Рейтинг@Mail.ru
В 2026 году ЕГЭ будут сдавать 750 тысяч выпускников - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260218/v-2026-godu-ege-budut-sdavat-750-tysyach-vypusknikov-1153304990.html
В 2026 году ЕГЭ будут сдавать 750 тысяч выпускников
В 2026 году ЕГЭ будут сдавать 750 тысяч выпускников - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В 2026 году ЕГЭ будут сдавать 750 тысяч выпускников
Почти 750 тысяч человек планируют сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году, сбор заявлений завершен. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T11:55
2026-02-18T11:55
россия
образование в россии
высшее образование
школа
егэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146404961_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_15d6ee7409761e99b8bc1c8722074bd2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Почти 750 тысяч человек планируют сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году, сбор заявлений завершен. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Минпросвещения и Рособрнадзор ранее утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, основной период его сдачи начнется 1 июня.Кроме того, обновлены и минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в вузы. Так, абитуриентам необходимо будет набрать минимум 40 баллов по русскому языку, по профильной математике – 40 баллов, по физике – 41 балл, по обществознанию – 45 баллов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России утверждены минимальные баллы ЕГЭ для педагогических вузовВнеурочные занятия могут восполнить нехватку часов иняза в школах РФВ России хотят заблокировать готовые домашние задания в интернете
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146404961_0:14:1280:974_1920x0_80_0_0_15293c9b7df6c4406b701500f186bec2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, образование в россии, высшее образование, школа, егэ
В 2026 году ЕГЭ будут сдавать 750 тысяч выпускников

Музаев: 750 тысяч выпускников планируют сдать ЕГЭ в 2026 году

11:55 18.02.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевСдача ЕГЭ в Севастополе
Сдача ЕГЭ в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Почти 750 тысяч человек планируют сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году, сбор заявлений завершен. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Второго февраля завершился сбор заявлений на участие в ЕГЭ. Я еще раз пройду по цифрам, мы видим, что у нас свыше 664 тысяч выпускников текущего года, в целом у нас 745 458 человек заявились на сдачу экзаменов", - сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Минпросвещения и Рособрнадзор ранее утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, основной период его сдачи начнется 1 июня.
Кроме того, обновлены и минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в вузы. Так, абитуриентам необходимо будет набрать минимум 40 баллов по русскому языку, по профильной математике – 40 баллов, по физике – 41 балл, по обществознанию – 45 баллов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России утверждены минимальные баллы ЕГЭ для педагогических вузов
Внеурочные занятия могут восполнить нехватку часов иняза в школах РФ
В России хотят заблокировать готовые домашние задания в интернете
 
РоссияОбразование в РоссииВысшее образованиеШколаЕГЭ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04ВТБ: спрос на онлайн-регистрацию бизнеса вырос в 1,5 раза
12:54Переговоры России и Украины были тяжелыми – заявление Мединского
12:49Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и технике
12:38Спрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026 года
12:27Задержка крымских поездов – время опоздания и номера составов
12:17Сожгли вертолет: два подростка получили сроки за теракт в Омске
12:14Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях
12:09ФАС нашла завышение коммунальных тарифов в регионах России
12:01Число отелей на курорте "Золотые пески России" в Крыму увеличат
11:55В 2026 году ЕГЭ будут сдавать 750 тысяч выпускников
11:45В Херсонской области из-за атак ВСУ погибли двое человек
11:32Замедление Телеграм в России – Роскомнадзор объяснил свое решение
11:18Дорогу к курорту "Золотые пески России" построят к 2029 году – Аксенов
11:05Украина ввела санкции против Александра Лукашенко
10:59Автобус въехал в грузовик на трассе в Крым – пострадали четверо
10:52В Азовском море шестой день ищут пропавших рыбаков
10:36В России сертифицирован первый веганский алкоголь
10:27На Кубани ликвидирован пожар на НПЗ после вражеской атаки
10:12В Крыму приступили к севу яровых
10:11В яблочко: зеленое счастье Льва Симиренко
Лента новостейМолния