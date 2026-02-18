https://crimea.ria.ru/20260218/ukraina-vvela-sanktsii-protiv-aleksandra-lukashenko-1153302921.html
Украина ввела санкции против Александра Лукашенко
Украина ввела санкции против Александра Лукашенко - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Украина ввела санкции против Александра Лукашенко
Украина ввела санкции против Александра Лукашенко. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президент Белоруссии "обменивает суверенитет страны на... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T11:05
2026-02-18T11:05
2026-02-18T11:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Украина ввела санкции против Александра Лукашенко. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президент Белоруссии "обменивает суверенитет страны на продолжение личной власти" и помогает России обходить санкции.Согласно тексту указа, Лукашенко лишат государственных наград Украины, заблокируют его активы, запретят въезд на Украину и т.п. - всего 17 пунктов.Накануне стало известно, что глава киевского режима просил украинскую делегацию поднять на переговорах в Женеве вопрос его встречи с президентом России Владимиром Путиным.17-18 февраля в Женеве проходят переговоры по украинскому урегулированию. По предварительной информации, второй день переговоров по Украине будет закрыт для прессы. Меры безопасности в городе остаются усиленными.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня встречи сообщил, что США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Украина ввела санкции против Александра Лукашенко
Украина ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко
11:05 18.02.2026 (обновлено: 11:42 18.02.2026)