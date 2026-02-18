Рейтинг@Mail.ru
В Азовском море шестой день ищут пропавших рыбаков - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В Азовском море шестой день ищут пропавших рыбаков
В Азовском море шестой день ищут пропавших рыбаков - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В Азовском море шестой день ищут пропавших рыбаков
В Азовском море шестой день продолжаются поиски пропавших рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК. РИА Новости Крым, 18.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153301088_0:0:1659:933_1920x0_80_0_0_cbd89783793b9ba56c1b610971e7bc8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Азовском море шестой день продолжаются поиски пропавших рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.Два рыбака, 1968 и 1983 годов рождения, вышли в море в четверг, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали.К поискам привлечены сотрудники ГИМС, специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, Аварийно-спасательного отряда Крым-пас, МВД и другие службы взаимодействия. Всего от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 107 человек и 10 единиц техники.
В Азовском море шестой день ищут пропавших рыбаков

В Азовском море шестой день продолжаются поиски пропавших рыбаков

10:52 18.02.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПоиски рыбаков в Азовском море
Поиски рыбаков в Азовском море
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Азовском море шестой день продолжаются поиски пропавших рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.
Два рыбака, 1968 и 1983 годов рождения, вышли в море в четверг, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали.
"Поиски продолжаются. Всего с нарастающим итогом обследовано 183 километра береговой линии и 393 квадратных километра акватории Азовского моря", – сказано в сообщении.
К поискам привлечены сотрудники ГИМС, специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, Аварийно-спасательного отряда Крым-пас, МВД и другие службы взаимодействия. Всего от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 107 человек и 10 единиц техники.
Лента новостейМолния