Уговаривали, обещали, но не сломили: как погиб генерал Карбышев
81 год назад погиб генерал-лейтенант инженерных войск Красной Армии Дмитрий Карбышев
Генерал-лейтенант инженерных войск Красной Армии Дмитрий Карбышев родился 26 октября 1880 года в Омске. Побывал в восьми немецких лагерях, последним из которых стал Маутхаузен. Погиб 80 лет назад – 18 февраля 1945 года. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Ночь на 18 февраля 1945 года была морозной. Уснувших узников концлагеря Маутхаузен разбудил шум: вечером прибыл "транспорт", очередной этап заключенных. Их "приемка" по отработанной процедуре почему-то затянулась на всю ночь. Слышались крики, стоны, ругань охранников. В эту ночь погиб генерал-лейтенант инженерных войск Красной Армии Дмитрий Карбышев.
Справка
Дмитрий Михайлович Карбышев родился 26 октября 1880 года в Омске. Родом из сибирских казаков. Окончил Сибирский кадетский корпус. В чине подпоручика участвовал в Русско-японской войне, был отмечен 5 орденами. С 1907 года инженер-фортификатор. Окончил военно-инженерную академию. Во время Первой мировой войны воевал на Юго-Западном фронте, в 1916 г. стал полковником. Перешел на сторону большевиков после революции. Осенью 1920 г. саперы под руководством Карбышева обеспечивали знаменитый переход через Сиваш и взятие Крыма. Исследовал тему применения разрушений и заграждений. Занимался вопросами форсирования водных преград.
Карбышев побывал в 8 немецких лагерях, последним из которых стал Маутхаузен. Погиб 18 февраля 1945 г. 16 августа 1946 г. Дмитрию Карбышеву было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Мечтал о Севастополе
Лучший выпускник Николаевской военной-инженерной академии капитан Дмитрий Карбышев имел право выбрать место службы. Мечта была служить в Севастополе. И он получил назначение в Севастопольскую крепость, чтобы принять под начало минную роту. Но вдруг все срочно "переиграли". Самый талантливый и многообещающий военный инженер в 1911 году понадобился на западе страны, где возводилась оборонительная линия Брестской крепости.
Но Севастополь Дмитрий Карбышев все-таки увидел, и в Крыму побывал. Он был одним из тех, кто осенью 1920 года обеспечил успех наступлению Красной Армии.
Крымская группировка армии Врангеля была внушительной, одних войск более 40 тысяч человек, орудия, пулеметы, танки, бронеавтомобили, бронепоезда. У Южного фронта превосходство было многократное. Но о грамотную оборону разбиваются даже самые подготовленные штурмы. Как это и происходило с начала 1920 года.
Командующим Южным фронтом Михаилу Фрунзе было разрешено привлечь любых помощников и военных специалистов. Дмитрия Карбышева вызвали из Забайкалья. Со свойственной ему обстоятельностью он поинтересовался в телеграмме: "Прошу сообщить, на какую должность я предназначаюсь. Имеется ли на месте управление, предвидится ли формирование управления и частей, не понадобятся ли сотрудники и имущество".
Ответственность на военном инженере лежала огромная. В его подчинении были десятки тысяч человек, от инженерных батальонов и минно-подрывных бригад до подразделения военно-плевых строительств. Саперные части, кстати, штурмовали укрепления на Чонгаре и Перекопе наравне с передовыми силами красноармейцев. Крым был взят.
Но оставалась внешняя угроза. Следовало позаботиться об обороне побережья. Для этого собрали комиссию, которая должна была выработать план создания Севастопольского и Керченского укрепрайонов, а также предложить варианты минного заграждения и артиллеристских укреплений у Перекопского перешейка. Координировать действия комиссии назначили Дмитрия Карбышева. Он же провел расчеты: сколько понадобится рабочей силы, военных инженеров, военно-строительных батальонов. Почти три года он руководил строительством военных укреплений в Крыму и на юге Украины.
"Судьба неизвестна"
…7 июня 1941-го генерал-лейтенант инженерных наук, доктор военных наук, профессор Дмитрий Карбышев выехал в командировку в Гродно. А через две недели отборные немецкие части уже начали перемалывать советские войска. Карбышев пропал.
"Генерал-лейтенант инжвойск Карбышев Дмитрий Михайлович в середине июня месяца 1941 года, одетый в гражданское платье за неделю до выхода отряда Голубева из окружения, ушел из отряда в направлении на Смоленск", – такой документ поступил в штаб инженерных войск через год с лишним. Карбышева официально признали пропавшим без вести.
А он больше месяца выбирался из окружения. Сначала с несколькими десятками саперов, потом с большой группой окруженцев. 8 августа, уже в Могилевской области, попал вместе с остальными под авианалет, был контужен. Унести его товарищи не смогли. Так Дмитрий Карбышев оказался в плену.
За все время войны в немецкий плен попали 75 советских генералов. Только восемь из них согласились на сотрудничество с фашистами. У тех были планы и на Карбышева. Его убеждали и уговаривали. В конце 1942 года генерала возили в Берлин, с ним лично говорил начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии Вильгельм Кейтель. Обещал сотрудничество с лучшими специалистами, свою научную лабораторию. Советский генерал отказался.
Дмитрий Карбышев прошел через пересыльный лагерь Острув-Мазовецка, был в тюрьме гестапо в Берлине, в пересыльном лагере в Бреслау. Потом были концлагеря: Замосць, Хаммельбург, Флоссенбюрг, Майданек, Освенцим, Заксенхаузен.
Во время долгого, почти пятилетнего странствования Карбышева по фашистским лагерям этот уже немолодой человек стал примером для других. О его поведении в плену заместитель уполномоченного Совмина СССР по репатриации Голубев узнавал от тех, кто встречал Карбышева в концлагерях:
Генерал-майор Корнилов: "Несмотря на применение к нему репрессий и различных издевательств со стороны немцев, он держал себя твердо и мужественно".
Генерал-майор Носков: "В лагере Хамельсбург один немецкий офицер сказал Карбышеву: "Скоро Москва будет наша и большевикам капут". Тов. Карбышев ответил: "Под Москвой вы можете быть, в Москву вас не пустят и под Москвой вы получите штык в грудь".
Генерал-майор Борисов: "1943 г. в Нюрнбергском лагере генерал Карбышев заболел и был положен в лагерный лазарет, откуда через два дня, за большевистскую пропаганду, был выписан немцами".
Генерал-майор танковых войск Павлов: "Несмотря на непомерный труд, ежедневные физические и моральные издевательства, вел себя достойно и выдержанно".
Последний "транспорт"
Уговаривать Карбышева немцы перестали весной 1943 года. С этого времени в Флесенбургском концлагере он вместе с остальными работал по 12 часов в день в каменоломне.
У него по прежнему оставались "преференции": лагерное начальство отреагировало бы на высказанное желание сотрудничать. Но он не просил.
Генерала спасло антифашистское подполье. Шесть месяцев Карбышева держали в лазарете, иногда прятали, когда проходила очередная "чистка" медблока от ослабевших.
Но в начале 1944 года Карбышева все же отобрали на "транспорт", который отправлялся в другой лагерь. В Майданеке генерала видел врач-узник Гофман-Михайловский, осматривавший прибывших. "Карбышев страдал резко выраженным общим истощением всего организма… авитаминозом, склерозом сосудов сердца, энфиземой легких, хроническим бронхитом и флегмонами обеих голеней", — вспоминал он. Но врача поразило, как мужественно держался этот седой изможденный человек.
В апреле Карбышева перевели в Майданек, через два месяца – в Заксенхаусен. А в начале февраля 1945-го лагерное начальство отобрало самых неблагонадежных заключенных для переправки в Маутхаутзен.
На место узники прибыли поздно вечером.
О том, что происходило дальше, показания разноречивые. Бывший военнопленный Сорокин вспоминал, что из числа узников, прибывших вместе с Карбышевым, были отделены 400 человек, над которым устроили расправу.
Сначала была "банная акция": в душевой включили холодную воду, затем кипяток. Стоки были закрыты. У тех, кто поскользнулся, уже не было шансов подняться, они тонули в полуметровой толще воды.
Когда открыли дверь душевой, живых погнали к "стене плача", где проводились экзекуции. Людей поливали из шлангов ледяной водой. Раздавались выстрелы: каждый из эсэсовцев выбирал мишень и то, как будет стрелять. Одних убивали на месте, других заставляли бежать. Тех, кто еще шевелился, добивали надзиратели.
Но Сорокин прибыл в Маутхаузен лишь через три дня после этого, и о событии знал по слухам. Канадский майор де Сен-Клер, который тоже не был очевидцем, утверждал, что издевательства проходили над всеми узниками, погибли 480 человек, в том числе Карбышев.
Автор исследования "История концлагеря Маутхаузен" Ганс Маршалек нашел в документации лагеря запись о гибели 200 "старых и истощенных узников".
Еще один бывший узник лагеря, полковник Шамшеев вспоминал, что прибывших выстроили на плац и предложили выйти из строя тем, кто не состоянии работать: мол, им будет оказана медицинская помощь. После этого 450 человек, в числе которых был Карбышев, "несколько раз обливали холодной и горячей водой. Кто не умирал, выгоняли во двор и добивали железными прутьями".
Как именно погиб Дмитрий Карбышев, доподлинно неизвестно.
Сорокин утверждал, что надзиратель ударил его по голове дубинкой за попытку уклониться от струи воды. По другим слухам, он замерз во время экзекуции. Но до последних секунд жизни он оставался стойким человеком, не предавшим свою страну.
