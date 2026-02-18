https://crimea.ria.ru/20260218/shtorm-s-selyami-i-silnym-vetrom-obrushitsya-na-krasnodarskiy-kray-1153312775.html

Шторм с селями и сильным ветром обрушится на Краснодарский край

Шторм с селями и сильным ветром обрушится на Краснодарский край - РИА Новости Крым, 18.02.2026

Шторм с селями и сильным ветром обрушится на Краснодарский край

Штормовое предупреждение о непогоде объявлено на территории Сочи и федеральной территории Сириус, прогнозируется снегопад, сильный ветер и повышение уровня воды РИА Новости Крым, 18.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о непогоде объявлено на территории Сочи и федеральной территории Сириус, прогнозируется снегопад, сильный ветер и повышение уровня воды в реках. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.На реках подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Также, по информации МЧС, возрастает риск схода селей малого объема.В связи с этим главк МЧС по Краснодарскому краю рекомендует по возможности оставаться в доме или в помещении, обращать внимание на СМС-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.Как сообщалось, штормовое предупреждение о непогоде объявлено и в Крыму. В связи с выходом южного циклона вечером 18 февраля, ночью и в первой половине дня 19 февраля в Крыму ожидаются: дождь, переходящий в мокрый снег, местами очень сильные осадки, заявили ранее в главном управлении МЧС России по республике. Кроме того, прогнозируется отложение мокрого снега, гололед. Юго-западный ветер сменится на северо-западный и достигнет скорости 15-20 м/с, в южных, восточных районах 25-30 м/с, в горах до 35 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей Кубани предупредили о риске подтопленийГрозит ли Крыму и Севастополю сильный штормВ Крыму из-за надвигающегося шторма закроют дорогу на плато Ай-Петри

