В Крыму модернизируют онкологический диспансер
В Крыму модернизируют онкологический диспансер - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В Крыму модернизируют онкологический диспансер
В 2025 году в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В.М. Ефетова было обновлено более 50 единиц диагностического и лечебного... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T19:23
2026-02-18T19:23
2026-02-18T19:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В.М. Ефетова было обновлено более 50 единиц диагностического и лечебного оборудования, сообщает глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, среди них – аппарат для брахитерапии, который впервые в республике позволил применять современный метод лечения рака предстательной железы, а также специализированный компьютерный томограф для планирования лучевой терапии.В 2026 году планируется строительство нового модульного корпуса диспансера. На это регионального бюджета выделено 200 млн рублей. Продолжат и закупку оборудования, в частности линейного ускорителя заряженных частиц для проведения современного лучевого лечения пациентов.Ранее сообщалось, что система здравоохранения Крыма прошла один из самых масштабных этапов обновления за последние годы, а в 2026 году регион приступает к следующей стадии модернизации.
В Крыму модернизируют онкологический диспансер
Крымский онкологический диспансер расширяет возможности и внедряет новые методы лечения
19:23 18.02.2026 (обновлено: 19:24 18.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В.М. Ефетова было обновлено более 50 единиц диагностического и лечебного оборудования, сообщает глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, среди них – аппарат для брахитерапии, который впервые в республике позволил применять современный метод лечения рака предстательной железы, а также специализированный компьютерный томограф для планирования лучевой терапии.
"Кроме того, в прошлом году выполнен ремонт помещений поликлиники и отделения опухолей молочной железы и кожи, создан и отремонтирован дневной стационар хирургических методов лечения, заменена кровля одного из лечебных корпусов", – добавил Аксенов.
В 2026 году планируется строительство нового модульного корпуса диспансера. На это регионального бюджета выделено 200 млн рублей. Продолжат и закупку оборудования, в частности линейного ускорителя заряженных частиц для проведения современного лучевого лечения пациентов.
"Перед нами стоит задача дооснастить онкодиспансер таким образом, чтобы у крымчан не было необходимости ехать в другие регионы страны за помощью при онкологических заболеваниях. В связи с этим руководству медучреждения совместно с Минздравом РК поручено до 1 марта дополнительно отработать план закупки необходимого оборудования", – заключил глава Крыма.
Ранее сообщалось
, что система здравоохранения Крыма прошла один из самых масштабных этапов обновления за последние годы, а в 2026 году регион приступает к следующей стадии модернизации.
