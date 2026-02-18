https://crimea.ria.ru/20260218/ugovarivali-obeschali-no-ne-slomili-kak-pogib-general-karbyshev-1144246690.html

Уговаривали, обещали, но не сломили: как погиб генерал Карбышев

Уговаривали, обещали, но не сломили: как погиб генерал Карбышев - РИА Новости Крым, 18.02.2026

Уговаривали, обещали, но не сломили: как погиб генерал Карбышев

Генерал-лейтенант инженерных войск Красной Армии Дмитрий Карбышев родился 26 октября 1880 года в Омске. Побывал в восьми немецких лагерях, последним из которых стал Маутхаузен. Погиб 80 лет назад – 18 февраля 1945 года. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

история

крым

крым в великой отечественной войне

севастополь

великая отечественная война

нацизм

дмитрий карбышев

Ночь на 18 февраля 1945 года была морозной. Уснувших узников концлагеря Маутхаузен разбудил шум: вечером прибыл "транспорт", очередной этап заключенных. Их "приемка" по отработанной процедуре почему-то затянулась на всю ночь. Слышались крики, стоны, ругань охранников. В эту ночь погиб генерал-лейтенант инженерных войск Красной Армии Дмитрий Карбышев.СправкаДмитрий Михайлович Карбышев родился 26 октября 1880 года в Омске. Родом из сибирских казаков. Окончил Сибирский кадетский корпус. В чине подпоручика участвовал в Русско-японской войне, был отмечен 5 орденами. С 1907 года инженер-фортификатор. Окончил военно-инженерную академию. Во время Первой мировой войны воевал на Юго-Западном фронте, в 1916 г. стал полковником. Перешел на сторону большевиков после революции. Осенью 1920 г. саперы под руководством Карбышева обеспечивали знаменитый переход через Сиваш и взятие Крыма. Исследовал тему применения разрушений и заграждений. Занимался вопросами форсирования водных преград.Карбышев побывал в 8 немецких лагерях, последним из которых стал Маутхаузен. Погиб 18 февраля 1945 г. 16 августа 1946 г. Дмитрию Карбышеву было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).Мечтал о СевастополеЛучший выпускник Николаевской военной-инженерной академии капитан Дмитрий Карбышев имел право выбрать место службы. Мечта была служить в Севастополе. И он получил назначение в Севастопольскую крепость, чтобы принять под начало минную роту. Но вдруг все срочно "переиграли". Самый талантливый и многообещающий военный инженер в 1911 году понадобился на западе страны, где возводилась оборонительная линия Брестской крепости.Крымская группировка армии Врангеля была внушительной, одних войск более 40 тысяч человек, орудия, пулеметы, танки, бронеавтомобили, бронепоезда. У Южного фронта превосходство было многократное. Но о грамотную оборону разбиваются даже самые подготовленные штурмы. Как это и происходило с начала 1920 года.Мог ли Амет-Хан Султан стать генералом? Историк о судьбе героя>>Командующим Южным фронтом Михаилу Фрунзе было разрешено привлечь любых помощников и военных специалистов. Дмитрия Карбышева вызвали из Забайкалья. Со свойственной ему обстоятельностью он поинтересовался в телеграмме: "Прошу сообщить, на какую должность я предназначаюсь. Имеется ли на месте управление, предвидится ли формирование управления и частей, не понадобятся ли сотрудники и имущество".Ответственность на военном инженере лежала огромная. В его подчинении были десятки тысяч человек, от инженерных батальонов и минно-подрывных бригад до подразделения военно-плевых строительств. Саперные части, кстати, штурмовали укрепления на Чонгаре и Перекопе наравне с передовыми силами красноармейцев. Крым был взят.Но оставалась внешняя угроза. Следовало позаботиться об обороне побережья. Для этого собрали комиссию, которая должна была выработать план создания Севастопольского и Керченского укрепрайонов, а также предложить варианты минного заграждения и артиллеристских укреплений у Перекопского перешейка. Координировать действия комиссии назначили Дмитрия Карбышева. Он же провел расчеты: сколько понадобится рабочей силы, военных инженеров, военно-строительных батальонов. Почти три года он руководил строительством военных укреплений в Крыму и на юге Украины."Судьба неизвестна"…7 июня 1941-го генерал-лейтенант инженерных наук, доктор военных наук, профессор Дмитрий Карбышев выехал в командировку в Гродно. А через две недели отборные немецкие части уже начали перемалывать советские войска. Карбышев пропал.А он больше месяца выбирался из окружения. Сначала с несколькими десятками саперов, потом с большой группой окруженцев. 8 августа, уже в Могилевской области, попал вместе с остальными под авианалет, был контужен. Унести его товарищи не смогли. Так Дмитрий Карбышев оказался в плену.Не дал немцам уничтожить Краков: легендарный "майор Вихрь" прожил 103 года>>За все время войны в немецкий плен попали 75 советских генералов. Только восемь из них согласились на сотрудничество с фашистами. У тех были планы и на Карбышева. Его убеждали и уговаривали. В конце 1942 года генерала возили в Берлин, с ним лично говорил начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии Вильгельм Кейтель. Обещал сотрудничество с лучшими специалистами, свою научную лабораторию. Советский генерал отказался.Во время долгого, почти пятилетнего странствования Карбышева по фашистским лагерям этот уже немолодой человек стал примером для других. О его поведении в плену заместитель уполномоченного Совмина СССР по репатриации Голубев узнавал от тех, кто встречал Карбышева в концлагерях:Генерал-майор Корнилов: "Несмотря на применение к нему репрессий и различных издевательств со стороны немцев, он держал себя твердо и мужественно".Генерал-майор Носков: "В лагере Хамельсбург один немецкий офицер сказал Карбышеву: "Скоро Москва будет наша и большевикам капут". Тов. Карбышев ответил: "Под Москвой вы можете быть, в Москву вас не пустят и под Москвой вы получите штык в грудь".Генерал-майор Борисов: "1943 г. в Нюрнбергском лагере генерал Карбышев заболел и был положен в лагерный лазарет, откуда через два дня, за большевистскую пропаганду, был выписан немцами".Генерал-майор танковых войск Павлов: "Несмотря на непомерный труд, ежедневные физические и моральные издевательства, вел себя достойно и выдержанно".Последний "транспорт"Уговаривать Карбышева немцы перестали весной 1943 года. С этого времени в Флесенбургском концлагере он вместе с остальными работал по 12 часов в день в каменоломне.У него по прежнему оставались "преференции": лагерное начальство отреагировало бы на высказанное желание сотрудничать. Но он не просил.Генерала спасло антифашистское подполье. Шесть месяцев Карбышева держали в лазарете, иногда прятали, когда проходила очередная "чистка" медблока от ослабевших.Но в начале 1944 года Карбышева все же отобрали на "транспорт", который отправлялся в другой лагерь. В Майданеке генерала видел врач-узник Гофман-Михайловский, осматривавший прибывших. "Карбышев страдал резко выраженным общим истощением всего организма… авитаминозом, склерозом сосудов сердца, энфиземой легких, хроническим бронхитом и флегмонами обеих голеней", — вспоминал он. Но врача поразило, как мужественно держался этот седой изможденный человек.В апреле Карбышева перевели в Майданек, через два месяца – в Заксенхаусен. А в начале февраля 1945-го лагерное начальство отобрало самых неблагонадежных заключенных для переправки в Маутхаутзен.На место узники прибыли поздно вечером.О том, что происходило дальше, показания разноречивые. Бывший военнопленный Сорокин вспоминал, что из числа узников, прибывших вместе с Карбышевым, были отделены 400 человек, над которым устроили расправу.Когда открыли дверь душевой, живых погнали к "стене плача", где проводились экзекуции. Людей поливали из шлангов ледяной водой. Раздавались выстрелы: каждый из эсэсовцев выбирал мишень и то, как будет стрелять. Одних убивали на месте, других заставляли бежать. Тех, кто еще шевелился, добивали надзиратели.Разведчик Артем Катунькин: герой в каждом из нас заложен генетически>>Но Сорокин прибыл в Маутхаузен лишь через три дня после этого, и о событии знал по слухам. Канадский майор де Сен-Клер, который тоже не был очевидцем, утверждал, что издевательства проходили над всеми узниками, погибли 480 человек, в том числе Карбышев.Автор исследования "История концлагеря Маутхаузен" Ганс Маршалек нашел в документации лагеря запись о гибели 200 "старых и истощенных узников".Еще один бывший узник лагеря, полковник Шамшеев вспоминал, что прибывших выстроили на плац и предложили выйти из строя тем, кто не состоянии работать: мол, им будет оказана медицинская помощь. После этого 450 человек, в числе которых был Карбышев, "несколько раз обливали холодной и горячей водой. Кто не умирал, выгоняли во двор и добивали железными прутьями".Как именно погиб Дмитрий Карбышев, доподлинно неизвестно.

крым

севастополь

2026

Наталья Дремова

Наталья Дремова

