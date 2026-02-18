Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Рейд в Севастополе закрыт
В Севастополе вечером в среду приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в среду приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для жителей города подготовили подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. автобусы будут отправляться от площадей Нахимова и Захарова, добавили в дептрансе.Ранее из-за непогоды были остановлены катера на линии Радиогорка - Артбухта.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Ранее в МЧС по Севастополю предупредили, что ближайшей ночью и утром 19 февраля в регионе прогнозируется сильный ветер до 23-28 метров в секунду, дождь, мокрый снег и гололедица.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Рейд в Севастополе закрыт

23:09 18.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в среду приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт останавливает работу с 23:10", - говорится в сообщении.
Для жителей города подготовили подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. автобусы будут отправляться от площадей Нахимова и Захарова, добавили в дептрансе.
Ранее из-за непогоды были остановлены катера на линии Радиогорка - Артбухта.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Ранее в МЧС по Севастополю предупредили, что ближайшей ночью и утром 19 февраля в регионе прогнозируется сильный ветер до 23-28 метров в секунду, дождь, мокрый снег и гололедица.
