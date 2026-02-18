Рейтинг@Mail.ru
В Крыму приступили к севу яровых - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В Крыму приступили к севу яровых
В Крыму приступили к севу яровых - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В Крыму приступили к севу яровых
В Крыму яровыми засеют более 235 тысяч гектаров земли, аграрии уже приступили к работе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Крыму яровыми засеют более 235 тысяч гектаров земли, аграрии уже приступили к работе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В частности аграрии Ленинского, Красноперекопского, Нижнегорского районов Крыма уже высеяли кориандр на общей площади более 3 тысяч гектаров. Аксенов отметил, что количество комбайнов, тракторов и посевной техники у сельхозпроизводителей превышает 9,5 тысяч единиц, плюс более 5,6 тысяч единиц почвоперерабатывающей техники.Для посевной кампании яровых культур под урожай-2026 необходимо более 10 тысячи тонн семян зерновых и зернобобовых. Для проведения весенне-полевых работ в феврале – апреле нужно 8,4 тысяч тонн дизельного топлива и 2,3 тысяч тонн бензина.Ранее министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк отмечал, что период посевных работ для Крыма – "стратегическое время", когда определяется задел на будущий год, то есть речь идет о продовольственной безопасности республики.Также Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму под сев озимых зерновых отвели 526 тысяч гектаров полей.
В Крыму приступили к севу яровых

В Крыму яровыми засеют более 235 тысяч гектаров земли - Аксенов

10:12 18.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСельскохозяйственная техника
Сельскохозяйственная техника - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Крыму яровыми засеют более 235 тысяч гектаров земли, аграрии уже приступили к работе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Всего яровые будут посеяны на площади более 235 тысяч гектаров, а общая площадь сельхозкультур под урожай текущего года превышает 796 тысяч гектаров", - написал он в своем Telegram-канале.

В частности аграрии Ленинского, Красноперекопского, Нижнегорского районов Крыма уже высеяли кориандр на общей площади более 3 тысяч гектаров.
Аксенов отметил, что количество комбайнов, тракторов и посевной техники у сельхозпроизводителей превышает 9,5 тысяч единиц, плюс более 5,6 тысяч единиц почвоперерабатывающей техники.
Для посевной кампании яровых культур под урожай-2026 необходимо более 10 тысячи тонн семян зерновых и зернобобовых. Для проведения весенне-полевых работ в феврале – апреле нужно 8,4 тысяч тонн дизельного топлива и 2,3 тысяч тонн бензина.
"Потребности в технике, семенах и топливе будут полностью обеспечены, кампания пройдет успешно", - заключил Аксенов.
Ранее министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк отмечал, что период посевных работ для Крыма – "стратегическое время", когда определяется задел на будущий год, то есть речь идет о продовольственной безопасности республики.
Также Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму под сев озимых зерновых отвели 526 тысяч гектаров полей.
