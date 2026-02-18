https://crimea.ria.ru/20260218/v-2026-godu-ege-budut-sdavat-750-tysyach-vypusknikov-1153304990.html

В 2026 году ЕГЭ будут сдавать 750 тысяч выпускников

В 2026 году ЕГЭ будут сдавать 750 тысяч выпускников - РИА Новости Крым, 18.02.2026

В 2026 году ЕГЭ будут сдавать 750 тысяч выпускников

Почти 750 тысяч человек планируют сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году, сбор заявлений завершен. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор... РИА Новости Крым, 18.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Почти 750 тысяч человек планируют сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году, сбор заявлений завершен. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Минпросвещения и Рособрнадзор ранее утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, основной период его сдачи начнется 1 июня.Кроме того, обновлены и минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в вузы. Так, абитуриентам необходимо будет набрать минимум 40 баллов по русскому языку, по профильной математике – 40 баллов, по физике – 41 балл, по обществознанию – 45 баллов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России утверждены минимальные баллы ЕГЭ для педагогических вузовВнеурочные занятия могут восполнить нехватку часов иняза в школах РФВ России хотят заблокировать готовые домашние задания в интернете

