Севастополь вошел в топ регионов по модернизации здравоохранения
Севастополь вошел в топ регионов по модернизации здравоохранения
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Севастополь стал одним из 36 субъектов России, который вовремя выполнил программу модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев напомнил, что в январе 2026 года в городе уже открылась поликлиника на улице Тараса Шевченко. Кроме того, в Севастополе реализуются программы комплексного развития территорий: при строительстве новых жилых застроек обязательно проектируются и медицинские объекты.Ранее в ходе совещания с главой государства министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в 2025 году в России было построено и отремонтировано порядка 2,5 тысяч медицинских объектов. А в новых регионах восстановлено и введено в эксплуатацию более 440 объектов.
21:53 18.02.2026 (обновлено: 21:55 18.02.2026)