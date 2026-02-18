https://crimea.ria.ru/20260218/sevastopol-voshel-v-top-regionov-po-modernizatsii-zdravookhraneniya-1153322880.html

Севастополь вошел в топ регионов по модернизации здравоохранения

Севастополь вошел в топ регионов по модернизации здравоохранения

Севастополь стал одним из 36 субъектов России, который вовремя выполнил программу модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 18.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Севастополь стал одним из 36 субъектов России, который вовремя выполнил программу модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев напомнил, что в январе 2026 года в городе уже открылась поликлиника на улице Тараса Шевченко. Кроме того, в Севастополе реализуются программы комплексного развития территорий: при строительстве новых жилых застроек обязательно проектируются и медицинские объекты.Ранее в ходе совещания с главой государства министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в 2025 году в России было построено и отремонтировано порядка 2,5 тысяч медицинских объектов. А в новых регионах восстановлено и введено в эксплуатацию более 440 объектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обеспечить качество медпомощи и повысить зарплаты врачамКрымчанам больше не нужно ехать в другие регионы за сложным лечениемВ Крыму стала доступная костная пластика на новейших аппаратах

