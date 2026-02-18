Рейтинг@Mail.ru
Священный месяц Рамадан: как очиститься от грехов и обновиться
Священный месяц Рамадан: как очиститься от грехов и обновиться
Священный месяц Рамадан: как очиститься от грехов и обновиться - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Священный месяц Рамадан: как очиститься от грехов и обновиться
У мусульман начинается месяц Рамадан (Рамазан). В течение всего месяца соблюдается строгий пост ураза, во время которого мусульмане отказываются от воды, еды и... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T07:43
2026-02-18T07:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. У мусульман начинается месяц Рамадан (Рамазан). В течение всего месяца соблюдается строгий пост ураза, во время которого мусульмане отказываются от воды, еды и интимных отношений в светлое время суток. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный имам Евпаторийского региона ДУМК Эскендер Меметов.По словам собеседника, труднее всего держать пост в летнее время года. Это связано с продолжительностью дня и погодными условиями."В Рамазан мусульмане ограничены в еде, питье и половых контактах. Это длится от утренней молитвы до захода солнца. Бывали годы, когда рамазан был в июле-августе. Это засушливое время года, день длинный", – уточнил Меметов.Во время поста нужно воздержаться от плохих мыслей, слов, привычек и поступков, подчеркнул имам.В священный месяц Рамадан, который в этом году начинается 18 февраля, мусульмане просят Всевышнего о мире и благополучии и стараются не грешить. Об этом в комментарии РИА Новости Крым напомнил ответственный секретарь муфтия Крыма и Севастополя Айдер Аджимамбетов.Вечерняя трапеза после молитвы обычно бывает совместной, на ней угощают близких, раздают еду нуждающимся, соседям, пожилым. Она называется ифтар.Священный месяц Рамадан – это время строгого поста, усиленной молитвы и особо активной благотворительности. Месяц также называют Рамазаном. Разница в букве обуславливается языком: по-арабски Рамадан, тюркские же народы называют этот месяц Рамазан. В этот период приверженцы ислама должны в светлое время суток отказаться от еды и питья. Принимать пищу можно только до восхода солнца (сухур) и после наступления темноты (ифтар). Месяц поста заканчивается праздником разговения – Ураза-байрам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Общины мусульман Херсонской и Запорожской областей войдут в состав ДУМКСамый большой купол Крыма: как росла Соборная мечеть в СимферополеРаскрыта тайна древней ханской мечети в Крыму
Священный месяц Рамадан: как очиститься от грехов и обновиться

Как очиститься от грехов и обновиться в священный месяц Рамадан

07:43 18.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
 В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. У мусульман начинается месяц Рамадан (Рамазан). В течение всего месяца соблюдается строгий пост ураза, во время которого мусульмане отказываются от воды, еды и интимных отношений в светлое время суток. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный имам Евпаторийского региона ДУМК Эскендер Меметов.

"Это месяц искупления грехов, он имеет особое место в жизни мусульман. Пророк Мухаммед сказал, что тот, кто проведет месяц Рамазан в поклонении, с верой и в ожидании того, что Всевышний дарует ему вознаграждение, то все его раннее совершенные грехи простятся. Для мусульман это шанс обновиться", – поделился он.

По словам собеседника, труднее всего держать пост в летнее время года. Это связано с продолжительностью дня и погодными условиями.
"В Рамазан мусульмане ограничены в еде, питье и половых контактах. Это длится от утренней молитвы до захода солнца. Бывали годы, когда рамазан был в июле-августе. Это засушливое время года, день длинный", – уточнил Меметов.
Во время поста нужно воздержаться от плохих мыслей, слов, привычек и поступков, подчеркнул имам.
"Наш Пророк говорил, что если человек не оставил ложь и продолжает лгать, то Аллах не нуждается в его состоянии воздержания, которого требует пост", – заключил он.
В священный месяц Рамадан, который в этом году начинается 18 февраля, мусульмане просят Всевышнего о мире и благополучии и стараются не грешить. Об этом в комментарии РИА Новости Крым напомнил ответственный секретарь муфтия Крыма и Севастополя Айдер Аджимамбетов.
Вечерняя трапеза после молитвы обычно бывает совместной, на ней угощают близких, раздают еду нуждающимся, соседям, пожилым. Она называется ифтар.
Священный месяц Рамадан – это время строгого поста, усиленной молитвы и особо активной благотворительности. Месяц также называют Рамазаном. Разница в букве обуславливается языком: по-арабски Рамадан, тюркские же народы называют этот месяц Рамазан. В этот период приверженцы ислама должны в светлое время суток отказаться от еды и питья. Принимать пищу можно только до восхода солнца (сухур) и после наступления темноты (ифтар). Месяц поста заканчивается праздником разговения – Ураза-байрам.
