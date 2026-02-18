https://crimea.ria.ru/20260218/v-khersonskoy-oblasti-iz-za-atak-vsu-pogibli-dvoe-chelovek-1153302231.html

В Херсонской области из-за атак ВСУ погибли двое человек

Двое мирных жителей погибли в Херсонской области за сутки в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 18.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей погибли в Херсонской области за сутки в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Так, двое мужчин подорвались на минах в селах Подлесное и Алешки.Также в Новой Каховке в результате обстрела повреждены три многоквартирных жилых дома. В селе Плодовое сброс боеприпаса с беспилотника повредил частный дом и легковой автомобиль.В Преображенке Чаплинского района в результате ударов БПЛА повреждены четыре частных жилых дома.В целом атакам беспилотников подверглись около 18 населенных пунктов области.Ранее в Херсонской области в результате сброса боеприпаса с украинского дрона погибла пожилая жительница Новокаховского округа. Кроме того, в Каховском районе близ Васильевки украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю. Ранения получил 21-летний мужчина, его госпитализировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ более 12 часов бьют по Брянщине: регион частично без тепла и светаРакетный удар по Волгоградской области: из-за пожара объявлена эвакуацияБолее 200 детей погибли от рук ВСУ с 2022 года – МИД России

