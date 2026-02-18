https://crimea.ria.ru/20260218/v-rossii-11-tysyach-semey-poluchili-subsidii-dlya-gazifikatsii-1153321548.html
В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификации
В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификации - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификации
Более 11 тысяч семей в России получили субсидии в рамках реализации программы социальной газификации. Об этом заявил зампредседателя правительства Александр... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T20:23
2026-02-18T20:23
2026-02-18T20:24
россия
александр новак
бесплатная газификация в россии
газ
газоснабжение
новости
жкх
субсидии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119743885_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e50af4570ca9fb9d8a258cf4e3c0ca8e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Более 11 тысяч семей в России получили субсидии в рамках реализации программы социальной газификации. Об этом заявил зампредседателя правительства Александр Новак.По его словам, дополнительные меры поддержки затрагивают многодетные семьи, участников специальной военной операции и членов их семей, а также малоимущие семьи с детьми.Только за прошлый год поддержку получили более 11 тысяч семей.Кроме того, по поручению президента программа социальной газификации распространена на образовательные и медицинские учреждения, а также на садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ). В рамках реализации мероприятий по доведению газа до таких объектов уже газифицировано 845 социальных учреждений, 361 котельная переведена на газ, уточнил Новак.Вице-премьер РФ подчеркнул, что наращивание инвестиций в развитие газоснабжения является драйвером промышленного роста. Более чем в 20 регионах страны запущены 42 новые производственные площадки и цеха, ведется расширение производственных линий и модернизация мощностей с внедрением современных технологий."Обеспечение граждан и потребностей экономики надежным, доступным и экологичным энергоресурсом является для нас приоритетом. Задача по подключению 1,6 миллиона домовладений к 2030 году будет выполнена", — заключил Новак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму газифицировали еще почти сто домовладенийВ какие села Крыма в 2026 году придет газНа программу социальной газификации в 2026 году выделят миллиард рублей
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119743885_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_726c94beac756f78d66401a3c41d6533.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр новак, бесплатная газификация в россии, газ, газоснабжение, новости, жкх, субсидии, новости
В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификации
В России субсидии на социальную газификацию получили 11 тысяч семей - Новак
20:23 18.02.2026 (обновлено: 20:24 18.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Более 11 тысяч семей в России получили субсидии в рамках реализации программы социальной газификации. Об этом заявил зампредседателя правительства Александр Новак.
По его словам, дополнительные меры поддержки затрагивают многодетные семьи, участников специальной военной операции и членов их семей, а также малоимущие семьи с детьми.
"При снижении финансовой нагрузки на определенные категории граждан, по вашему поручению, осуществляются меры и на работы внутри участка. Для этих категорий минимальная субсидия составляет 100 тысяч рублей, и ежегодно федеральный бюджет выделяет соответствующие средства", — сказал Новак в ходе совещания президента с членами правительства.
Только за прошлый год поддержку получили более 11 тысяч семей.
Кроме того, по поручению президента программа социальной газификации распространена на образовательные и медицинские учреждения, а также на садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ). В рамках реализации мероприятий по доведению газа до таких объектов уже газифицировано 845 социальных учреждений, 361 котельная переведена на газ, уточнил Новак.
Вице-премьер РФ подчеркнул, что наращивание инвестиций в развитие газоснабжения является драйвером промышленного роста. Более чем в 20 регионах страны запущены 42 новые производственные площадки и цеха, ведется расширение производственных линий и модернизация мощностей с внедрением современных технологий.
"Обеспечение граждан и потребностей экономики надежным, доступным и экологичным энергоресурсом является для нас приоритетом. Задача по подключению 1,6 миллиона домовладений к 2030 году будет выполнена", — заключил Новак.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: