В Крыму стартует Год единства народов России

20 февраля в Крыму дадут старт Году единства народов России
18.02.2026
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаНароды Крыма
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. 20 февраля мероприятие "Герои отчизны – связь поколений" даст старт в Крыму Году единства народов России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Руслан Якубов.
Президент РФ Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами. Торжественная церемония открытия Года состоялась 5 февраля в Национальном центре "Россия" в рамках марафона "Россия – семья семей".
"20 февраля в Крыму пройдет демонстрация военного снаряжения, национальных костюмов. Запланирована презентация книг на военно-патриотическую тематику в честь всех защитников Родины, которые принимали участие в различных конфликтах, сотрудников силовых структур", – поделился спикер.
Он рассказал, что в рамках Года единства народов России в Крыму запланировано большое количество масштабных мероприятий. В частности, одним из таких станет этнокультурный фестиваль "Россия – это мы". Фестиваль планируется провести в июле-августе, в период высокого курортного сезона.
"В течение месяца национально-культурные автономии региона при финансовой поддержке республиканских властей получат возможность на различных площадках поделиться с гостями Крыма своими традициями, культурой, кухней", – пояснил Руслан Якубов.
Ранее сообщалось, что в Крыму формируется рассчитанный на пять лет план мероприятий по реализации в регионе стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года. В новой стратегии акцент сделан на защите русского народа, русской культуры и языка, а также на укрепление общероссийской гражданской идентичности.
В ноябре 2025 года президент РФ Владимир Путин утвердил новую стратегию государственной национальной политики до 2036 года. Документ будет координировать работу федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления и других органов в сфере национальной политики, обеспечивать их взаимодействие с институтами гражданского общества.