Сожгли вертолет: два подростка получили сроки за теракт в Омске

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Двое подростков отправятся в воспитательную колонию за теракт в Омске. Как сообщает пресс-служба Следкома России, фигуранты сожгли военный вертолет.По данным следствия, в 2024 году подростки через Telegram вступили в преступный сговор с представителями Главного управления украинской военной разведки за вознаграждение в 20 тысяч долларов США.Во время допроса несовершеннолетние злоумышленники признались и рассказали, что направили куратору видеозапись поджога, однако обещанных денег не получили. По решению суда одному из подростков придется провести в воспитательной колонии 7,5 лет второму – 7 лет. Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск Минобороны России о возмещении ущерба в солидарном порядке на сумму более 668,7 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма и его сожительница ответят за госизмену и шпионажФСБ выявила в Крыму ячейку международных террористовВ Удмуртии рецидивист пытался устроить теракт в отделе МВД

