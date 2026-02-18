https://crimea.ria.ru/20260218/v-krymu-chastichno-obestocheny-neskolko-naselennykh-punktov-v-dvukh-rayonakh-1153308750.html

В Крыму частично обесточены 10 населенных пунктов в двух районах

В Крыму частично обесточены 10 населенных пунктов в двух районах

10 населенных пунктов в двух районах Крыма частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. 10 населенных пунктов в двух районах Крыма частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы "Крымэнерго", электроснабжение планируется восстановить в течение трех часов.Уменьшить число аварий поможет строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года, сообщал ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанциюВ Минэнерго РФ заявили о запуске первых блоков двух крымских ТЭСНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора года

