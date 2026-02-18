https://crimea.ria.ru/20260218/v-krymu-moderniziruyut-onkologicheskiy-dispanser-1153320927.html

В Крыму модернизируют онкологический диспансер

В Крыму модернизируют онкологический диспансер - РИА Новости Крым, 18.02.2026

В Крыму модернизируют онкологический диспансер

В 2025 году в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В.М. Ефетова было обновлено более 50 единиц диагностического и лечебного... РИА Новости Крым, 18.02.2026

2026-02-18T19:23

2026-02-18T19:23

2026-02-18T19:24

новости крыма

крым

сергей аксенов

онкология

здравоохранение в крыму и севастополе

здоровье

минздрав крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153320655_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_68b171012acb420207dc6b7a459ba4a4.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В.М. Ефетова было обновлено более 50 единиц диагностического и лечебного оборудования, сообщает глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, среди них – аппарат для брахитерапии, который впервые в республике позволил применять современный метод лечения рака предстательной железы, а также специализированный компьютерный томограф для планирования лучевой терапии.В 2026 году планируется строительство нового модульного корпуса диспансера. На это регионального бюджета выделено 200 млн рублей. Продолжат и закупку оборудования, в частности линейного ускорителя заряженных частиц для проведения современного лучевого лечения пациентов.Ранее сообщалось, что система здравоохранения Крыма прошла один из самых масштабных этапов обновления за последние годы, а в 2026 году регион приступает к следующей стадии модернизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закрепит выпускников за больницами для решения кадрового дефицитаКрымчанам больше не нужно ехать в другие регионы за сложным лечениемСколько новых ФАПов и поликлиник построили в Крыму в 2025 году

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, сергей аксенов, онкология, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, минздрав крыма