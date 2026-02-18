https://crimea.ria.ru/20260218/v-azovskom-more-shestoy-den-ischut-propavshikh-rybakov-1153302089.html
В Азовском море шестой день ищут пропавших рыбаков
2026-02-18T10:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Азовском море шестой день продолжаются поиски пропавших рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.Два рыбака, 1968 и 1983 годов рождения, вышли в море в четверг, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали.К поискам привлечены сотрудники ГИМС, специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, Аварийно-спасательного отряда Крым-пас, МВД и другие службы взаимодействия. Всего от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 107 человек и 10 единиц техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
