Севастополь вошел в топ регионов по модернизации здравоохранения - РИА Новости Крым, 18.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260218/sevastopol-voshel-v-top-regionov-po-modernizatsii-zdravookhraneniya-1153322880.html
Севастополь вошел в топ регионов по модернизации здравоохранения
Севастополь вошел в топ регионов по модернизации здравоохранения - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Севастополь вошел в топ регионов по модернизации здравоохранения
Севастополь стал одним из 36 субъектов России, который вовремя выполнил программу модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Севастополь стал одним из 36 субъектов России, который вовремя выполнил программу модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев напомнил, что в январе 2026 года в городе уже открылась поликлиника на улице Тараса Шевченко. Кроме того, в Севастополе реализуются программы комплексного развития территорий: при строительстве новых жилых застроек обязательно проектируются и медицинские объекты.Ранее в ходе совещания с главой государства министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в 2025 году в России было построено и отремонтировано порядка 2,5 тысяч медицинских объектов. А в новых регионах восстановлено и введено в эксплуатацию более 440 объектов.
Севастополь вошел в топ регионов по модернизации здравоохранения

Севастополь вошел в топ регионов России по модернизации первичного звена здравоохранения

21:53 18.02.2026 (обновлено: 21:55 18.02.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь вошел в топ регионов по модернизации здравоохранения
Севастополь вошел в топ регионов по модернизации здравоохранения
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Севастополь стал одним из 36 субъектов России, который вовремя выполнил программу модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Нашу работу сегодня отметил министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко: Севастополь стал одним из 36 регионов России, в срок выполнившим все мероприятия программы модернизации первичного звена", — написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев напомнил, что в январе 2026 года в городе уже открылась поликлиника на улице Тараса Шевченко. Кроме того, в Севастополе реализуются программы комплексного развития территорий: при строительстве новых жилых застроек обязательно проектируются и медицинские объекты.
Ранее в ходе совещания с главой государства министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в 2025 году в России было построено и отремонтировано порядка 2,5 тысяч медицинских объектов. А в новых регионах восстановлено и введено в эксплуатацию более 440 объектов.
