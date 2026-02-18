https://crimea.ria.ru/20260218/roskomnadzor-zamedlyaet-zagruzku-audio--i-videofaylov-v-telegram-1153321757.html
Роскомнадзор замедляет загрузку аудио- и видеофайлов в Telegram
2026-02-18T20:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Минцифры России сообщило, что последним решением Роскомнадзора в отношении Telegram было замедление загрузки "тяжелых" файлов, рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.Боярский в среду сообщил, что получил официальные разъяснения Минцифры РФ относительно использования Telegram в зоне проведения СВО.Согласно его публикации, сервис остается доступен, но работает с замедлением, предусмотренным законом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один деньЕсть шанс: Telegram осталось сделать несколько шагов для снятия претензииОграничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущее
