Ракетная атака Белгородчины: есть пострадавшие и разрушены энергообъекты - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Ракетная атака Белгородчины: есть пострадавшие и разрушены энергообъекты
Ракетная атака Белгородчины: есть пострадавшие и разрушены энергообъекты - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Ракетная атака Белгородчины: есть пострадавшие и разрушены энергообъекты
В Белгородской области в результате очередной массированной ракетной атаки ВСУ пострадали мирные люди и повреждены объекты энергетики, сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате очередной массированной ракетной атаки ВСУ пострадали мирные люди и повреждены объекты энергетики, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, в Шебекинском округе ранены двое мужчин. В селе Мешковое FPV-Дрон попал в автомобиль. Пострадавшие были госпитализированы: у одного диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча — его состояние оценивается как тяжелое — второй получил осколочное ранение лица.Кроме того, из-за ударов значительно разрушены энергообъекты. В городе нарушено электро- и теплоснабжение.Ранее сообщалось, что двое мирных жителей погибли в Херсонской области за сутки в результате обстрела ВСУ.
белгородская область
всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, новости сво
Ракетная атака Белгородчины: есть пострадавшие и разрушены энергообъекты

В Белгородской области пострадали люди и повреждены энергообъекты из-за ракетной атаки ВСУ

23:17 18.02.2026
 
© Юрий СлюсарьПоследствия атаки беспилотников ВСУ в Ростовской области
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Ростовской области
© Юрий Слюсарь
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате очередной массированной ракетной атаки ВСУ пострадали мирные люди и повреждены объекты энергетики, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в Шебекинском округе ранены двое мужчин. В селе Мешковое FPV-Дрон попал в автомобиль. Пострадавшие были госпитализированы: у одного диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча — его состояние оценивается как тяжелое — второй получил осколочное ранение лица.
"После оказания помощи они будут переведены в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено", — уточнил Гладков.
Кроме того, из-за ударов значительно разрушены энергообъекты. В городе нарушено электро- и теплоснабжение.
"Наши аварийные бригады уже вышли на восстановление. По мере того, как поймем причины и сроки восстановления — будем стараться аккуратно вам сообщать", — заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что двое мирных жителей погибли в Херсонской области за сутки в результате обстрела ВСУ.
Лента новостейМолния