более 11 тысяч семей в России получили субсидии в рамках реализации программы социальной газификации. Об этом заявил зампредседателя правительства Александр... РИА Новости Крым, 18.02.2026

2026-02-18T20:23

2026-02-18T20:23

2026-02-18T20:24

россия

александр новак

бесплатная газификация в россии

газ

газоснабжение

новости

жкх

субсидии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119743885_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e50af4570ca9fb9d8a258cf4e3c0ca8e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Более 11 тысяч семей в России получили субсидии в рамках реализации программы социальной газификации. Об этом заявил зампредседателя правительства Александр Новак.По его словам, дополнительные меры поддержки затрагивают многодетные семьи, участников специальной военной операции и членов их семей, а также малоимущие семьи с детьми.Только за прошлый год поддержку получили более 11 тысяч семей.Кроме того, по поручению президента программа социальной газификации распространена на образовательные и медицинские учреждения, а также на садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ). В рамках реализации мероприятий по доведению газа до таких объектов уже газифицировано 845 социальных учреждений, 361 котельная переведена на газ, уточнил Новак.Вице-премьер РФ подчеркнул, что наращивание инвестиций в развитие газоснабжения является драйвером промышленного роста. Более чем в 20 регионах страны запущены 42 новые производственные площадки и цеха, ведется расширение производственных линий и модернизация мощностей с внедрением современных технологий."Обеспечение граждан и потребностей экономики надежным, доступным и экологичным энергоресурсом является для нас приоритетом. Задача по подключению 1,6 миллиона домовладений к 2030 году будет выполнена", — заключил Новак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму газифицировали еще почти сто домовладенийВ какие села Крыма в 2026 году придет газНа программу социальной газификации в 2026 году выделят миллиард рублей

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр новак, бесплатная газификация в россии, газ, газоснабжение, новости, жкх, субсидии, новости