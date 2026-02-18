https://crimea.ria.ru/20260218/roskomnadzor-zamedlyaet-zagruzku-audio--i-videofaylov-v-telegram-1153321757.html

Роскомнадзор замедляет загрузку аудио- и видеофайлов в Telegram

Роскомнадзор замедляет загрузку аудио- и видеофайлов в Telegram - РИА Новости Крым, 18.02.2026

Роскомнадзор замедляет загрузку аудио- и видеофайлов в Telegram

Минцифры России сообщило, что последним решением Роскомнадзора в отношении Telegram было замедление загрузки "тяжелых" файлов, рассказал глава комитета Госдумы... РИА Новости Крым, 18.02.2026

2026-02-18T20:41

2026-02-18T20:41

2026-02-18T20:41

telegram

новости

интернет

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111425/77/1114257751_0:0:3314:1864_1920x0_80_0_0_f5f92e634b4648f8a7159083ab7f6b40.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Минцифры России сообщило, что последним решением Роскомнадзора в отношении Telegram было замедление загрузки "тяжелых" файлов, рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.Боярский в среду сообщил, что получил официальные разъяснения Минцифры РФ относительно использования Telegram в зоне проведения СВО.Согласно его публикации, сервис остается доступен, но работает с замедлением, предусмотренным законом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один деньЕсть шанс: Telegram осталось сделать несколько шагов для снятия претензииОграничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущее

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram, новости, интернет, общество