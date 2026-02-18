Рейтинг@Mail.ru
В Крыму из-за надвигающегося шторма закроют дорогу на плато Ай-Петри - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В Крыму из-за надвигающегося шторма закроют дорогу на плато Ай-Петри
В Крыму из-за надвигающегося шторма закроют дорогу на плато Ай-Петри - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В Крыму из-за надвигающегося шторма закроют дорогу на плато Ай-Петри
Дорога к плато Ай-Петри в Крыму будет перекрыта с вечера 18 февраля из-за неблагоприятной погоды, сообщил замминистра транспорта республики Александр Овдиенко. РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Дорога к плато Ай-Петри в Крыму будет перекрыта с вечера 18 февраля из-за неблагоприятной погоды, сообщил замминистра транспорта республики Александр Овдиенко.В связи с выходом южного циклона вечером 18 февраля, ночью и в первой половине дня 19 февраля в Крыму ожидаются: дождь, переходящий в мокрый снег, местами очень сильные осадки, заявили ранее в главном управлении МЧС России по республике. Кроме того, прогнозируется отложение мокрого снега, гололед. Юго-западный ветер сменится на северо-западный и достигнет скорости 15-20 м/с, в южных, восточных районах 25-30 м/с, в горах до 35 м/с.
В Крыму из-за надвигающегося шторма закроют дорогу на плато Ай-Петри

В Крыму дорогу на плато Ай-Петри перекроют из-за надвигающейся непогоды

09:48 18.02.2026
 
© Анжелика ЯстребоваРемонтно-строительные работы на участке автомобильной дороги от села Соколиное до плато Ай-Петри
Ремонтно-строительные работы на участке автомобильной дороги от села Соколиное до плато Ай-Петри
© Анжелика Ястребова
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Дорога к плато Ай-Петри в Крыму будет перекрыта с вечера 18 февраля из-за неблагоприятной погоды, сообщил замминистра транспорта республики Александр Овдиенко.
"С 17:00 18 февраля и до прохождения циклона, с целью обеспечения безопасности граждан, дорога на плато Ай-Петри будет перекрыта с обеих сторон", - написал он в своем Telegram-канале.
В связи с выходом южного циклона вечером 18 февраля, ночью и в первой половине дня 19 февраля в Крыму ожидаются: дождь, переходящий в мокрый снег, местами очень сильные осадки, заявили ранее в главном управлении МЧС России по республике. Кроме того, прогнозируется отложение мокрого снега, гололед. Юго-западный ветер сменится на северо-западный и достигнет скорости 15-20 м/с, в южных, восточных районах 25-30 м/с, в горах до 35 м/с.
