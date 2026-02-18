https://crimea.ria.ru/20260218/v-krymu-startuet-god-edinstva-narodov-rossii-1153308505.html

В Крыму стартует Год единства народов России

В Крыму стартует Год единства народов России - РИА Новости Крым, 18.02.2026

В Крыму стартует Год единства народов России

20 февраля мероприятие "Герои отчизны – связь поколений" даст старт в Крыму Году единства народов России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 18.02.2026

2026-02-18T13:22

2026-02-18T13:22

2026-02-18T13:31

новости крыма

крым

народы крыма

крым многонациональный

руслан якубов

год единства народов россии

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/15/1145838245_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7ba1d3c75c8456daf3982013474c3c3e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. 20 февраля мероприятие "Герои отчизны – связь поколений" даст старт в Крыму Году единства народов России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Руслан Якубов.Президент РФ Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами. Торжественная церемония открытия Года состоялась 5 февраля в Национальном центре "Россия" в рамках марафона "Россия – семья семей".Он рассказал, что в рамках Года единства народов России в Крыму запланировано большое количество масштабных мероприятий. В частности, одним из таких станет этнокультурный фестиваль "Россия – это мы". Фестиваль планируется провести в июле-августе, в период высокого курортного сезона.Ранее сообщалось, что в Крыму формируется рассчитанный на пять лет план мероприятий по реализации в регионе стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года. В новой стратегии акцент сделан на защите русского народа, русской культуры и языка, а также на укрепление общероссийской гражданской идентичности.В ноябре 2025 года президент РФ Владимир Путин утвердил новую стратегию государственной национальной политики до 2036 года. Документ будет координировать работу федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления и других органов в сфере национальной политики, обеспечивать их взаимодействие с институтами гражданского общества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, народы крыма, крым многонациональный, руслан якубов, год единства народов россии, общество, россия