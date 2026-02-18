Рейтинг@Mail.ru
Путину понравились крымские лимоны - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Путину понравились крымские лимоны
Путину понравились крымские лимоны - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Путину понравились крымские лимоны
Президент России Владимир Путин оценил крымские лимоны во время посещения выставки, посвященной работе Агентства стратегических инициатив с регионами. РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин оценил крымские лимоны во время посещения выставки, посвященной работе Агентства стратегических инициатив с регионами.Главе государства рассказали о восстановлении традиционных отраслей на полуострове и представили продукцию, произведенную в республике. Внимание президента привлекла корзина с лимонами.Выставку российский лидер посетил в преддверии заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Экспозиция расположена в штаб-квартире агентства и посвящена комплексному подходу АСИ к работе с регионам.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин оценил крымские лимоны во время посещения выставки, посвященной работе Агентства стратегических инициатив с регионами.
Главе государства рассказали о восстановлении традиционных отраслей на полуострове и представили продукцию, произведенную в республике. Внимание президента привлекла корзина с лимонами.

"Какие красивые", — оценил крымские цитрусы Путин, взяв в руки веточку с несколькими лимонами и осмотрев ее поближе.

Выставку российский лидер посетил в преддверии заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Экспозиция расположена в штаб-квартире агентства и посвящена комплексному подходу АСИ к работе с регионами.
