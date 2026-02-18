https://crimea.ria.ru/20260218/putinu-ponravilis-krymskie-limony-1153325847.html
Путину понравились крымские лимоны
Президент России Владимир Путин оценил крымские лимоны во время посещения выставки, посвященной работе Агентства стратегических инициатив с регионами. РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин оценил крымские лимоны во время посещения выставки, посвященной работе Агентства стратегических инициатив с регионами.Главе государства рассказали о восстановлении традиционных отраслей на полуострове и представили продукцию, произведенную в республике. Внимание президента привлекла корзина с лимонами.Выставку российский лидер посетил в преддверии заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Экспозиция расположена в штаб-квартире агентства и посвящена комплексному подходу АСИ к работе с регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Владимир Путин оценил крымские лимоны во время посещения выставки АСИ