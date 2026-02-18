Рейтинг@Mail.ru
В Крыму частично обесточены 10 населенных пунктов в двух районах - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В Крыму частично обесточены 10 населенных пунктов в двух районах
В Крыму частично обесточены 10 населенных пунктов в двух районах - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В Крыму частично обесточены 10 населенных пунктов в двух районах
10 населенных пунктов в двух районах Крыма частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. 10 населенных пунктов в двух районах Крыма частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы "Крымэнерго", электроснабжение планируется восстановить в течение трех часов.Уменьшить число аварий поможет строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года, сообщал ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
первомайский район
коктебель
новости крыма, первомайский район, коктебель, электроэнергия, электросети крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
В Крыму частично обесточены 10 населенных пунктов в двух районах

В Крыму частично обесточены 10 населенных пунктов в двух районах полуострова

13:37 18.02.2026 (обновлено: 13:46 18.02.2026)
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. 10 населенных пунктов в двух районах Крыма частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".

"Аварийное отключение! Первомайский район, населенные пункты частично: Первомайское, Упорное, Пшеничное, Крестьяновка, Родниковое, Курганное, Шафранное, Новый Мир; городской округ Феодосия, населенные пункты частично: Коктебель, Наниково", – перечислили в компании.

По данным пресс-службы "Крымэнерго", электроснабжение планируется восстановить в течение трех часов.
Уменьшить число аварий поможет строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года, сообщал ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
