Рейтинг@Mail.ru
Спрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026 года - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260218/spros-ogromnyy-kak-idet-bronirovanie-otdykha-v-krymu-na-leto-2026-goda-1153305723.html
Спрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026 года
Спрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026 года - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Спрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026 года
Рост бронирований отелей и здравниц Крыма на лето 2026 года на данный момент составляет от 10 до 40%. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T12:38
2026-02-18T12:38
сергей ганзий
минкурортов крыма
крым
новости крыма
туризм в крыму
крым курортный
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148501113_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_74f88c4843141deb3efe3b1f1b395c75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Рост бронирований отелей и здравниц Крыма на лето 2026 года на данный момент составляет от 10 до 40%. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.По словам Ганзия, накануне минкурортов РК проводило вебинар с одним из национальных туроператоров, в ходе которого проводилась презентация объектов курортно-туристической отрасли и объектов инфраструктуры региона в целом. В этом мероприятии приняли участие более 400 туроператоров со всей России."Это говорит о том, что спрос на Крым огромный", – подчеркнул министр.Он также уточнил, что в сезоне 2026 года заявлены к работе 1112 средств размещения, в том числе 91 санаторий и более 1100 гостевых домов.Ганзий напомнил, что в минувшем году Крым посетили 6,9 миллиона туристов. Согласно проводимому среди отдыхающих опросу, 57% туристов выбрали оздоровление своей главной целью приезда на полуостров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатные экскурсии и путеводители: в Евпатории открыли туристский центр Более 74 млн туристов посетили Крым за 12 лет после воссоединения с РФ Названа средняя стоимость летнего семейного отдыха в Крыму и на Кубани
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148501113_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_cd3a6828acc037d50e53d68ee8cf4a17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей ганзий, минкурортов крыма, крым, новости крыма, туризм в крыму, крым курортный, отдых в крыму
Спрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026 года

В Крыму рост бронирований отдыха на лето 2026 года составляет 10-40% - минкурортов

12:38 18.02.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваПляж в Алупке
Пляж в Алупке
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Рост бронирований отелей и здравниц Крыма на лето 2026 года на данный момент составляет от 10 до 40%. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
"По данным и федеральных, и крымских туроператоров, на 2026 год у нас наблюдается рост (бронирований летнего отдыха – ред.) от 10 до 40 процентов", - сказал руководитель ведомства.
По словам Ганзия, накануне минкурортов РК проводило вебинар с одним из национальных туроператоров, в ходе которого проводилась презентация объектов курортно-туристической отрасли и объектов инфраструктуры региона в целом. В этом мероприятии приняли участие более 400 туроператоров со всей России.
"Это говорит о том, что спрос на Крым огромный", – подчеркнул министр.
Он также уточнил, что в сезоне 2026 года заявлены к работе 1112 средств размещения, в том числе 91 санаторий и более 1100 гостевых домов.
Ганзий напомнил, что в минувшем году Крым посетили 6,9 миллиона туристов. Согласно проводимому среди отдыхающих опросу, 57% туристов выбрали оздоровление своей главной целью приезда на полуостров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бесплатные экскурсии и путеводители: в Евпатории открыли туристский центр
Более 74 млн туристов посетили Крым за 12 лет после воссоединения с РФ
Названа средняя стоимость летнего семейного отдыха в Крыму и на Кубани
 
Сергей ГанзийМинкурортов КрымаКрымНовости КрымаТуризм в КрымуКрым курортныйОтдых в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04ВТБ: спрос на онлайн-регистрацию бизнеса вырос в 1,5 раза
12:54Переговоры России и Украины были тяжелыми – заявление Мединского
12:49Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и технике
12:38Спрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026 года
12:27Задержка крымских поездов – время опоздания и номера составов
12:17Сожгли вертолет: два подростка получили сроки за теракт в Омске
12:14Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях
12:09ФАС нашла завышение коммунальных тарифов в регионах России
12:01Число отелей на курорте "Золотые пески России" в Крыму увеличат
11:55В 2026 году ЕГЭ будут сдавать 750 тысяч выпускников
11:45В Херсонской области из-за атак ВСУ погибли двое человек
11:32Замедление Телеграм в России – Роскомнадзор объяснил свое решение
11:18Дорогу к курорту "Золотые пески России" построят к 2029 году – Аксенов
11:05Украина ввела санкции против Александра Лукашенко
10:59Автобус въехал в грузовик на трассе в Крым – пострадали четверо
10:52В Азовском море шестой день ищут пропавших рыбаков
10:36В России сертифицирован первый веганский алкоголь
10:27На Кубани ликвидирован пожар на НПЗ после вражеской атаки
10:12В Крыму приступили к севу яровых
10:11В яблочко: зеленое счастье Льва Симиренко
Лента новостейМолния