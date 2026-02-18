https://crimea.ria.ru/20260218/silnyy-veter-do-28-metrov-v-sekundu-nakroet-sevastopol-nochyu-i-utrom-1153319141.html
Сильный ветер до 28 метров в секунду накроет Севастополь ночью и утром
Сильный ветер до 28 метров в секунду накроет Севастополь ночью и утром
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Ближайшей ночью и утром 19 февраля в Севастополе прогнозируется сильный ветер до 23-28 метров в секунду, дождь, мокрый снег и гололедица, сообщает МЧС Севастополя.По данным министерства, морские волны могут достигать в высоту до трех метров. В связи с этим спасатели призывают жителей избегать нахождения вблизи фасадов зданий, под деревьями, возле ветхих конструкций, рекламных щитов и опор линий электропередач. Кроме того, опасно находиться в горах, на побережье и в море.Ранее сообщалось, что волны до пяти метров и обледенение судов ожидаются в среду в Азовском и Черном морях у берегов Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Сильный ветер до 28 метров в секунду накроет Севастополь ночью и утром
18:40 18.02.2026 (обновлено: 18:41 18.02.2026)