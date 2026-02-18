https://crimea.ria.ru/20260218/raketnaya-ataka-belgorodchiny-est-postradavshie-i-razrusheny-energoobekty-1153324938.html
Ракетная атака Белгородчины: есть пострадавшие и разрушены энергообъекты
Ракетная атака Белгородчины: есть пострадавшие и разрушены энергообъекты - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Ракетная атака Белгородчины: есть пострадавшие и разрушены энергообъекты
В Белгородской области в результате очередной массированной ракетной атаки ВСУ пострадали мирные люди и повреждены объекты энергетики, сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате очередной массированной ракетной атаки ВСУ пострадали мирные люди и повреждены объекты энергетики, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, в Шебекинском округе ранены двое мужчин. В селе Мешковое FPV-Дрон попал в автомобиль. Пострадавшие были госпитализированы: у одного диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча — его состояние оценивается как тяжелое — второй получил осколочное ранение лица.Кроме того, из-за ударов значительно разрушены энергообъекты. В городе нарушено электро- и теплоснабжение.Ранее сообщалось, что двое мирных жителей погибли в Херсонской области за сутки в результате обстрела ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:120 украинских беспилотников сбиты над регионами РФ за шесть часовНочью ВСУ нанесли массированные ракетные удары по БелгородуРаненную при атаке на Херсонщину девочку выписали из больницы в Крыму
