В Крыму приступили к севу яровых

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Крыму яровыми засеют более 235 тысяч гектаров земли, аграрии уже приступили к работе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В частности аграрии Ленинского, Красноперекопского, Нижнегорского районов Крыма уже высеяли кориандр на общей площади более 3 тысяч гектаров. Аксенов отметил, что количество комбайнов, тракторов и посевной техники у сельхозпроизводителей превышает 9,5 тысяч единиц, плюс более 5,6 тысяч единиц почвоперерабатывающей техники.Для посевной кампании яровых культур под урожай-2026 необходимо более 10 тысячи тонн семян зерновых и зернобобовых. Для проведения весенне-полевых работ в феврале – апреле нужно 8,4 тысяч тонн дизельного топлива и 2,3 тысяч тонн бензина.Ранее министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк отмечал, что период посевных работ для Крыма – "стратегическое время", когда определяется задел на будущий год, то есть речь идет о продовольственной безопасности республики.Также Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму под сев озимых зерновых отвели 526 тысяч гектаров полей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сильные морозы отразятся на урожае в КрымуВ Крыму собирают уникальный урожай винограда"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимой

