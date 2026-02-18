Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор замедляет загрузку аудио- и видеофайлов в Telegram - РИА Новости Крым, 18.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260218/roskomnadzor-zamedlyaet-zagruzku-audio--i-videofaylov-v-telegram-1153321757.html
Роскомнадзор замедляет загрузку аудио- и видеофайлов в Telegram
Роскомнадзор замедляет загрузку аудио- и видеофайлов в Telegram - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Роскомнадзор замедляет загрузку аудио- и видеофайлов в Telegram
Минцифры России сообщило, что последним решением Роскомнадзора в отношении Telegram было замедление загрузки "тяжелых" файлов, рассказал глава комитета Госдумы... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T20:41
2026-02-18T20:41
telegram
новости
интернет
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111425/77/1114257751_0:0:3314:1864_1920x0_80_0_0_f5f92e634b4648f8a7159083ab7f6b40.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Минцифры России сообщило, что последним решением Роскомнадзора в отношении Telegram было замедление загрузки "тяжелых" файлов, рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.Боярский в среду сообщил, что получил официальные разъяснения Минцифры РФ относительно использования Telegram в зоне проведения СВО.Согласно его публикации, сервис остается доступен, но работает с замедлением, предусмотренным законом.
Новости
telegram, новости, интернет, общество
20:41 18.02.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране планшета. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Минцифры России сообщило, что последним решением Роскомнадзора в отношении Telegram было замедление загрузки "тяжелых" файлов, рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Боярский в среду сообщил, что получил официальные разъяснения Минцифры РФ относительно использования Telegram в зоне проведения СВО.

"Последнее решение Роскомнадзора в отношении Telegram - замедление загрузки тяжелых файлов (аудио и видео)", - привел Боярский официальные разъяснения Минцифры в своем канале на платформе Max.

Согласно его публикации, сервис остается доступен, но работает с замедлением, предусмотренным законом.
