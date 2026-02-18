Рейтинг@Mail.ru
В Крыму 47 улиц названы в честь героев СВО
В Крыму 47 улиц названы в честь героев СВО
В Крыму 47 улиц названы в честь героев СВО
В Республике Крым 47-ми улицам присвоили имена бойцов, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. В ближайшее время имена защитников будут присвоены... РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Республике Крым 47-ми улицам присвоили имена бойцов, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. В ближайшее время имена защитников будут присвоены еще трем улицам в Феодосии и одной — в Симферополе, сообщил глава парламента РК Владимир Константинов.Наибольшее число новых улиц — в Симферополе, Евпатории и Симферопольском районе."Гибель каждого бойца — невосполнимая утрата для нашего общества. К сожалению, невозможно вернуть тех, кто отдал жизнь во имя нашей будущей Победы. Но наша обязанность, моральный долг — помнить о них, об их подвигах и пронести эту память через поколения", - отметил Константинов.Ранее 32 улицы в разных городах Крыма получили имена в честь героев спецоперации, только за последнее время в Евпатории, Симферополе и Симферопольском районе появились 12 улиц в честь участников СВО.Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что улицам в новом квартале дадут имена погибшихвоеннослужащих. Также создадут скверы, увековечивающие память воинов спецоперации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму 47 улиц названы в честь героев СВО

В Крыму 47 улицам присвоили имена погибших участников СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Республике Крым 47-ми улицам присвоили имена бойцов, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. В ближайшее время имена защитников будут присвоены еще трем улицам в Феодосии и одной — в Симферополе, сообщил глава парламента РК Владимир Константинов.

"Крымчане бережно хранят память о наших защитниках, героически погибших на передовой СВО. В городах и районах республики устанавливаются памятники и мемориальные доски, о подвигах наших Героев рассказывают в музеях и школах, их именами названы скверы и 47 крымских улиц", - написал Константинов в своем Telegram-канале.

Наибольшее число новых улиц — в Симферополе, Евпатории и Симферопольском районе.
"Гибель каждого бойца — невосполнимая утрата для нашего общества. К сожалению, невозможно вернуть тех, кто отдал жизнь во имя нашей будущей Победы. Но наша обязанность, моральный долг — помнить о них, об их подвигах и пронести эту память через поколения", - отметил Константинов.
Ранее 32 улицы в разных городах Крыма получили имена в честь героев спецоперации, только за последнее время в Евпатории, Симферополе и Симферопольском районе появились 12 улиц в честь участников СВО.
Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что улицам в новом квартале дадут имена погибшихвоеннослужащих. Также создадут скверы, увековечивающие память воинов спецоперации.
