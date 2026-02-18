https://crimea.ria.ru/20260218/svyaschennyy-mesyats-ramadan-kak-ochistitsya-ot-grekhov-i-obnovitsya-1135538162.html

Священный месяц Рамадан: как очиститься от грехов и обновиться

Священный месяц Рамадан: как очиститься от грехов и обновиться

Священный месяц Рамадан: как очиститься от грехов и обновиться

У мусульман начинается месяц Рамадан (Рамазан). В течение всего месяца соблюдается строгий пост ураза, во время которого мусульмане отказываются от воды, еды и...

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. У мусульман начинается месяц Рамадан (Рамазан). В течение всего месяца соблюдается строгий пост ураза, во время которого мусульмане отказываются от воды, еды и интимных отношений в светлое время суток. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный имам Евпаторийского региона ДУМК Эскендер Меметов.По словам собеседника, труднее всего держать пост в летнее время года. Это связано с продолжительностью дня и погодными условиями."В Рамазан мусульмане ограничены в еде, питье и половых контактах. Это длится от утренней молитвы до захода солнца. Бывали годы, когда рамазан был в июле-августе. Это засушливое время года, день длинный", – уточнил Меметов.Во время поста нужно воздержаться от плохих мыслей, слов, привычек и поступков, подчеркнул имам.В священный месяц Рамадан, который в этом году начинается 18 февраля, мусульмане просят Всевышнего о мире и благополучии и стараются не грешить. Об этом в комментарии РИА Новости Крым напомнил ответственный секретарь муфтия Крыма и Севастополя Айдер Аджимамбетов.Вечерняя трапеза после молитвы обычно бывает совместной, на ней угощают близких, раздают еду нуждающимся, соседям, пожилым. Она называется ифтар.Священный месяц Рамадан – это время строгого поста, усиленной молитвы и особо активной благотворительности. Месяц также называют Рамазаном. Разница в букве обуславливается языком: по-арабски Рамадан, тюркские же народы называют этот месяц Рамазан. В этот период приверженцы ислама должны в светлое время суток отказаться от еды и питья. Принимать пищу можно только до восхода солнца (сухур) и после наступления темноты (ифтар). Месяц поста заканчивается праздником разговения – Ураза-байрам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Общины мусульман Херсонской и Запорожской областей войдут в состав ДУМКСамый большой купол Крыма: как росла Соборная мечеть в СимферополеРаскрыта тайна древней ханской мечети в Крыму

