В Херсонской области из-за атак ВСУ погибли двое человек
В Херсонской области из-за атак ВСУ погибли двое человек
Двое мирных жителей погибли в Херсонской области за сутки в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 18.02.2026
херсонская область
владимир сальдо
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей погибли в Херсонской области за сутки в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Так, двое мужчин подорвались на минах в селах Подлесное и Алешки.Также в Новой Каховке в результате обстрела повреждены три многоквартирных жилых дома. В селе Плодовое сброс боеприпаса с беспилотника повредил частный дом и легковой автомобиль.В Преображенке Чаплинского района в результате ударов БПЛА повреждены четыре частных жилых дома.В целом атакам беспилотников подверглись около 18 населенных пунктов области.Ранее в Херсонской области в результате сброса боеприпаса с украинского дрона погибла пожилая жительница Новокаховского округа. Кроме того, в Каховском районе близ Васильевки украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю. Ранения получил 21-летний мужчина, его госпитализировали.
херсонская область
херсонская область, владимир сальдо, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
В Херсонской области из-за атак ВСУ погибли двое человек

За сутки в Херсонской области из-за атак ВСУ погибли двое мирных жителей

11:45 18.02.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоАтаки ВСУ на Херсонскую область
Атаки ВСУ на Херсонскую область
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей погибли в Херсонской области за сутки в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Вследствие террористических атак киевского режима за последние 24 часа погибли два мирных жителя", – написал в своем Telegram-канале Сальдо.
Так, двое мужчин подорвались на минах в селах Подлесное и Алешки.
Также в Новой Каховке в результате обстрела повреждены три многоквартирных жилых дома. В селе Плодовое сброс боеприпаса с беспилотника повредил частный дом и легковой автомобиль.
В Преображенке Чаплинского района в результате ударов БПЛА повреждены четыре частных жилых дома.
В целом атакам беспилотников подверглись около 18 населенных пунктов области.
Ранее в Херсонской области в результате сброса боеприпаса с украинского дрона погибла пожилая жительница Новокаховского округа. Кроме того, в Каховском районе близ Васильевки украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю. Ранения получил 21-летний мужчина, его госпитализировали.
ВСУ более 12 часов бьют по Брянщине: регион частично без тепла и света
Ракетный удар по Волгоградской области: из-за пожара объявлена эвакуация
Более 200 детей погибли от рук ВСУ с 2022 года – МИД России
 
Херсонская областьВладимир СальдоНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
