Спрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026 года

Рост бронирований отелей и здравниц Крыма на лето 2026 года на данный момент составляет от 10 до 40%. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма... РИА Новости Крым, 18.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Рост бронирований отелей и здравниц Крыма на лето 2026 года на данный момент составляет от 10 до 40%. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.По словам Ганзия, накануне минкурортов РК проводило вебинар с одним из национальных туроператоров, в ходе которого проводилась презентация объектов курортно-туристической отрасли и объектов инфраструктуры региона в целом. В этом мероприятии приняли участие более 400 туроператоров со всей России."Это говорит о том, что спрос на Крым огромный", – подчеркнул министр.Он также уточнил, что в сезоне 2026 года заявлены к работе 1112 средств размещения, в том числе 91 санаторий и более 1100 гостевых домов.Ганзий напомнил, что в минувшем году Крым посетили 6,9 миллиона туристов. Согласно проводимому среди отдыхающих опросу, 57% туристов выбрали оздоровление своей главной целью приезда на полуостров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатные экскурсии и путеводители: в Евпатории открыли туристский центр Более 74 млн туристов посетили Крым за 12 лет после воссоединения с РФ Названа средняя стоимость летнего семейного отдыха в Крыму и на Кубани

