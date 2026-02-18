https://crimea.ria.ru/20260218/tsentner-opasnogo-myasa-i-ryby-unichtozhili-v-sevastopole-1153300724.html
Центнер опасного мяса и рыбы уничтожили в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Около 100 кг опасной мясной и рыбной продукции уничтожено в одной их торговых сетей в Севастополе, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).По данным ведомства, внеплановую проверку в магазинах одной из сетей проводили с 27 января по 9 февраля. В ее ходе выявили целый ряд нарушений.Еще 32,9 кг мяса, колбасы и рыбной продукции не имели ветеринарных сопроводительных документов. В результате по данному факту возбуждено административное дело, продукция, которая несет опасность жизни и здоровью потребителей по предписанию Россельхознадзора уничтожена под контролем надзорного ведомства.12 февраля сообщалось об изъятии 200 кг нелегальной икры осетровых рыб без документов в Краснодарском крае. Нелегальную черную икру поместили на ответственное хранение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продажу 2,6 млрд опасных продуктов заблокировали в магазинах РоссииНа ярмарках Крыма обнаружили опасные продуктыВ Крым пытались ввезти более 300 кг опасных колбас и полуфабрикатов
