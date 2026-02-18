Рейтинг@Mail.ru
Сожгли вертолет: два подростка получили сроки за теракт в Омске - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Сожгли вертолет: два подростка получили сроки за теракт в Омске
Сожгли вертолет: два подростка получили сроки за теракт в Омске - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Сожгли вертолет: два подростка получили сроки за теракт в Омске
Двое подростков отправятся в воспитательную колонию за теракт в Омске. Как сообщает пресс-служба Следкома России, фигуранты сожгли военный вертолет. РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Двое подростков отправятся в воспитательную колонию за теракт в Омске. Как сообщает пресс-служба Следкома России, фигуранты сожгли военный вертолет.По данным следствия, в 2024 году подростки через Telegram вступили в преступный сговор с представителями Главного управления украинской военной разведки за вознаграждение в 20 тысяч долларов США.Во время допроса несовершеннолетние злоумышленники признались и рассказали, что направили куратору видеозапись поджога, однако обещанных денег не получили. По решению суда одному из подростков придется провести в воспитательной колонии 7,5 лет второму – 7 лет. Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск Минобороны России о возмещении ущерба в солидарном порядке на сумму более 668,7 млн рублей.
Сожгли вертолет: два подростка получили сроки за теракт в Омске

За теракт в Омске двое подростков отправятся в воспитательную колонию

12:17 18.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Двое подростков отправятся в воспитательную колонию за теракт в Омске. Как сообщает пресс-служба Следкома России, фигуранты сожгли военный вертолет.
По данным следствия, в 2024 году подростки через Telegram вступили в преступный сговор с представителями Главного управления украинской военной разведки за вознаграждение в 20 тысяч долларов США.
"21 сентября 2024 года фигуранты, находясь на стоянке военного аэродрома Омск-Северный, с применением горючей смеси подожгли вертолет Ми-8. В результате преступления вертолет был полностью уничтожен, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере", - проинформировали в СК.
Во время допроса несовершеннолетние злоумышленники признались и рассказали, что направили куратору видеозапись поджога, однако обещанных денег не получили. По решению суда одному из подростков придется провести в воспитательной колонии 7,5 лет второму – 7 лет. Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск Минобороны России о возмещении ущерба в солидарном порядке на сумму более 668,7 млн рублей.
