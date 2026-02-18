https://crimea.ria.ru/20260218/v-krymu-iz-za-nadvigayuschegosya-shtorma-zakroyut-dorogu-na-plato-ay-petri-1153300251.html
В Крыму из-за надвигающегося шторма закроют дорогу на плато Ай-Петри
В Крыму из-за надвигающегося шторма закроют дорогу на плато Ай-Петри - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В Крыму из-за надвигающегося шторма закроют дорогу на плато Ай-Петри
Дорога к плато Ай-Петри в Крыму будет перекрыта с вечера 18 февраля из-за неблагоприятной погоды, сообщил замминистра транспорта республики Александр Овдиенко. РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Дорога к плато Ай-Петри в Крыму будет перекрыта с вечера 18 февраля из-за неблагоприятной погоды, сообщил замминистра транспорта республики Александр Овдиенко.В связи с выходом южного циклона вечером 18 февраля, ночью и в первой половине дня 19 февраля в Крыму ожидаются: дождь, переходящий в мокрый снег, местами очень сильные осадки, заявили ранее в главном управлении МЧС России по республике. Кроме того, прогнозируется отложение мокрого снега, гололед. Юго-западный ветер сменится на северо-западный и достигнет скорости 15-20 м/с, в южных, восточных районах 25-30 м/с, в горах до 35 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли Крыму и Севастополю сильный штормОбильные осадки наполнили крымские водохранилищаКак повысится средняя температура на Земле через 50 лет - климатолог
Новости
