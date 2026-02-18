https://crimea.ria.ru/20260218/sozhgli-vertolet-dva-podrostka-poluchili-sroki-za-terakt-v-omske-1153305942.html
Сожгли вертолет: два подростка получили сроки за теракт в Омске
Сожгли вертолет: два подростка получили сроки за теракт в Омске - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Сожгли вертолет: два подростка получили сроки за теракт в Омске
Двое подростков отправятся в воспитательную колонию за теракт в Омске. Как сообщает пресс-служба Следкома России, фигуранты сожгли военный вертолет. РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T12:17
2026-02-18T12:17
2026-02-18T12:17
теракт
омск
приговор
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
правосудие
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874830_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_32ed43f03c3ae234f1fbf0932bef0618.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Двое подростков отправятся в воспитательную колонию за теракт в Омске. Как сообщает пресс-служба Следкома России, фигуранты сожгли военный вертолет.По данным следствия, в 2024 году подростки через Telegram вступили в преступный сговор с представителями Главного управления украинской военной разведки за вознаграждение в 20 тысяч долларов США.Во время допроса несовершеннолетние злоумышленники признались и рассказали, что направили куратору видеозапись поджога, однако обещанных денег не получили. По решению суда одному из подростков придется провести в воспитательной колонии 7,5 лет второму – 7 лет. Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск Минобороны России о возмещении ущерба в солидарном порядке на сумму более 668,7 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма и его сожительница ответят за госизмену и шпионажФСБ выявила в Крыму ячейку международных террористовВ Удмуртии рецидивист пытался устроить теракт в отделе МВД
омск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874830_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_ed1fdcf99e33e88fffd3c71c141eecb8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт, омск, приговор, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, правосудие, министерство обороны рф
Сожгли вертолет: два подростка получили сроки за теракт в Омске
За теракт в Омске двое подростков отправятся в воспитательную колонию
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Двое подростков отправятся в воспитательную колонию за теракт в Омске. Как сообщает пресс-служба Следкома России, фигуранты сожгли военный вертолет.
По данным следствия, в 2024 году подростки через Telegram вступили в преступный сговор с представителями Главного управления украинской военной разведки за вознаграждение в 20 тысяч долларов США.
"21 сентября 2024 года фигуранты, находясь на стоянке военного аэродрома Омск-Северный, с применением горючей смеси подожгли вертолет Ми-8. В результате преступления вертолет был полностью уничтожен, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере", - проинформировали в СК.
Во время допроса несовершеннолетние злоумышленники признались и рассказали, что направили куратору видеозапись поджога, однако обещанных денег не получили. По решению суда одному из подростков придется провести в воспитательной колонии 7,5 лет второму – 7 лет. Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск Минобороны России о возмещении ущерба в солидарном порядке на сумму более 668,7 млн рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: